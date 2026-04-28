Володин: Госдума проработает вопрос снижения нагрузки на учителей и врачей

Володин сообщил в Max о начале разработки законодательных инициатив, которые позволят снизить бюрократическую нагрузку на педагогов и медицинских работников. По его словам, соответствующее поручение уже получили профильные комитеты нижней палаты парламента.

Володин отметил, что тема избыточной документационной нагрузки широко обсуждается среди граждан, а по результатам опроса 65,5% участников проведенного в его канале опроса указали, что ситуация не изменилась, а 29% считают, что требования стали больше.

Он подчеркнул, что аналогичные обращения поступают и от медицинского сообщества, что подтверждает необходимость законодательных изменений в сферах образования и здравоохранения. По словам спикера, в ближайшее время общественность будет проинформирована о подготовленных законодательных нормах.

Президент России Владимир Путин призвал оптимизировать отчетность в бюджетной сфере.

Путин утвердил перечень поручений по уменьшению объема документации для работников медицины и образования.