В особняке Аршиновых в Москве нашли скрытую историческую печь

Tекст: Алексей Дегтярёв

Во время научно-исследовательских работ в доме профессора Владимира Аршинова реставраторы обнаружили историческую печь, скрытую за современной обшивкой стены, пишет Mos.ru.

Здание располагается в Старомонетном переулке, оно обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.

«Научно-исследовательские работы, которые проводятся перед началом реставрации, довольно часто преподносят специалистам интересные находки. Так произошло и с домом Аршиновых в Старомонетном переулке. Особняк авторства Федора Шехтеля ранее детально не обследовался», – рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что результаты исследований войдут в проект будущей реставрации.

Дом перестроили в 1905 году по проекту знаменитого архитектора Федора Шехтеля. Жилая зона была совмещена с научной лабораторией и башней астрономической обсерватории. В интерьерах также сохранилась историческая лестница с декоративным металлическим ограждением и фонарем начала XX века.

Разработку проекта реставрации планируют завершить до конца 2026 года. В историческом здании когда-то находился один из научно-исследовательских центров России, где работали известные геологи и минералоги. Сегодня особняк принадлежит Всероссийскому научно-исследовательскому институту минерального сырья имени Федоровского.

