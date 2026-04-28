Стармер заявил об угрозе роста цен в Британии из-за войны в Иране

Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива

Tекст: Мария Иванова

Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

«Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.