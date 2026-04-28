Энергетики восстановили сотни поврежденных бурей ЛЭП в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярёв

За прошедшие сутки энергетики восстановили работу 482 линий электропередачи, пострадавших из-за непогоды, указали в компании, передает РИА «Новости».

Наиболее сложная обстановка сохраняется на севере региона.

С проводов убрали более 300 деревьев, упавших из пределов охранных зон ЛЭП.

Ночью в ликвидации последствий стихии участвовали 138 бригад и 166 единиц специальной техники. Утром группировку усилили до 283 бригад, которые продолжат трудиться без перерывов до полного возвращения света в дома потребителей.

Самая трудная ситуация сейчас фиксируется в городских округах Клин, Солнечногорск, Сергиево-Посадский и Дмитровский. Проезд к местам аварий там местами затруднен. Особое внимание уделяется социально значимым объектам, для которых при необходимости задействуют резервные источники питания.

Ранее в Нижегородской области подачу электричества возобновили после масштабных отключений, вызванных ураганным ветром и падением деревьев на ЛЭП.

В ходе непогоды в Московском регионе травмы получили 30 местных жителей.