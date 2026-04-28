МВД предупредило о мошенничестве через рекламу в мобильных играх

МВД: Мошенники стали обманывать россиян через рекламу в мобильных играх

Tекст: Мария Иванова

Российские правоохранительные органы выявили новую схему обмана граждан через мобильные приложения. Мошенники размещают рекламные баннеры в играх на смартфонах, чтобы выманивать деньги и личные данные, передает Telegram-канал УБК МВД.

Показательным стал случай жительницы Биробиджана. Во время игры она перешла по всплывающему окну, обещавшему легкий заработок по государственной программе. После ввода контактных данных с женщиной связался подставной консультант.

Аферисты показали жертве фальшивую биржу и убедили внести средства через банкомат. Затем они вынудили ее привлечь деньги подруги и родственницы для оплаты выдуманного налога. В результате ущерб превысил четыре млн рублей, на подругу оформили кредиты, а аккаунт потерпевшей на портале «Госуслуги» взломали.

В ведомстве подчеркнули, что предлоги для обмана могут быть самыми разными. Злоумышленники используют темы инвестиций, социальных выплат, услуг или компенсаций, однако механизм всегда включает переход по ссылке, сбор данных и телефонный звонок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабная схема мошенничества с рекламным трафиком затронула миллионы пользователей мобильных устройств через безобидные программы.

Современные компьютерные игры представляют серьезную угрозу кибермошенничества для детей.

Злоумышленники предлагают гражданам приобрести игровые аккаунты по завышенной цене.