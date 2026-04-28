У пенсионерки из Подмосковья мошенники выманили 70 млн рублей

Злоумышленники написали жертве в мессенджере от имени соседей и попросили пройти по ссылке для проверки приборов учета, передает ТАСС.

Затем лжесотрудник Казначейства по телефону убедил россиянку задекларировать сбережения.

Обманутая женщина передала первой посыльной 5 млн рублей.

«В дальнейшем аферисты, войдя в доверие, убедили потерпевшую снять деньги с банковских счетов и аналогичным образом передать 35 млн рублей мужчине-курьеру, а через несколько дней еще 30 млн рублей другой пожилой гражданке, также выполнявшей роль посыльного. После этого пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», – сообщила Петрова.

В ходе разыскных мероприятий оперативники поймали троих подозреваемых. Задержанные заявили, что сами стали жертвами обмана. Неизвестные заставили их забирать наличность у граждан якобы для погашения фиктивных кредитов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мытищинский городской суд запретил фигурантам совершать определенные действия в качестве меры пресечения.

Ранее в Москве 76-летняя женщина лишилась более 6 млн рублей из-за телефонных аферистов. Другой столичный пенсионер отдал курьерам мошенников 30,7 млн рублей под предлогом замены счетчиков.