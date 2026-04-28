В Китае построили крупнейшее в мире судно для перевозки автомобилей

Алексей Дегтярёв

Судостроители из Китая сконструировали крупнейшее в мире двухтопливное судно для морской транспортировки автомобилей. Автовоз способен перевозить более 10 тыс. транспортных средств, передает ТАСС.

Длина судна составляет 230 метров, а ширина – 40 метров. На борту размещены 14 гаражных палуб, которые подходят для различных видов транспорта, включая большегрузные автомобили. Максимальная вместимость автовоза достигает 10,8 тыс. машин.

Судно построено компанией Guangzhou Shipyard International. Его сдача в эксплуатацию запланирована на 28 апреля в порту города Гуанчжоу.

Китай сохраняет мировое лидерство в судостроении. По данным министерства промышленности и информатизации КНР, в 2025 году в стране завершили строительство судов общим тоннажем 54 млн дедвейт-тонн.

