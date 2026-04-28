Крупный пожар вспыхнул на складе в Тульской области

«Единая Россия» добилась бесперебойного доступа к российским сервисам за рубежом

Tекст: Вера Басилая

Ключевые российские онлайн-сервисы, включая государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы, продолжают работать для пользователей за пределами страны, сообщается на сайте «Единой России».

Благодаря новому механизму, позволяющему корректно определять легальный зарубежный трафик, граждане России за границей снова могут свободно пользоваться необходимыми онлайн-услугами.

«Хорошая новость для наших граждан, находящихся за рубежом, – они вновь могут беспрепятственно получать необходимые услуги вне зависимости от своего местоположения», – заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По его словам, вопрос решался в тесном взаимодействии «Единой России», Минцифры и других профильных ведомств.

Боярский также отметил, что прежние ограничения, которые затрудняли доступ к российским приложениям для пользователей за границей, теперь должны остаться в прошлом.

