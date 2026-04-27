День рождения в Индии закончился тройным убийством из-за шутки с тортом

Антон Антонов

В полицейский участок поступила информация о том, что трое молодых людей были застрелены, пишет Times of India со ссылкой на правоохранителей.

Конфликт начался с того, что трое гостей в шутку размазали праздничный торт по лицу именинника. Тот сильно разозлился и вместе с другими обвиняемыми пошел за оружием.

Они вернулись, вооружившись семью или восемью единицами лицензионного огнестрельного оружия. Нападавшие сразу открыли огонь, рассказал родственник одного из убитых.

В настоящее время главный подозреваемый и его сообщники скрываются от правосудия. Для их поимки сформировано шесть оперативных групп. Несколько человек взяты под стражу.

