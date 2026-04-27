    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста
    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет
    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС
    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году
    МИД: Европа готовится к войне с Россией
    Украина пригрозила Израилю скандалом из-за российского судна
    Аракчи указал, почему США просят о переговорах с Ираном
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд
    Стоимость нефти Brent превысила 109 долларов
    27 апреля 2026, 21:48 • Новости дня

    Макрон решил договориться с Ираном об открытии Ормузского пролива

    Макрон заявил о планах возобновить контакты с Ираном по Ормузскому проливу

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Андорру объявил о намерении возобновить диалог с Ираном для восстановления полноценного судоходства в Ормузском проливе.

    Макрон заявил о намерении возобновить взаимодействие с Ираном по вопросу транзита в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Французский лидер подчеркнул, что Франция приложит все усилия для восстановления нормального судоходства в этом стратегически важном регионе, которое было затруднено на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке.

    «Мы делаем всё, чтобы судоходство в Ормузском проливе нормализовалось. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем убедить стороны кризиса поспособствовать возобновлению судоходства и, кроме того, после этого визита я вновь возобновлю взаимодействие с властями Ирана по этому вопросу», – заявил Макрон во время визита в Андорру.

    Он отметил, что восстановление судоходства через Ормузский пролив важно для мировой экономики, поскольку через него проходят поставки нефти, газа, удобрений и других товаров. Макрон добавил, что эти грузы оказывают значительное влияние на экономическое положение многих стран.

    Макрон также положительно оценил достижение режима прекращения огня вокруг Ирана и распространение перемирия на Ливан. При этом французский президент отметил, что сохраняющаяся напряженность в регионе и «ответы, приходящие издалека», не способствуют стабилизации ситуации.

    Ранее власти Ирана предложили американской стороне сделку по открытию Ормузского пролива.

    Французский МИД пообещал США поддержать разблокировку маршрута исключительно после завершения военных действий.

    27 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на более поздний срок.

    Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

    Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

    По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

    Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

    «Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

    Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

    В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.

    27 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Конфликт США с Ираном грозит Европе политическим кризисом
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры опасаются, что противостояние США с Ираном может привести Евросоюз не только к экономическому потрясению, но и к острому политическому кризису, сообщает Politico.

    Европейские лидеры опасаются, что конфликт Дональда Трампа с Ираном превратится из экономического шока в серьезную политическую угрозу для центристских сил Евросоюза, пишет Politico.

    На фоне растущих цен на энергоносители и замедления экономического роста проевропейские правительства готовятся к кризису, который они едва ли могут предотвратить.

    «Затраты на энергию перетекают в продукты питания, транспорт и жилье, сильнее всего ударяя по домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода», – заявил глава Европейского экономического и социального комитета Шеймус Боланд.

    По его словам, это создает почву для недоверия граждан к способности европейских институтов защитить их от внешних потрясений.

    Ситуация уже сказывается на политическом ландшафте Европы. В ряде стран, включая Францию и Германию, набирают популярность правые и популистские партии. Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе в Афинах подчеркнул: «Не стоит недооценивать, что сейчас уникальный момент – президенты США, России и Китая выступают против Европы. Это время для пробуждения». Он и премьер Греции Кириакос Мицотакис призвали растянуть выплаты по постпандемийному восстановительному плану ЕС и увеличить совместные заимствования для инвестиций.

    Экономическая стагнация в Европе перерастает в стагфляцию – сочетание слабого роста с высокой инфляцией. Власти Германии и Италии недавно пересмотрели прогнозы по росту экономики в сторону понижения. Домбровскис заявил, что уже в мае ЕС, вероятно, снизит общий прогноз по экономическому росту на 2026 год.

    Обсуждаются меры по смягчению последствий энергетического кризиса, среди которых снижение налогов на электричество, поддержка малообеспеченных, льготы на чистые технологии и координация запасов газа. Однако возможности Брюсселя и национальных правительств ограничены из-за высокого уровня долгов, накопленных в пандемию.

    Переговоры по бюджету ЕС на 2028–2034 годы становятся ареной споров между северными странами, требующими сокращения расходов и увеличения финансирования обороны, и южными, которые настаивают на поддержке экономики. С 2028 года ЕС должен будет выплачивать ежегодно 25 млрд евро по совместным долгам, взятым для борьбы с последствиями пандемии.

    Макрон резко раскритиковал призывы к быстрому возврату долгов: «Мы влезли в долги во время ковида. Теперь нам говорят, что нужно быстро возвращать – это идиотизм», – сказал президент Франции.

    На фоне кризиса партия бывшего болгарского лидера Румена Радева получила лидерство на парламентских выборах.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о дополнительных тратах Евросоюза на топливо в размере 22 млрд евро.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил об угрозе стагфляционного шока для европейского рынка.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 13:20 • Новости дня
    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США

    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, первый раунд переговоров между Ираном и США завершился без существенных результатов из-за позиции Вашингтона, передает «Интерфакс».

    По его словам, несмотря на определенный прогресс, подход американской стороны стал причиной того, что переговоры не достигли намеченных целей.

    Аракчи подчеркнул: «В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс».

    Он также отметил, что неудача на переговорах произошла из-за чрезмерных требований и ошибочных подходов США.

    Министр добавил, что иранская делегация была вынуждена провести дополнительные консультации с пакистанскими коллегами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

    Ранее Аракчи заявил о блокировании соглашения Вашингтоном.

    Позже Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров.

    Впоследствии иранские дипломаты запланировали возвращение в Исламабад для возобновления контактов.

    27 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Песков: Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Иране
    @ RAMIL SITDIKOV/REUTERS/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана и содействовать установлению мира на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Москва намерена способствовать не только прекращению конфликта, но и обеспечению долгосрочного мира, исключающего повторение вооруженных столкновений в регионе, передает ТАСС.

    «Россия готова предоставить любые добрые услуги, любые посреднические услуги, которые будут приемлемы для сторон. Мы будем готовы сделать все, чтобы в итоге наступил мир, мир гарантированный, и чтобы не было возврата к боевым действиям», – подчеркнул Песков.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России стать посредником по Ирану.

    26 апреля 2026, 23:29 • Новости дня
    Дрон «Хезболлы» взорвался возле вертолета ЦАХАЛ при эвакуации

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время спасательной операции на юге Ливана беспилотник «Хезболлы» взорвался рядом с израильским военным вертолетом, пострадавших не зафиксировано.

    Об атаке беспилотника «Хезболлы» на вертолет Армии обороны Израиля при эвакуации раненых солдат из южного Ливана сообщила газета Maariv, передает РИА «Новости».

    Беспилотник взорвался в нескольких метрах от военных, когда вертолет занимался эвакуацией пострадавших, в том числе после столкновения, при котором погиб сержант ЦАХАЛ Идан Фукс.

    Кадры атаки были опубликованы в социальных сетях: на видео показаны действия спасателей и момент взрыва дрона, после чего вертолет израильских сил срочно покинул место происшествия.

    Ранее в этот же день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о гибели сержанта Идана Фукса и ранении еще нескольких военнослужащих в результате атаки «Хезболлах» на юге Ливана.

    С момента обострения конфликта общее число потерь израильских военных в Ливане достигло 16 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля уничтожила более 15 боевиков шиитского движения на юге Ливана за минувшие выходные.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны Израиля о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане.

    Израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана после этого распоряжения.

    27 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет

    Путин отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Об этом российский лидер сказал на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, прибывшим в Петербург, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    27 апреля 2026, 07:03 • Новости дня
    Nikkei 225 побил исторический максимум на Токийской бирже

    Tекст: Денис Тельманов

    На торгах в понедельник индекс Nikkei 225 достиг нового исторического максимума, поднявшись выше отметки 60755 пунктов, с приростом в 1,74%.

    Индекс Nikkei 225 на Токийской бирже установил новый исторический максимум, достигнув отметки 60755 пунктов, сообщает РИА «Новости». Предыдущий рекорд в 60013,98 пунктов, поставленный 23 апреля, продержался всего один рабочий день.

    Рост индекса на 1,74% эксперты связывают с позитивными новостями о возможном урегулировании на Ближнем Востоке.

    По информации СМИ, Иран передал США новое предложение, касающееся открытия Ормузского пролива и окончания военного конфликта, при этом вопросы по ядерной сделке отложены на более поздний срок.

    Предложение Тегерана подразумевает либо продление режима прекращения огня, либо достижение окончательного урегулирования кризиса. Эти ожидания способствовали заметному подъему настроения на японском рынке акций.


    27 апреля 2026, 10:36 • Новости дня
    В Совбезе спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Блокировка Ормузского пролива может привести к увеличению затрат на производство продуктов питания и сокращению их выпуска из-за роста цен на энергоресурсы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.

    Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов заявил, что блокада Ормузского пролива окажет существенное влияние на себестоимость продуктов питания и объемы их производства, передает ТАСС.

    По его словам, через Ормузский пролив проходит около 20% всей добываемой нефти, а при его перекрытии, согласно данным Международного энергетического агентства, на мировой рынок перестает поступать около 10% этого сырья, что формирует дефицит.

    Он добавил, что в Европейском союзе за последнее время объем сбыта углеродного топлива уменьшился на 10% и теперь замещается углем. Шевцов отметил, что такие изменения в энергобалансе влияют на производство удобрений и в период посевной кампании, а также будут сказываться на производстве продовольственных товаров.

    Ранее ООН предупредила о рисках для продовольственной безопасности из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

    Агентство AP сообщило о резком скачке цен на удобрения после перекрытия данного маршрута.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия сгладит мировой продовольственный шок.

    27 апреля 2026, 07:14 • Новости дня
    FESCO сообщила о перегрузке африканских портов из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основная сложность при организации перевозок в страны Восточной и Южной Африки заключается в возросшей нагрузке на инфраструктуру портов из-за конфликта на Ближнем Востоке, рассказал директор петербургского филиала крупного оператора морских грузоперевозок «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Георгий Ремизов.

    Ремизов заявил, что основная сложность при организации морских перевозок в страны Восточной и Южной Африки сейчас заключается в перегруженности местных портов из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Он рассказал, что эскалация ситуации привела к перенаправлению судов из традиционных логистических центров в ОАЭ и Омане в африканские порты. Это увеличило нагрузку на инфраструктуру и привело к росту времени обработки судов.

    По словам Ремизова, сейчас основные сложности для перевозчиков касаются именно перегруженности портовой инфраструктуры Восточной и Южной Африки, что влияет на расписание движения судов. «На текущий момент основные сложности на восточно- и южноафриканском направлениях связаны с общей перегруженностью портовой инфраструктуры региона. Это влечет за собой увеличение времени обработки судов и влияет на расписание. При этом все сервисы Транспортной группы FESCO в страны Африки функционируют в штатном режиме», – сообщил он.

    Собеседник агентства отметил, что несмотря на сложившиеся трудности, грузопотоки не останавливаются, а логистические цепочки быстро адаптируются к изменяющимся условиям. FESCO продолжает работу по развитию перевозок не только по уже существующим маршрутам, но и вскоре планирует расширять присутствие в других странах Африки.

    Ремизов подчеркнул, что для FESCO африканское направление остается одним из приоритетных, и компания намерена укреплять свои позиции, в том числе на рынках Кении и ЮАР, повышая эффективность сервисов. Он отметил системную работу по развитию перевозок между портами Момбаса и Дурбан с Новороссийском и Петербургом.

    Компания «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» с конца 2024 года начала регулярные перевозки между портом Момбаса в Кении и Новороссийском, а с июня 2025 года запустила аналогичный сервис между портом Дурбан в ЮАР, Новороссийском и Петербургом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие мировые перевозчики перенаправили свои суда на маршрут вокруг мыса Доброй Надежды. Компания Maersk приостановила проходы контейнеровозов через Ормузский пролив. Китайский оператор COSCO Shipping закрыл новые бронирования на рейсы в страны Ближнего Востока.

    27 апреля 2026, 09:24 • Новости дня
    Аракчи сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что намерен обсудить последние события вокруг иранского конфликта с США и Израилем в ходе визита в Москву.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил о планах провести переговоры в России по вопросу конфликта с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Тегеран и Москва традиционно проводят тесные консультации по всем ключевым региональным и международным вопросам.

    Аракчи отметил, что из-за «навязанной войны» между странами встречи были приостановлены, но сейчас появилась возможность восстановить диалог.

    «Эту возможность мы используем для обсуждения развития ситуации, связанной с войной, мы обсудим текущую обстановку. Естественно, нужно провести и необходимую координацию», – заявил министр в своем Telegram-канале.

    В ходе визита Аракчи намерен уделить особое внимание развитию ситуации вокруг конфликта Ирана с США и Израилем, а также обсудить координацию действий с российской стороной.

    Ранее Аракчи приехал в Петербург для переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Посол Тегерана в Москве Казем Джалали анонсировал встречу дипломата с президентом России Владимиром Путиным.

    27 апреля 2026, 13:06 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Аракчи в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    В понедельник президент Владимир Путин проведет двусторонние переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин собирается отправиться в Президентскую библиотеку в Петербурге для встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, передает РИА «Новости».

    По его словам, беседа пройдет в двустороннем формате. О планах на встречу иранская сторона проинформировала ранее.

    Песков подчеркнул, что важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке.

    Ранее Аракчи приехал в Петербург для проведения переговоров с Путиным.

    До этого Аракчи заявил о намерении обсудить последние события вокруг иранского конфликта с США и Израилем в ходе визита в Москву.

    27 апреля 2026, 09:10 • Новости дня
    Разведывательный беспилотник ВМС США заметили над Персидским заливом

    Tекст: Вера Басилая

    Американский беспилотник MQ-4C Triton, запущенный с территории Иордании, патрулирует воздушное пространство над Персидским заливом на высоте около 10 километров, следует из полетных данных.

    Разведывательный беспилотник MQ-4C Triton ВМС США осуществляет патрулирование над водами Персидского залива, передает РИА «Новости».

    По данным издания, аппарат, созданный компанией Northrop Grumman, включил транспондер вечером воскресенья, находясь на высоте около 10 километров над территорией Иордании.

    Около часа ночи по московскому времени дрон с позывным OVRLD1 достиг вод Персидского залива и, по состоянию на 8.40 мск, патрулировал акваторию южнее побережья Ирана. Место вылета и конечный пункт назначения беспилотника не раскрываются.

    Ранее американский беспилотник-разведчик совершил полет над Персидским и Оманским заливами.

    До этого Иран уничтожил аналогичный аппарат ВМС США стоимостью 240 млн долларов.

    В марте стратегический дрон приблизился к району иранской атомной электростанции Бушер.

    27 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Аракчи заявил об успешном завершении переговоров Ирана и Пакистана

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран и Исламабад на прошлой неделе договорились продолжить совместную работу, уделив внимание условиям дальнейших переговоров и анализу предыдущих встреч, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Последний раунд переговоров между Ираном и Пакистаном прошёл успешно, передает ТАСС. Об этом рассказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи после возвращения из Исламабада, где на прошлой неделе прошли консультации.

    По словам министра, стороны провели «хорошие консультации» и обсудили направления и условия для продолжения переговоров. Аракчи также отметил, что проанализированы итоги предыдущих встреч и обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Его заявление транслировалось в телеграм-канале министра после прибытия делегации Ирана в Россию. Подробности обсуждаемых вопросов не раскрываются, но обе стороны выразили удовлетворение результатами диалога.

    Иранская делегация покинула Пакистан без встречи с представителями США.

    Перед этим Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.

    Иранские переговорщики собираются вернуться в Пакистан для попытки возобновить переговоры о перемирии между Тегераном и Вашингтоном.

    Аракчи сообщил, что по итогам переговоров в Исламабаде Исламская республика намерена дождаться от США реальных шагов, подтверждающих их отказ от агрессивной политики.

    27 апреля 2026, 13:31 • Новости дня
    Французский заключенный тайно руководил крупным наркокартелем из тюрьмы

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранители Франции разгромили организованную преступную группировку, лидер которой координировал незаконную торговлю запрещенными веществами прямо из исправительного учреждения.

    Масштабная полицейская операция прошла на востоке Франции, передает РИА «Новости».

    Местная радиостанция со ссылкой на прокуратуру сообщила о поимке крупной банды.

    «Сеть наркоторговцев была ликвидирована в Страсбурге 18 и 19 апреля. Десять человек были задержаны, были изъяты наркотики и оружие. По предварительным данным следствия, торговлей руководил мужчина в тюрьме», – говорится в материале.

    Расследование деятельности синдиката началось в конце 2025 года. Во время обысков стражи порядка конфисковали более 12 килограммов героина, четыре килограмма каннабиса и один килограмм кокаина. Семерым участникам группировки предъявили обвинения и отправили под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юг Франции давно стал центром крупной наркоторговли.

    Полиция страны конфисковала почти тонну кокаина в порту Дюнкерка.

    Правоохранители Казахстана ликвидировали организованный тюремным заключенным канал контрабанды наркотиков.

    27 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    «Хезболла» призвала Ливан отказаться от прямых переговоров с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Движение «Хезболла» выступило против прямых переговоров Ливана с Израилем, подчеркнув, что не признает достигнутые в их ходе договоренности, говорится в заявлении генерального секретаря «Хезболлы» Наима Касима.

    Генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касим в официальном заявлении призвал правительство Ливана прекратить прямые переговоры с Израилем. Он отметил, что любые договоренности, достигнутые в результате таких переговоров, не будут признаны движением ни в какой форме, передает РИА «Новости».

    Касим заявил, что правительство Ливана также должно отменить свое решение от 2 марта, которое фактически криминализирует сопротивление и его сторонников – то есть более половины ливанского общества. По его словам, важно продолжить внутренний диалог, ставя интересы Ливана выше всего.

    Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что организация не намерена признавать результаты переговоров и продолжит свою оборонительную борьбу за Ливан. Он выразил надежду, что власти страны пересмотрят свои решения и прекратят действия, которые, по мнению движения, угрожают стабильности государства.

    В заявлении отмечается, что израильская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по югу Ливана, несмотря на режим прекращения огня. По данным министерства здравоохранения Ливана, только за 26 апреля жертвами израильских атак стали 14 граждан страны. В ответ бойцы «Хезболлы» атакуют израильских военных на границе.

    Ранее СМИ писали, что израильское командование считает заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о жестком ответе «Хезболле» попыткой снять с себя ответственность за неудачи на севере страны.

    Израильские военные нанесли удары по территории Ливана, в результате которых с марта погибли более 2,5 тыс. граждан и несколько тысяч были ранены.

    Власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров.

