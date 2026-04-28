В Пентагоне заявили об уязвимости американской ПРО перед гиперзвуком

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В настоящее время наша система противоракетной обороны ограничена, ее эффективность на фоне появления продвинутых угроз снижается», – сказал Берковиц на слушаниях в сенате, передает РИА «Новости».

Чиновник пояснил, что существующий щит гарантирует лишь минимальную защиту от гиперзвуковых комплексов, современных крылатых ракет и массированных ударов баллистическим оружием.

В связи с этим создание системы «Золотой купол» отвечает жизненно важным интересам государства.

В 2025 году сообщалось, что американские военные решили не экономить на новой системе противоракетной обороны «Золотой купол».

По данным СМИ, в оборонном бюджете на 2027 год США заложили 17,5 млрд долларов на «Золотой купол».