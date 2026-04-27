Макрон решил договориться с Ираном об открытии Ормузского пролива

Макрон заявил о планах возобновить контакты с Ираном по Ормузскому проливу

Tекст: Вера Басилая

Макрон заявил о намерении возобновить взаимодействие с Ираном по вопросу транзита в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

Французский лидер подчеркнул, что Франция приложит все усилия для восстановления нормального судоходства в этом стратегически важном регионе, которое было затруднено на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке.

«Мы делаем всё, чтобы судоходство в Ормузском проливе нормализовалось. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем убедить стороны кризиса поспособствовать возобновлению судоходства и, кроме того, после этого визита я вновь возобновлю взаимодействие с властями Ирана по этому вопросу», – заявил Макрон во время визита в Андорру.

Он отметил, что восстановление судоходства через Ормузский пролив важно для мировой экономики, поскольку через него проходят поставки нефти, газа, удобрений и других товаров. Макрон добавил, что эти грузы оказывают значительное влияние на экономическое положение многих стран.

Макрон также положительно оценил достижение режима прекращения огня вокруг Ирана и распространение перемирия на Ливан. При этом французский президент отметил, что сохраняющаяся напряженность в регионе и «ответы, приходящие издалека», не способствуют стабилизации ситуации.

Ранее власти Ирана предложили американской стороне сделку по открытию Ормузского пролива.

Французский МИД пообещал США поддержать разблокировку маршрута исключительно после завершения военных действий.