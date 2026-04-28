Гатилов: Россия подготовила ответ на ядерные планы Франции

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российское руководство внимательно следит за действиями европейских государств в военной сфере, сказал Гатилов, передает РИА «Новости»

«Привержены ответственной и сдержанной линии. При этом на случай полноценной реализации упомянутых планов Франции и других стран НАТО у нас, несомненно, предусмотрены адекватные меры реагирования для обеспечения безопасности российского государства и его народа», – сказал дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва расценила инициативу французского руководства по расширению национального арсенала в качестве прямой угрозы глобальной безопасности. Российская сторона пообещала развивать свои ядерные силы с учетом действий Британии и Франции.