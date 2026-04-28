Военкома из Иркутской области осудили за взятки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд признал бывшего военкома Тайшета, Тайшетского и Чунского районов виновным в получении взяток, служебном подлоге и превышении полномочий, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Мужчина приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Кроме того, суд назначил дополнительное наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей и лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на пять лет», – добавили в пресс-службе.

Следствие установило, что с июля 2023 по июль 2024 года фигурант лично и через посредников брал деньги у родителей призывников. В обмен он вносил ложные данные в медицинские документы и протоколы комиссий, выдавая фиктивные военные билеты без прохождения медосвидетельствования, что позволяло молодым людям незаконно получать статус ограниченно годных.

Подсудимый полностью признал вину. Суд учел смягчающие обстоятельства и конфисковал в доход государства сумму, эквивалентную полученным взяткам, в размере 1,2 млн рублей.

