WSJ: США могут лишиться недорогих иностранных автомобилей без торговой сделки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Соединенные Штаты могут остаться без недорогих автомобилей иностранных марок в случае отказа от продления соглашения о свободной торговле (USMCA), пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».

Договор позволял автопроизводителям собирать машины с использованием американских, мексиканских и канадских деталей, которые ввозились в страну без пошлин. Среди компаний, поставляющих на рынок США доступные компактные автомобили, издание выделяет Nissan, Hyundai и Toyota.

«Если USMCA не продолжит свое существование или пересмотренная версия не приведет к серьезному снижению пошлин на автомобили и запчасти, которые производятся в Северной Америке, некоторые иностранные автопроизводители не смогут больше собирать и продавать дешевые машины на рынке США», – отмечает газета.

Компании уже уведомили администрацию президента США Дональда Трампа о возможных последствиях. В случае отсутствия сделки автоконцерны рассматривают вариант вывода своих самых доступных моделей с американского рынка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Вашингтон и Оттава начали предварительные консультации по пересмотру торгового соглашения без участия Мексики.

Также в 2025 году Трамп грозился полностью разрушить канадскую автомобильную промышленность новыми пошлинами.