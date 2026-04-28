Российский рынок акций утром показал незначительные колебания

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций в начале торгов во вторник демонстрирует минимальные изменения по сравнению с закрытием предыдущего дня, передает РИА «Новости». Согласно данным Московской биржи, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:05 по Москве снизился на 0,04%, составив 2 731,38 пункта.

Утренние торги на Московской бирже проходят с 6:50 до 9:50 по московскому времени. Основная сессия стартует в 9:50 и заканчивается в 19:00, в этот период определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).

В течение всего торгового дня, с 7:00 до 23:50, для информационных целей рассчитывается индекс с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию идентичен базовому индексу. Пока динамика рынка остается спокойной, без резких ценовых колебаний.



