Правительство Австралии подготовило закон о выплатах СМИ от Meta и Google

Tекст: Алексей Дегтярёв

Законопроект, обязывающий ИТ-гигантов платить за новостной контент, представило правительство Австралии, передает РИА «Новости».

Новая инициатива затронет такие платформы, как Meta* (признана в России экстремистской и запрещена), Google и TikTok.

«Если работа журналистов создает ценность, она должна иметь денежное выражение», – заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Он подчеркнул, что программа закроет лазейки, позволявшие сервисам избегать обязательств путем удаления материалов.

Платформы, отказавшиеся от сделок с издателями, обяжут выплачивать до 2,25% своей австралийской выручки. Сумму сбора можно будет снизить на 150% при договоренностях с крупными медиа и на 170% – с небольшими редакциями. Внесение документа в парламент ожидается летом.

В декабре в Австралии технологическая компания приступила к блокировке и удалению аккаунтов несовершеннолетних. Там вступил в силу запрет на использование соцсетей подростками до 16 лет.