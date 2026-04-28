    28 апреля 2026, 01:31 • Новости дня

    Фон дер Ляйен заявила о готовности к переменам после немецкого ультиматума

    Фон дер Ляйен заявила о готовности к переменам после немецкого ультиматума
    Tекст: Антон Антонов

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность провести реформы для повышения глобальной конкурентоспособности после ультиматума немецких консерваторов, пишет Politico.

    По данным Politico, после закрытого заседания в Берлине с депутатами консервативного блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем, руководитель ЕК заявила о «решимости добиться перемен, чтобы в Европе получилось быстрее и эффективнее создать среду, в которой компании могли бы расти и развивать глобальную конкурентоспособность, в которой они нуждаются», передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы подготовили главе Еврокомиссии ультиматум с требованием сократить бюрократию. Фон дер Ляйен обещала представить стратегию ЕС по повышению конкурентоспособности.

    27 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    МИД назвал причину вызова посла Германии

    МИД выразил протест послу Германии из-за встречи депутата Бундестага в Киеве с Закаевым

    МИД назвал причину вызова посла Германии
    Tекст: Вера Басилая

    Российский МИД заявил решительный протест послу Германии Александру Ламбсдорффу из-за встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с руководителем организации «Чеченская республика Ичкерия» (террористическая организация, запрещена в России) Ахмедом Закаевым (внесен в список террористов и экстремистов).

    Послу Германии Александру Ламбсдорффу был заявлен решительный протест в связи с недавней встречей депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с Ахмедом Закаевым, руководителем запрещенной в России террористической организации «Чеченская республика Ичкерия», сообщается на сайте МИД России.

    Министерство подчеркнуло, что встреча прошла в Киеве при содействии украинских властей, а Закаев находится в международном розыске.

    В официальном комментарии подчеркивается, что германская сторона была предупреждена о пагубности подобных действий. «Враждебные по отношению к России шаги неотвратимо получат должный отпор», – говорится в заявлении ведомства.

    В МИД России также отметили, что рассматривают этот контакт как свидетельство стремления ФРГ вмешаться во внутренние дела России. По мнению Москвы, поддержка подобных встреч создает угрозу национальной безопасности, особенно в условиях сотрудничества с террористическими структурами под эгидой украинских властей.

    Ранее посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф провел около 40 минут в здании российского внешнеполитического ведомства.

    Министерство иностранных дел России вызвало Ламбсдорфа, как подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    27 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    МИД: Европа готовится к войне с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства форсируют собственную милитаризацию и открыто обсуждают перспективу прямого вооруженного конфликта с Россией, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян.

    Выступая на профильной конференции ОДКБ, дипломат подчеркнул резкое изменение риторики зарубежных политиков, передает РИА «Новости».

    «Европейцы, взяв курс на форсированную милитаризацию, уже открыто говорят о подготовке к прямому вооруженному столкновению с Россией», – сказал он.

    По утверждению представителя министерства, западные столицы стремятся сформировать своеобразный санитарный кордон. Для достижения этой цели они активно расширяют экономическое, гуманитарное и военное влияние в соседних с Российской Федерацией странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова заявила о подготовке европейских стран к крупномасштабному военному конфликту против России.

    Директор СВР Сергей Нарышкин сообщал о форсировании государствами Восточной Европы подготовки к потенциальному вооруженному противостоянию с Москвой и Минском.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    Посла Германии вызвали в МИД

    Захарова сообщила, что посла Германии вызвали в МИД

    Посла Германии вызвали в МИД
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посла Германии Александра Ламбсдорфа действительно вызвали в Министерство иностранных дел, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Да», – ответила Захарова на соответствующий вопрос РИА «Новости».

    До этого в немецкой прессе сообщали, что Ламбсдорфа вызывали в МИД якобы из-за контактов немецких политиков с террористами.

    В 2025 году ирландский журналист Чей Боуз обращал внимание, что Берлин направил в Москву послом Ламбсдорфа, который ни слова не знает по-русски.

    27 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Politico сообщило о готовящемся ультиматуме немецких консерваторов фон дер Ляйен
    Politico сообщило о готовящемся ультиматуме немецких консерваторов фон дер Ляйен
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получит от немецких консерваторов ультиматум с требованием сократить бюрократию и влияние Брюсселя, пишет Politico.

    Германские консерваторы усиливают давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, требуя кардинального сокращения бюрократии и контроля Брюсселя, пишет Politico.

    По данным издания, в понедельник фон дер Ляйен примет участие во встрече партии ХДС под руководством канцлера Фридриха Мерца в Берлине, где ей планируют предъявить жесткие требования по ускорению реформ и сокращению регуляторных ограничений для немецкого бизнеса.

    В распоряжении Politico оказалась свежая редакция стратегического документа консерваторов под названием «Повестка по устойчивому сокращению бюрократии на уровне ЕС». В ней содержится 27 требований к Еврокомиссии, в том числе предложение создать надзорный орган с правом фундаментального вето на новые инициативы Еврокомиссии. Авторы документа предлагают учредить такой орган либо с нуля, либо путем расширения полномочий действующего консультативного Регуляторного совета.

    Еще одна инициатива предусматривает, чтобы европейские институты более строго трактовали свои полномочия и сокращали штат сотрудников. Однако для реализации части этих мер потребуется изменение учредительных договоров Евросоюза, что может вызвать дебаты в Брюсселе.

    В последние месяцы, отмечает издание, консерваторы ХДС резко усилили давление на фон дер Ляйен, заявляя о медленных темпах реформ и необходимости срочно выполнять предвыборные обещания по выведению экономики Германии из кризиса. «Эта машина Еврокомиссии просто продолжает работать и работать», – заявил Мерц на бизнес-форуме осенью, призвав «бросить лом в механизм Брюсселя».

    Сама Еврокомиссия уже внесла ряд предложений по упрощению законодательства, особенно в рамках Green Deal, однако, по мнению немецких консерваторов, этих мер недостаточно. Ожидается, что стратегия будет утверждена фракцией ХДС в Бундестаге в понедельник, итоговый текст пока остается на стадии согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует выдвинуть главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году. Эксперты видят в действиях фон дер Ляйен последовательное усиление власти Еврокомиссии и брюссельской бюрократии за счет национальных правительств. Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил о склонности фон дер Ляйен к авторитарному стилю управления Евросоюзом и росте напряженности вокруг ее инициатив по сокращению бюрократии.

    27 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    Politico: Остановка транзита нефти по «Дружбе» обернется катастрофой
    Politico: Остановка транзита нефти по «Дружбе» обернется катастрофой
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прекращение прокачки сырья из Казахстана по трубопроводу «Дружба» способно вызвать серьезный энергетический кризис в Европе и повлиять на интенсивность украинских атак, пишут американские СМИ.

    Решение Москвы ограничить прокачку топлива может обернуться тяжелыми последствиями, говорится в материале Politico, передает РИА «Новости».

    «Москва намерена с первого мая прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба», – отмечается в тексте.

    Подобный шаг чреват серьезными осложнениями для европейской экономики. Астана поставляет почти 20% сырья на крупный нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие производит 90% бензина, авиационного керосина, дизеля и мазута для нужд Берлина, а также прилегающей земли Бранденбург.

    Журналисты подчеркивают, что перебои в энергоснабжении сыграют на руку партии «Альтернатива для Германии», ожидающей победы на осенних выборах. Кроме того, изменение маршрутов поставок может заставить Берлин надавить на Киев для прекращения ударов беспилотников по балтийским портам Усть-Луга и Приморск.

    Ранее СМИ сообщали о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая. Вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление этих объемов сырья на другие логистические маршруты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял приостановку транзита топлива исключительно техническими причинами.

    27 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд

    Россия ответила на 20-й пакет санкций расширением перечня граждан ЕС с запретом на въезд

    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

    Речь идет о представителях евроинститутов, государств – членов ЕС, а также некоторых европейских стран, присоединившихся к антироссийской политике Брюсселя, уточнили в ведомстве.

    «В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран – членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» запрещен въезд на территорию нашего государства», – сказано в заявлении на сайте МИД.

    Ранее МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права из-за санкций.

    Напомним, на прошлой неделе страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    27 апреля 2026, 18:17 • Новости дня
    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС

    Reuters: Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС

    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может столкнуться с необходимостью уступить часть территорий ради заключения мира с Россией и дальнейшего продвижения к вступлению в Евросоюз, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, об этом он рассказал школьникам в Марсберге. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, а затем, возможно, и мирный договор с Россией. Тогда может оказаться, что часть украинской территории уже не будет украинской», – сказал Мерц.

    Канцлер добавил, что если Владимир Зеленский захочет уведомить население о таких уступках и заручиться поддержкой большинства, ему, вероятно, потребуется провести референдум. При этом, по мнению Мерца, Зеленский должен одновременно сообщить людям: «Я открыл для вас путь в Европу».

    Мерц напомнил, что прогресс Киева по вступлению в ЕС долгое время блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, однако его поражение на выборах недавно дало надежду на дальнейшее развитие переговоров. Сейчас Украина обладает статусом официального кандидата в ЕС, но, по словам Мерца, ожидать быстрого вступления не стоит.

    Он подчеркнул, что Украина не сможет войти в Евросоюз в период вооруженного конфликта и должна сначала выполнить жесткие требования по верховенству права и борьбе с коррупцией. «Зеленский надеялся на вступление в ЕС 1 января 2027 года. Это невозможно. Даже 1 января 2028 года нереалистично», – отметил канцлер.

    Вместе с этим Мерц предложил рассмотреть промежуточные шаги, например, участие Украины в институтах ЕС в статусе наблюдателя, что, по его словам, получило широкое одобрение среди европейских лидеров на саммите на Кипре, где присутствовал Зеленский.

    Ранее Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС.

    Глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

    27 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа

    CTK: Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словакия подала жалобу в суд Европейского союза на ранее принятый запрет на закупку газа из России, сообщило агентство CTK.

    Иск был направлен в суд на прошлой неделе, сообщило CTK со ссылкой на Минюст Словакии, передает ТАСС. Агентство напомнило, что аналогичный иск подала ранее и Венгрия.

    Согласно действующему контракту, поставки российского газа в Словакию должны осуществляться до 2034 года. Транзит топлива идет, в частности, через территорию Турции. Однако ЕС принял решение полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а трубопроводного – не позднее 1 ноября 2027 года.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что Венгрия и Словакия намерены подать в суд Евросоюза два отдельных иска против запрета на импорт российского газа с 2027 года

    27 апреля 2026, 12:25 • Новости дня
    Посол Германии покинул МИД без комментариев

    Посол Германии Ламбсдорф покинул МИД России без комментариев

    Посол Германии покинул МИД без комментариев
    Tекст: Ольга Иванова

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф, проведя около 40 минут в здании российского внешнеполитического ведомства, не стал общаться с журналистами.

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф покинул здание Министерства иностранных дел России, не сделав никаких заявлений для прессы, передает ТАСС.

    По данным агентства, дипломат провёл в здании МИДа около 40 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Александра Ламбсдорфа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подтвердила этот факт.

    27 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Конфликт США с Ираном грозит Европе политическим кризисом
    Politico: Конфликт США с Ираном грозит Европе политическим кризисом
    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры опасаются, что противостояние США с Ираном может привести Евросоюз не только к экономическому потрясению, но и к острому политическому кризису, сообщает Politico.

    Европейские лидеры опасаются, что конфликт Дональда Трампа с Ираном превратится из экономического шока в серьезную политическую угрозу для центристских сил Евросоюза, пишет Politico.

    На фоне растущих цен на энергоносители и замедления экономического роста проевропейские правительства готовятся к кризису, который они едва ли могут предотвратить.

    «Затраты на энергию перетекают в продукты питания, транспорт и жилье, сильнее всего ударяя по домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода», – заявил глава Европейского экономического и социального комитета Шеймус Боланд.

    По его словам, это создает почву для недоверия граждан к способности европейских институтов защитить их от внешних потрясений.

    Ситуация уже сказывается на политическом ландшафте Европы. В ряде стран, включая Францию и Германию, набирают популярность правые и популистские партии. Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе в Афинах подчеркнул: «Не стоит недооценивать, что сейчас уникальный момент – президенты США, России и Китая выступают против Европы. Это время для пробуждения». Он и премьер Греции Кириакос Мицотакис призвали растянуть выплаты по постпандемийному восстановительному плану ЕС и увеличить совместные заимствования для инвестиций.

    Экономическая стагнация в Европе перерастает в стагфляцию – сочетание слабого роста с высокой инфляцией. Власти Германии и Италии недавно пересмотрели прогнозы по росту экономики в сторону понижения. Домбровскис заявил, что уже в мае ЕС, вероятно, снизит общий прогноз по экономическому росту на 2026 год.

    Обсуждаются меры по смягчению последствий энергетического кризиса, среди которых снижение налогов на электричество, поддержка малообеспеченных, льготы на чистые технологии и координация запасов газа. Однако возможности Брюсселя и национальных правительств ограничены из-за высокого уровня долгов, накопленных в пандемию.

    Переговоры по бюджету ЕС на 2028–2034 годы становятся ареной споров между северными странами, требующими сокращения расходов и увеличения финансирования обороны, и южными, которые настаивают на поддержке экономики. С 2028 года ЕС должен будет выплачивать ежегодно 25 млрд евро по совместным долгам, взятым для борьбы с последствиями пандемии.

    Макрон резко раскритиковал призывы к быстрому возврату долгов: «Мы влезли в долги во время ковида. Теперь нам говорят, что нужно быстро возвращать – это идиотизм», – сказал президент Франции.

    На фоне кризиса партия бывшего болгарского лидера Румена Радева получила лидерство на парламентских выборах.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о дополнительных тратах Евросоюза на топливо в размере 22 млрд евро.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил об угрозе стагфляционного шока для европейского рынка.

    27 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    В ФРГ осудили решение Мерца строить жилье на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сооснователь немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца по строительству социального жилья на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подвергся резкой критике со стороны Сары Вагенкнехт, сооснователя партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость», сообщает РИА «Новости».

    Политик выразила недоумение по поводу решения Мерца финансировать строительство социального жилья на Украине, в то время как в самой Германии, по ее словам, не хватает 1,4 млн доступных квартир. Она также заявила: «Что будет дальше: велосипедные дорожки в Киеве? Хватит уже!».

    Вагенкнехт подчеркнула, что вместо вложения средств налогоплательщиков в «коррумпированную Украину», федеральное правительство должно сосредоточиться на поддержке жилищного строительства внутри Германии. По ее мнению, стране необходимы срочные меры для развития государственного и некоммерческого сектора жилья.

    Ранее, в ходе переговоров Мерца и Владимира Зеленского, были подписаны соглашения о поставках систем противовоздушной обороны для ВСУ и о финансировании производства вооружения на сумму четыре млрд евро. Кроме того, 22 апреля на встрече послов Евросоюза был одобрен кредит Киеву на 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Евросоюза одобрили кредит в размере 90 млрд евро для Украины вместе с 20-м пакетом антироссийских санкций. Канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам саммита на Кипре выступил против немедленного вступления Украины в Европейский союз. Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт заявила о своей ответственности за сокращение военной помощи Украине.

    27 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права из-за санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз, утвердив 20-й пакет антироссийских санкций, серьезно нарушил международное право, заявили в Министерстве иностранных дел России.

    Санкции были введены Советом ЕС 23 апреля, что в российском ведомстве расценили как очередную попытку оказать давление на Москву.

    «Европейский союз продолжает попытки оказать давление на нашу страну через наращивание односторонних ограничительных мер. Очередной, двадцатый по счету, пакет санкций был утвержден Советом ЕС 23 апреля. Подобные действия Брюсселя в обход Совета Безопасности ООН грубо нарушают нормы международного права», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    На прошлой неделе страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    Ранее МИД анонсировал ответ России на новый пакет санкций Евросоюза.

    27 апреля 2026, 14:07 • Новости дня
    ЕК начала заимствования для кредита Украине на 90 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия уже начала заимствования на финансовых рынках с целью финансирования кредита Украине на сумму до 90 млрд евро.

    Эти действия стали возможны после того, как параметры кредита были согласованы лидерами ЕС в декабре 2025 года, а затем утверждены Советом и Европарламентом в январе-феврале нынешнего года, передает РИА «Новости».

    В документе, который изучило агентство, говорится, что весной ЕК приступила к привлечению средств на рынках капитала. Первый транш кредита для Украины ожидается во втором квартале 2026 года, примерно в конце мая или начале июня.

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила о вреде кредита ЕС Киеву для Европы.

    Депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник назвала Польшу «лохом» из-за кредита Киеву.

    27 апреля 2026, 08:22 • Новости дня
    Евродепутат сообщил о пересмотре связей Словакии с Евросоюзом

    Евродепутат Блага сообщил о пересмотре связей Словакии с Евросоюзом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Словакия пересматривает отношения с Евросоюзом из-за того, что для Брюсселя вопрос Украины играет большую роль, нежели ситуация в странах объединения, заявил евродепутат от Словакии Любош Блага.

    Блага заявил, что Словакия пересматривает отношения с Евросоюзом из-за того, что Брюссель отдает приоритет Украине, а не странам объединения, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что после вступления Словакии в ЕС ожидалось продвижение мира, экономического сотрудничества и социальной поддержки, однако сейчас главной темой для объединения стала война на Украине.

    По словам Благи, ситуация усугубилась тем, что президент Украины Владимир Зеленский перекрыл поставки нефти и газа, что поставило Словакию в сложное экономическое положение. Евросоюз, по словам евродепутата, не смог защитить страну, несмотря на серьезные последствия для экономики. «Поэтому мы пересматриваем отношения, поскольку попросту нельзя оперировать внутри Евросоюза, который отдает приоритет Украине, не входящей в него», – заявил он.

    Блага добавил, что сейчас в Словакии усиливается критика в адрес Брюсселя и отмечается разочарование развитием событий внутри ЕС. Евродепутат подчеркнул, что альтернативные мнения по конфликту на Украине воспринимаются в Брюсселе как преступление, а русофобия в объединении напоминает тридцатые годы прошлого века.

    Он также отметил, что Словакия намерена и дальше отстаивать мирные ценности, хорошие отношения с Россией и прагматичный подход. По его словам, стране необходима дешевая российская энергия и соглашение с Россией по конфликту на Украине, иначе эскалация может привести к ядерной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил повторную блокировку Киевом нефтепровода «Дружба». Министерство экономики республики подтвердило полное восстановление поставок сырья. Братислава отказалась поддерживать новые антироссийские санкции без гарантированного транзита нефти.

    27 апреля 2026, 08:57 • Новости дня
    В Финляндии призвали ЕС отменить санкции против России

    Мема призвал Евросоюз возобновить закупки российской энергии и снять санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил за отмену санкций и восстановление энергетических поставок из России для стабилизации рынка.

    Финский политик Армандо Мема, представляющий партию «Альянс свободы», высказал мнение о необходимости отмены европейских санкций против России, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что Европа продолжает стратегию провала, которая не приносит пользы ее экономике, вместо того, чтобы снять санкции.

    Мема отметил, что действующие ограничения негативно отражаются на экономике Евросоюза. По его словам, санкции являются «формой насилия», которая в итоге вредит интересам самой Европы. Политик подчеркнул, что возвращение к сотрудничеству с Россией по энергетическим вопросам принесло бы большую стабильность рынкам.

    Ранее Мема назвал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов самоубийством.

    Напомним, ЕС принял 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    Позже глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС начал продвижение 21-го пакета санкций против России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о подрыве энергобезопасности Евросоюза из-за антироссийских санкций.

