    28 апреля 2026, 08:19 • Новости дня

    Первый за два месяца рейс из Ирана вылетел в Москву

    Авиасообщение между Ираном и Россией возобновилось после двухмесячного перерыва

    Tекст: Мария Иванова

    Пассажирский самолет авиакомпании Mahan Air отправился из Тегерана в российскую столицу впервые с конца февраля после нормализации обстановки в регионе.

    Первый с 26 февраля самолет авиакомпании Mahan Air вылетел из Тегерана в Москву, сообщает РИА «Новости». Информацию о возобновлении полетов подтвердили в справочной службе аэропорта Шереметьево.

    «Рейс ожидается в 9.18 мск, терминал С. Он вылетел», – рассказали представители воздушной гавани.

    Полеты по данному направлению были приостановлены из-за закрытия иранского воздушного пространства на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по объектам в Иране, включая цели в Тегеране, что привело к жертвам среди мирного населения. Возобновление рейсов гражданской авиации в Иране началось 25 апреля после достижения договоренностей о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля власти Ирана полностью закрыли воздушное пространство страны на фоне атак Израиля. В середине апреля местная организация гражданской авиации сняла ограничения на полеты. Позже иранские самолеты выполнили первые международные рейсы в Медину и Стамбул.

    27 апреля 2026, 18:56 • Новости дня
    Аракчи указал, почему США просят о переговорах с Ираном
    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты предложили Ирану провести переговоры, и сейчас Тегеран рассматривает такую возможность, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Он также пояснил мотивы, которыми руководствовались США в этой просьбе.

    Министр отметил, что предложение о переговорах поступило, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о собственных успехах, передают «Вести».

    «Тогда зачем он (президент США Дональд Трамп) предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели, вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант», – сказал Аракчи журналисту Павлу Зарубину.

    Ранее Аракчи сообщил, что первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс.

    27 апреля 2026, 14:18 • Новости дня
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи и экспорта энергоресурсов, а также прокачки по нефтепроводам. При этом заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Исламской республики может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «После начала американо-израильской операции Иран добывал и экспортировал нефть в привычных объемах. Когда США ввели морскую блокаду иранских портов, Исламская республика продолжила вести добычу, но закачивала энергоресурсы в систему хранения, в том числе на острове Харк», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ключевое опасение для Тегерана заключается в том, что свободных емкостей не останется, и нужно будет сокращать объемы добычи. Собеседник отметил, что так же действовали и другие игроки на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак: «всячески пытались отсрочить этот шаг». «Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи, экспорта и прокачки по нефтепроводам. Вряд ли возникнут аварийные ситуации», – уточнил Юшков.

    Вместе с тем, заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Ирана может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, добавил эксперт. «Главная угроза в том, что атака на заполненные резервуары приведет к серьезным последствиям: разливам сырья и пожарам», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться. Из-за приостановки поставок нефти из иранских портов после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища. По словам американского президента, Исламская республика сталкивается с нехваткой мест для хранения энергоресурсов.

    «Если по какой-либо причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее [нефть] в контейнеры или на суда, <…> то происходит то, что эта линия взрывается изнутри <…>. Если что-то происходит, она просто взрывается. Говорят, у них [Ирана] осталось около трех дней, прежде чем это случится», – сказал Трамп. Он добавил, что, если это произойдет, Тегеран потеряет около половины мощностей, восстановить которые будет невозможно.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 27 апреля ВМС Штатов развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана. Исламская республика отрицает ограничения на морскую торговлю. Так, в КСИР заявляли, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды страны.

    Отметим, Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону новое предложение, которое в первую очередь направлено на снятие морской блокады и установлении долгосрочного режима прекращения огня. Переговоры по иранской ядерной программе при этом предлагается отложить на более поздний срок, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    28 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна

    Tекст: Антон Антонов

    Претензии украинских властей относительно закупок зерна, собранного, по данным Киева, в новых регионах России, не подкреплены доказательствами, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

    Руководитель дипломатического ведомства указал своему украинскому коллеге Андрею Сибиге на недопустимость выстраивания межгосударственных отношений через социальные сети и средства массовой информации, передает РИА «Новости».

    «Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям», – подчеркнул израильский министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Сибига сообщил, что МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.

    27 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз
    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк Ирана открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро.

    Сборы за проход судов через Ормузский пролив, которые взимают военно-морские силы КСИР, теперь будут поступать на эти счета, передает РИА «Новости».

    «Центральный банк открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро. Согласно опубликованным распоряжениям, сборы, взимаемые военно-морскими силами КСИР (за проход судов через Ормузский пролив), будут зачисляться на эти счета», – заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько в теории может зарабатывать Иран на взимании платы за проход через Ормузский пролив и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву.

    В Совбезе спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива.

    ООН предупредила о рисках продовольственной безопасности из-за Ормузского пролива.

    27 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин сообщил о получении послания от верховного лидера Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Петербурге сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Уважаемый господин министр, дорогие друзья, позвольте вас сердечно приветствовать на этот раз в Петербурге. Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе я получил послание от верховного лидера Ирана», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    27 апреля 2026, 13:20 • Новости дня
    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США

    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США
    Tекст: Вера Басилая

    Первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, первый раунд переговоров между Ираном и США завершился без существенных результатов из-за позиции Вашингтона, передает «Интерфакс».

    По его словам, несмотря на определенный прогресс, подход американской стороны стал причиной того, что переговоры не достигли намеченных целей.

    Аракчи подчеркнул: «В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс».

    Он также отметил, что неудача на переговорах произошла из-за чрезмерных требований и ошибочных подходов США.

    Министр добавил, что иранская делегация была вынуждена провести дополнительные консультации с пакистанскими коллегами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

    Ранее Аракчи заявил о блокировании соглашения Вашингтоном.

    Позже Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров.

    Впоследствии иранские дипломаты запланировали возвращение в Исламабад для возобновления контактов.

    27 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Песков: Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Иране
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана и содействовать установлению мира на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Москва намерена способствовать не только прекращению конфликта, но и обеспечению долгосрочного мира, исключающего повторение вооруженных столкновений в регионе, передает ТАСС.

    «Россия готова предоставить любые добрые услуги, любые посреднические услуги, которые будут приемлемы для сторон. Мы будем готовы сделать все, чтобы в итоге наступил мир, мир гарантированный, и чтобы не было возврата к боевым действиям», – подчеркнул Песков.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России стать посредником по Ирану.

    28 апреля 2026, 01:57 • Новости дня
    Рубио сравнил контроль над проливами с ядерным оружием

    Рубио сравнил контроль над проливами с ядерным оружием
    Tекст: Антон Антонов

    Контроль над мировыми проливами можно рассматривать как экономическую альтернативу ядерному арсеналу, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Проливы фактически являются экономическим эквивалентом ядерного оружия», – приводит слова Рубио ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он заявил, что Вашингтон может серьезно ужесточить политику в отношении Ирана, если тот откажется от сделки с американской стороной. По словам Рубио, давление на Тегеран уже носит экстраординарный характер, однако его можно усилить еще больше, передает РИА «Новости».

    Глава Госдепа не стал раскрывать детали готовящихся мер, но предупредил о возможности введения новых беспрецедентных санкций. При этом он отказался обсуждать потенциальные условия мирного соглашения, подчеркнув, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона потребовала от Тегерана права на участие в управлении Ормузским проливом. Иранское руководство предложило Вашингтону сделку по разблокировке этого морского пути.

    28 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    CNN заявил об обсуждении США и Ираном возвращения к довоенному статус-кво
    Tекст: Антон Антонов

    Обсуждаемое потенциальное соглашение США и Ирана может касаться возвращения к довоенному статус-кво, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    По данным CNN, «переговоры сосредоточены на поэтапном процессе, в рамках которого первая часть потенциального соглашения будет посвящена возвращению к довоенному статус-кво и открытию Ормузского пролива без ограничений и пошлин», передает РИА «Новости».

    Вопрос, касающийся иранской ядерной программы, участники диалога планируют рассмотреть позднее. Несмотря на отмену второго раунда профильных встреч в Пакистане, между сторонами продолжается активное дипломатическое взаимодействие, передает СNN.

    Посредники оказывают серьезное давление на участников процесса для скорейшего достижения компромисса. Ожидается, что ближайшие несколько дней станут особенно важными для судьбы будущих договоренностей. Стороны, по версии СNN, не так далеки друг от друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив, прекратить боевые действия и предложил отложить обсуждение своей ядерной программы. По данным СМИ, в Белом доме с сомнением отнеслись к предложенному Ираном трехэтапному плану переговоров.

    27 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет

    Путин отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Об этом российский лидер сказал на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, прибывшим в Петербург, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    27 апреля 2026, 19:12 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил США в затягивании переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что необоснованные требования, частая смена позиций и угрожающая риторика со стороны США тормозят переговорный процесс.

    Об этом говорится в сообщении иранского дипломатического ведомства, опубликованном по итогам встречи, передает ТАСС.

    Аракчи рассказал о дипломатических усилиях при посредничестве Пакистана, которые направлены на прекращение войны и установление стабильности в регионе Персидского залива и Ормузского пролива. Министр подчеркнул, что действия США, включая настаивание на необоснованных требованиях, постоянное изменение позиций и нарушения обязательств, негативно сказываются на продвижении дипломатии.

    Ранее глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США.

    В Кремле заявили, что Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Иране.

    27 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Россия не исключила передачи США сообщения после встречи Путина и Аракчи

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона намерена тщательно проанализировать сигналы, полученные от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Москва «проанализирует» слова Аракчи и «сигналы» со стороны американцев и израильтян. «И потом тоже посмотрим, что делать», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он добавил: «Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран. Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

    27 апреля 2026, 20:48 • Новости дня
    Белоусов встретился с замминистра обороны Ирана в Бишкеке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем министра обороны Ирана по стратегическому планированию Талаи-Ник Резой в Бишкеке.

    Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что Москва выступает за урегулирование конфликтов исключительно дипломатическим путем и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирана, сообщило Минобороны России в Max.

    Белоусов также выразил слова поддержки народу и вооруженным силам Ирана. «Желаю братскому иранскому народу, его вооруженным силам стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации», – заявил министр.

    Он отметил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Москвой и Тегераном независимо от развития ситуации.

    Со своей стороны, иранский бригадный генерал Талаи-Ник Реза поблагодарил Белоусова за возможность личной встречи и обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет. Российский лидер подтвердил курс на развитие стратегических отношений с Ираном.

    27 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Макрон решил договориться с Ираном об открытии Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Андорру объявил о намерении возобновить диалог с Ираном для восстановления полноценного судоходства в Ормузском проливе.

    Макрон заявил о намерении возобновить взаимодействие с Ираном по вопросу транзита в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Французский лидер подчеркнул, что Франция приложит все усилия для восстановления нормального судоходства в этом стратегически важном регионе, которое было затруднено на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке.

    «Мы делаем всё, чтобы судоходство в Ормузском проливе нормализовалось. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем убедить стороны кризиса поспособствовать возобновлению судоходства и, кроме того, после этого визита я вновь возобновлю взаимодействие с властями Ирана по этому вопросу», – заявил Макрон во время визита в Андорру.

    Он отметил, что восстановление судоходства через Ормузский пролив важно для мировой экономики, поскольку через него проходят поставки нефти, газа, удобрений и других товаров. Макрон добавил, что эти грузы оказывают значительное влияние на экономическое положение многих стран.

    Макрон также положительно оценил достижение режима прекращения огня вокруг Ирана и распространение перемирия на Ливан. При этом французский президент отметил, что сохраняющаяся напряженность в регионе и «ответы, приходящие издалека», не способствуют стабилизации ситуации.

    Ранее власти Ирана предложили американской стороне сделку по открытию Ормузского пролива.

    Французский МИД пообещал США поддержать разблокировку маршрута исключительно после завершения военных действий.

    27 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин подтвердил курс на развитие стратегических отношений с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена и дальше развивать стратегическое партнерство с Ираном, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел исламской республики Аббасом Аракчи.

    «Хотел бы попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это (послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи) и подтвердить, что Россия, так же как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Ранее Иран выразил благодарность России за сотрудничество в области атомной энергетики.

    В прошлом году Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве.

