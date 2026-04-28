Непогода парализовала движение поездов на Савеловском направлении МЖД

Tекст: Алексей Дегтярёв

Во вторник утром произошел сбой в движении пригородных поездов на Савеловском направлении, указали в компании, передает РИА «Новости».

На место происшествия оперативно направлены специализированные бригады железнодорожников для устранения неполадок. На время проведения восстановительных работ движение электричек в сторону станции Савелово организовано по укороченному маршруту до Дмитрова.

Для удобства пассажиров на участке Савелово – Дмитров запущены компенсационные автобусы, которые будут останавливаться на станции Талдом.

В компании подчеркнули, что сложившаяся ситуация не повлияла на график движения поездов по первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1).

В понедельник сильный снегопад заблокировал проезд электричек на Савеловском и Казанском направлениях.