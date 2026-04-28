  В Белгородской области три человека погибли при атаке дронов ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке
    Данию обвинили в сокрытии украинского следа в диверсии на «Северных потоках»
    Рубио сравнил контроль над проливами с ядерным оружием
    Фон дер Ляйен заявила о решимости добиться перемен в Европе
    Падение обломков дрона вызвало пожар на НПЗ в Туапсе
    Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном
    Депутаты Рады отказались брать ответственность за уступку территорий
    Эстония пообещала «жесткий» 21-й пакет санкций ЕС против России
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна
    28 апреля 2026, 08:39 • Новости дня

    Казахстан перераспределил поставки нефти через Россию вместо «Дружбы»

    Tекст: Вера Басилая

    Казахстан в мае изменит схему экспорта нефти, направив 260 тыс. тонн через порты России из-за невозможности прокачки по трубопроводу «Дружба», сообщили в Минэнерго Казахстана.

    Казахстан перераспределяет экспортные объемы нефти из-за корректировки графика транзита по трубопроводу «Дружба» в Германию в мае 2026 года. Всего 260 тыс. тонн нефти будут перенаправлены по альтернативным маршрутам через Россию: 100 тыс. тонн направят в порт Усть-Луга, еще 160 тыс. тонн – через систему Каспийского трубопроводного консорциума, передает ТАСС.

    В сообщении казахстанского Минэнерго отмечается, что корректировка не повлияет на годовой план добычи в стране, а альтернативные маршруты позволяют полностью обеспечить стабильность экспорта и поставок сырья на мировые рынки.

    Ранее глава Минэнерго Ерлан Аккенженов сообщал, что в 2026 году Казахстан планирует добыть 96-98 млн тонн нефти и газоконденсата, что ниже ранее заложенного в экономическом плане показателя 100,5 млн тонн. По словам министра, снижение связано с атаками украинских дронов на инфраструктуру КТК в прошлом году и инцидентом на месторождении Тенгиз, где добычу приостанавливали из-за возгорания на электростанции. Аккенженов подчеркнул, что о точных прогнозах на 2026 год говорить пока рано.

    Агентство Reuters анонсировало прекращение поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая.

    Позже министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подтвердил невозможность майского транзита сырья по этому маршруту.

    Вице-премьер России Александр Новак объявил о перенаправлении данных объемов на другие логистические направления.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    27 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    Politico: Остановка транзита нефти по «Дружбе» обернется катастрофой
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прекращение прокачки сырья из Казахстана по трубопроводу «Дружба» способно вызвать серьезный энергетический кризис в Европе и повлиять на интенсивность украинских атак, пишут американские СМИ.

    Решение Москвы ограничить прокачку топлива может обернуться тяжелыми последствиями, говорится в материале Politico, передает РИА «Новости».

    «Москва намерена с первого мая прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба», – отмечается в тексте.

    Подобный шаг чреват серьезными осложнениями для европейской экономики. Астана поставляет почти 20% сырья на крупный нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие производит 90% бензина, авиационного керосина, дизеля и мазута для нужд Берлина, а также прилегающей земли Бранденбург.

    Журналисты подчеркивают, что перебои в энергоснабжении сыграют на руку партии «Альтернатива для Германии», ожидающей победы на осенних выборах. Кроме того, изменение маршрутов поставок может заставить Берлин надавить на Киев для прекращения ударов беспилотников по балтийским портам Усть-Луга и Приморск.

    Ранее СМИ сообщали о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая. Вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление этих объемов сырья на другие логистические маршруты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял приостановку транзита топлива исключительно техническими причинами.

    Комментарии (14)
    27 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет

    ГУР Украины заявило об успешном использовании Россией ракет С-71К «Ковер»

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская разведка сообщила о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер» с осколочно-фугасной частью, сообщили СМИ.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер», передают «Вести» со ссылкой на «Военное обозрение».

    В сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины уточняется, что эти ракеты оснащены осколочно-фугасной боевой частью и были разработаны в России.

    Ракеты С-71К «Ковер» были созданы в 2024 году ОКБ имени Сухого для оснащения истребителей Су-57.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для противодействию ракетному комплексу «Орешник».

    Комментарии (8)
    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 14:18 • Новости дня
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов

    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи и экспорта энергоресурсов, а также прокачки по нефтепроводам. При этом заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Исламской республики может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «После начала американо-израильской операции Иран добывал и экспортировал нефть в привычных объемах. Когда США ввели морскую блокаду иранских портов, Исламская республика продолжила вести добычу, но закачивала энергоресурсы в систему хранения, в том числе на острове Харк», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ключевое опасение для Тегерана заключается в том, что свободных емкостей не останется, и нужно будет сокращать объемы добычи. Собеседник отметил, что так же действовали и другие игроки на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак: «всячески пытались отсрочить этот шаг». «Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи, экспорта и прокачки по нефтепроводам. Вряд ли возникнут аварийные ситуации», – уточнил Юшков.

    Вместе с тем, заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Ирана может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, добавил эксперт. «Главная угроза в том, что атака на заполненные резервуары приведет к серьезным последствиям: разливам сырья и пожарам», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться. Из-за приостановки поставок нефти из иранских портов после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища. По словам американского президента, Исламская республика сталкивается с нехваткой мест для хранения энергоресурсов.

    «Если по какой-либо причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее [нефть] в контейнеры или на суда, <…> то происходит то, что эта линия взрывается изнутри <…>. Если что-то происходит, она просто взрывается. Говорят, у них [Ирана] осталось около трех дней, прежде чем это случится», – сказал Трамп. Он добавил, что, если это произойдет, Тегеран потеряет около половины мощностей, восстановить которые будет невозможно.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 27 апреля ВМС Штатов развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана. Исламская республика отрицает ограничения на морскую торговлю. Так, в КСИР заявляли, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды страны.

    Отметим, Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону новое предложение, которое в первую очередь направлено на снятие морской блокады и установлении долгосрочного режима прекращения огня. Переговоры по иранской ядерной программе при этом предлагается отложить на более поздний срок, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд

    Россия ответила на 20-й пакет санкций расширением перечня граждан ЕС с запретом на въезд

    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

    Речь идет о представителях евроинститутов, государств – членов ЕС, а также некоторых европейских стран, присоединившихся к антироссийской политике Брюсселя, уточнили в ведомстве.

    «В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран – членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» запрещен въезд на территорию нашего государства», – сказано в заявлении на сайте МИД.

    Ранее МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права из-за санкций.

    Напомним, на прошлой неделе страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    Комментарии (12)
    27 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    В МЧС рассказали о последствиях непогоды в России

    МЧС: Из-за непогоды в России погиб ребенок и 31 человек пострадал

    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате сильной непогоды в четырех федеральных округах России погиб ребенок и пострадал 31 человек, сообщили в МЧС.

    «На территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе пятеро детей, из них один ребенок погиб; 31 человек, в том числе четыре ребенка, доставлены в лечебные учреждения», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

    Непогода также привела к перебоям с электричеством. В результате стихии более 76 тыс. жителей этих регионов остались без электроснабжения.

    По данным МЧС, зафиксированы массовые падения деревьев – всего 746 случаев. В результате непогоды повреждены 80 автомобилей.

    В понедельник упавшее дерево убило ребенка в Самаре.

    Коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды. Сильный снегопад и ветер привели к падению дерева и повреждению контактной сети, заблокировав проезд электричек в сторону столицы.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словакия подала жалобу в суд Европейского союза на ранее принятый запрет на закупку газа из России, сообщило агентство CTK.

    Иск был направлен в суд на прошлой неделе, сообщило CTK со ссылкой на Минюст Словакии, передает ТАСС. Агентство напомнило, что аналогичный иск подала ранее и Венгрия.

    Согласно действующему контракту, поставки российского газа в Словакию должны осуществляться до 2034 года. Транзит топлива идет, в частности, через территорию Турции. Однако ЕС принял решение полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а трубопроводного – не позднее 1 ноября 2027 года.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что Венгрия и Словакия намерены подать в суд Евросоюза два отдельных иска против запрета на импорт российского газа с 2027 года

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent превысила 109 долларов
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE превысила отметку в 109 долларов за баррель впервые с 7 апреля.

    По состоянию на 18.21 по московскому времени Brent подорожала на 3,66%, достигнув 109,18 доллара за баррель, передает ТАСС.

    К 18.26 по московскому времени рост стоимости Brent замедлился, котировки снизились до 109,13 доллара за баррель, что соответствовало росту на 3,61%. Одновременно июньские фьючерсы на американскую нефть марки WTI прибавили 3%, достигнув отметки 97,23 доллара за баррель.

    Ранее мировые котировки нефти увеличились более чем на 2% после отмены второго раунда переговоров США и Ирана в Пакистане.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Песков: Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Иране
    @ RAMIL SITDIKOV/REUTERS/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана и содействовать установлению мира на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Москва намерена способствовать не только прекращению конфликта, но и обеспечению долгосрочного мира, исключающего повторение вооруженных столкновений в регионе, передает ТАСС.

    «Россия готова предоставить любые добрые услуги, любые посреднические услуги, которые будут приемлемы для сторон. Мы будем готовы сделать все, чтобы в итоге наступил мир, мир гарантированный, и чтобы не было возврата к боевым действиям», – подчеркнул Песков.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России стать посредником по Ирану.

    Комментарии (2)
    28 апреля 2026, 08:44 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 111 долларов за баррель

    Стоимость июльских фьючерсов нефти Brent поднялась выше 111 долларов за баррель

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки контрактов на североморскую марку впервые с начала апреля достигли рекордных значений в ходе торгов на лондонской бирже ICE.

    Утренние торги на лондонской площадке продемонстрировали уверенный рост энергетических контрактов, передает ТАСС.

    В начале сессии стоимость фьючерса на марку Brent с поставкой в июле 2026 года поднялась на 2%, составив 110,4 доллара за баррель.

    Спустя несколько минут положительная динамика ускорилась. Цена актива прибавила 2,81% и достигла уровня 111,27 доллара за баррель. Подобные показатели зафиксированы впервые с седьмого апреля 2026 года.

    Одновременно подорожали американские энергоносители. Стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в июне 2026 года выросла на 2,48%. В результате цена контракта составила 98,76 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 109 долларов за баррель.

    Мировые котировки увеличились после отмены второго раунда переговоров США и Ирана. Несколькими днями ранее цена июньских контрактов на лондонской бирже ICE достигла 107 долларов.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин остался под впечатлением после разговора с 10-летней гимнасткой
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Школу олимпийского резерва имени А.С. Рахлина пообщался с юными гимнастками.

    Особое внимание президента привлекла девочка, которая занимается гимнастикой уже семь лет, несмотря на свой юный возраст. «Семь лет занимаешься гимнастикой? А сколько ж тебе лет-то?!» – удивленно спросил Путин у своей собеседницы.

    Узнав, что гимнастке всего десять лет, президент был настолько поражен, что на мгновение потерял дар речи, а затем просто поцеловал девочку в лоб и пожелал спортсменкам успехов.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал видео встречи в своем канале в Max. «Юная гимнастка явно впечатлила Путина», – отметил он.

    Напомним, в понедельник Путин посетил спортивную школу имени Анатолия Рахлина в Петербурге.

    Глава государства  выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге и поздравил российских парламентариев с Днем российского парламентаризма.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет

    Путин: Народ Ирана мужественно борется за свой суверенитет

    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Об этом российский лидер сказал на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, прибывшим в Петербург, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Путин разрешил сделки с акциями «Озон банка»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об исключении «Озон банка» из перечня кредитных организаций, с акциями которых запрещены сделки.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «Признать утратившим силу п. 39 перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки (операции) с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы, утвержденного распоряжением президента РФ от 26 октября 2022 года», – сказано в распоряжении.

    Документ вступает в силу с момента его подписания.

    В декабре 2024 года Путин разрешил «Роснефти» проводить сделки с акциями.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права из-за санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз, утвердив 20-й пакет антироссийских санкций, серьезно нарушил международное право, заявили в Министерстве иностранных дел России.

    Санкции были введены Советом ЕС 23 апреля, что в российском ведомстве расценили как очередную попытку оказать давление на Москву.

    «Европейский союз продолжает попытки оказать давление на нашу страну через наращивание односторонних ограничительных мер. Очередной, двадцатый по счету, пакет санкций был утвержден Советом ЕС 23 апреля. Подобные действия Брюсселя в обход Совета Безопасности ООН грубо нарушают нормы международного права», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    На прошлой неделе страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    Ранее МИД анонсировал ответ России на новый пакет санкций Евросоюза.

    Комментарии (2)
    27 апреля 2026, 18:40 • Новости дня
    Экс-глава Россотрудничества Примаков объявил о планах вернуться в журналистику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший руководитель Россотрудничества Евгений Примаков после ухода с поста намерен вернуться в журналистику и заняться научной деятельностью.

    «Я не собираюсь продолжать государственную службу и не собираюсь баллотироваться в Государственную думу. Я хотел бы вернуться к журналистике, аналитике, сейчас мне интересна научная работа», – написал он в своем канале в Max.

    Он также отметил, что его уход с госслужбы происходит «по любви» и на основе взаимного уважения. Примаков подчеркнул, что остается патриотом России и считает себя частью команды Верховного главнокомандующего, отметив, что теперь продолжит свой путь «на гражданке».

    Напомним, Путин назначил Игоря Чайку новым руководителем Россотрудничества, освободив от этой должности Евгения Примакова.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 20:48 • Новости дня
    Белоусов встретился с замминистра обороны Ирана в Бишкеке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем министра обороны Ирана по стратегическому планированию Талаи-Ник Резой в Бишкеке.

    Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что Москва выступает за урегулирование конфликтов исключительно дипломатическим путем и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирана, сообщило Минобороны России в Max.

    Белоусов также выразил слова поддержки народу и вооруженным силам Ирана. «Желаю братскому иранскому народу, его вооруженным силам стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации», – заявил министр.

    Он отметил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Москвой и Тегераном независимо от развития ситуации.

    Со своей стороны, иранский бригадный генерал Талаи-Ник Реза поблагодарил Белоусова за возможность личной встречи и обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет. Российский лидер подтвердил курс на развитие стратегических отношений с Ираном.

    Комментарии (0)
