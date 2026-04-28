Суд взыскал 3,6 млн рублей за гибель ребенка от собак

Tекст: Дмитрий Зубарев

Березовский районный суд Красноярского края частично удовлетворил иск прокурора о взыскании морального вреда и расходов на погребение, передает ТАСС. Семье погибшего мальчика будет выплачено 3,6 млн рублей, включая по 1,2 млн рублей каждому из родителей и брату, а также расходы на похороны в размере около 660 тыс. рублей.

Ранее прокуратура края требовала взыскать с муниципальных служб более 12,6 млн рублей в пользу семьи погибшего ребенка. Суд принял решение частично удовлетворить требования, снизив общую сумму выплат.

Трагедия произошла 25 октября 2025 года недалеко от СНТ под Красноярском, где на десятилетнего мальчика напали бродячие собаки. Ребенок скончался от полученных травм на месте. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека.

В рамках расследования была взята под стражу председатель организации защиты животных «Мой пес». По версии следствия, организация получила заявки об агрессивных собаках на территории, однако не приняла необходимых мер, что привело к трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в СНТ «Теремок» под Красноярском следователи обнаружили тело десятилетнего мальчика с ранами от укусов собак. После трагедии председателя красноярской организации защиты животных Ирину Музыку задержали по подозрению в непринятии мер по отлову агрессивных собак. Позже следователи возбудили отдельное дело из-за травли родителей погибшего мальчика в интернете.