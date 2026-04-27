    27 апреля 2026, 21:32 • Новости дня

    Politico: Остановка транзита нефти по «Дружбе» обернется катастрофой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прекращение прокачки сырья из Казахстана по трубопроводу «Дружба» способно вызвать серьезный энергетический кризис в Европе и повлиять на интенсивность украинских атак, пишут американские СМИ.

    Решение Москвы ограничить прокачку топлива может обернуться тяжелыми последствиями, говорится в материале Politico, передает РИА «Новости».

    «Москва намерена с первого мая прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба», – отмечается в тексте.

    Подобный шаг чреват серьезными осложнениями для европейской экономики. Астана поставляет почти 20% сырья на крупный нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие производит 90% бензина, авиационного керосина, дизеля и мазута для нужд Берлина, а также прилегающей земли Бранденбург.

    Журналисты подчеркивают, что перебои в энергоснабжении сыграют на руку партии «Альтернатива для Германии», ожидающей победы на осенних выборах. Кроме того, изменение маршрутов поставок может заставить Берлин надавить на Киев для прекращения ударов беспилотников по балтийским портам Усть-Луга и Приморск.

    Ранее СМИ сообщали о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая. Вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление этих объемов сырья на другие логистические маршруты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял приостановку транзита топлива исключительно техническими причинами.

    27 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    МИД назвал причину вызова посла Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Российский МИД заявил решительный протест послу Германии Александру Ламбсдорффу из-за встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с руководителем организации «Чеченская республика Ичкерия» (террористическая организация, запрещена в России) Ахмедом Закаевым (внесен в список террористов и экстремистов).

    Послу Германии Александру Ламбсдорффу был заявлен решительный протест в связи с недавней встречей депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с Ахмедом Закаевым, руководителем запрещенной в России террористической организации «Чеченская республика Ичкерия», сообщается на сайте МИД России.

    Министерство подчеркнуло, что встреча прошла в Киеве при содействии украинских властей, а Закаев находится в международном розыске.

    В официальном комментарии подчеркивается, что германская сторона была предупреждена о пагубности подобных действий. «Враждебные по отношению к России шаги неотвратимо получат должный отпор», – говорится в заявлении ведомства.

    В МИД России также отметили, что рассматривают этот контакт как свидетельство стремления ФРГ вмешаться во внутренние дела России. По мнению Москвы, поддержка подобных встреч создает угрозу национальной безопасности, особенно в условиях сотрудничества с террористическими структурами под эгидой украинских властей.

    Ранее посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф провел около 40 минут в здании российского внешнеполитического ведомства.

    Министерство иностранных дел России вызвало Ламбсдорфа, как подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    27 апреля 2026, 14:18 • Новости дня
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи и экспорта энергоресурсов, а также прокачки по нефтепроводам. При этом заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Исламской республики может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «После начала американо-израильской операции Иран добывал и экспортировал нефть в привычных объемах. Когда США ввели морскую блокаду иранских портов, Исламская республика продолжила вести добычу, но закачивала энергоресурсы в систему хранения, в том числе на острове Харк», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ключевое опасение для Тегерана заключается в том, что свободных емкостей не останется, и нужно будет сокращать объемы добычи. Собеседник отметил, что так же действовали и другие игроки на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак: «всячески пытались отсрочить этот шаг». «Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи, экспорта и прокачки по нефтепроводам. Вряд ли возникнут аварийные ситуации», – уточнил Юшков.

    Вместе с тем, заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Ирана может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, добавил эксперт. «Главная угроза в том, что атака на заполненные резервуары приведет к серьезным последствиям: разливам сырья и пожарам», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться. Из-за приостановки поставок нефти из иранских портов после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища. По словам американского президента, Исламская республика сталкивается с нехваткой мест для хранения энергоресурсов.

    «Если по какой-либо причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее [нефть] в контейнеры или на суда, <…> то происходит то, что эта линия взрывается изнутри <…>. Если что-то происходит, она просто взрывается. Говорят, у них [Ирана] осталось около трех дней, прежде чем это случится», – сказал Трамп. Он добавил, что, если это произойдет, Тегеран потеряет около половины мощностей, восстановить которые будет невозможно.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 27 апреля ВМС Штатов развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана. Исламская республика отрицает ограничения на морскую торговлю. Так, в КСИР заявляли, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды страны.

    Отметим, Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону новое предложение, которое в первую очередь направлено на снятие морской блокады и установлении долгосрочного режима прекращения огня. Переговоры по иранской ядерной программе при этом предлагается отложить на более поздний срок, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    Посла Германии вызвали в МИД

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посла Германии Александра Ламбсдорфа действительно вызвали в Министерство иностранных дел, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Да», – ответила Захарова на соответствующий вопрос РИА «Новости».

    До этого в немецкой прессе сообщали, что Ламбсдорфа вызывали в МИД якобы из-за контактов немецких политиков с террористами.

    В 2025 году ирландский журналист Чей Боуз обращал внимание, что Берлин направил в Москву послом Ламбсдорфа, который ни слова не знает по-русски.

    27 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Politico сообщило о готовящемся ультиматуме немецких консерваторов фон дер Ляйен
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получит от немецких консерваторов ультиматум с требованием сократить бюрократию и влияние Брюсселя, пишет Politico.

    Германские консерваторы усиливают давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, требуя кардинального сокращения бюрократии и контроля Брюсселя, пишет Politico.

    По данным издания, в понедельник фон дер Ляйен примет участие во встрече партии ХДС под руководством канцлера Фридриха Мерца в Берлине, где ей планируют предъявить жесткие требования по ускорению реформ и сокращению регуляторных ограничений для немецкого бизнеса.

    В распоряжении Politico оказалась свежая редакция стратегического документа консерваторов под названием «Повестка по устойчивому сокращению бюрократии на уровне ЕС». В ней содержится 27 требований к Еврокомиссии, в том числе предложение создать надзорный орган с правом фундаментального вето на новые инициативы Еврокомиссии. Авторы документа предлагают учредить такой орган либо с нуля, либо путем расширения полномочий действующего консультативного Регуляторного совета.

    Еще одна инициатива предусматривает, чтобы европейские институты более строго трактовали свои полномочия и сокращали штат сотрудников. Однако для реализации части этих мер потребуется изменение учредительных договоров Евросоюза, что может вызвать дебаты в Брюсселе.

    В последние месяцы, отмечает издание, консерваторы ХДС резко усилили давление на фон дер Ляйен, заявляя о медленных темпах реформ и необходимости срочно выполнять предвыборные обещания по выведению экономики Германии из кризиса. «Эта машина Еврокомиссии просто продолжает работать и работать», – заявил Мерц на бизнес-форуме осенью, призвав «бросить лом в механизм Брюсселя».

    Сама Еврокомиссия уже внесла ряд предложений по упрощению законодательства, особенно в рамках Green Deal, однако, по мнению немецких консерваторов, этих мер недостаточно. Ожидается, что стратегия будет утверждена фракцией ХДС в Бундестаге в понедельник, итоговый текст пока остается на стадии согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует выдвинуть главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году. Эксперты видят в действиях фон дер Ляйен последовательное усиление власти Еврокомиссии и брюссельской бюрократии за счет национальных правительств. Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил о склонности фон дер Ляйен к авторитарному стилю управления Евросоюзом и росте напряженности вокруг ее инициатив по сокращению бюрократии.

    25 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Тысячи немцев вышли на протест против политики канцлера Мерца

    Tекст: Мария Иванова

    В немецком Марбурге состоялась масштабная акция протеста против политики канцлера ФРГ Фридриха Мерца и возможного урезания социальных гарантий.

    Около 5 тыс. человек приняли участие в субботней демонстрации в центре Марбурга, передает РИА «Новости».

    «Протест был направлен против политики федерального правительства и грозящего сокращения социальных гарантий», – отмечает региональный портал Hessenschau.

    К участию в митинге призывали различные левые движения, включая партию «Левые», а также крупные немецкие профсоюзы. Участники акции заявляли, что планы правительства напрямую затрагивают их интересы, в частности, из-за сокращения финансирования больниц и медицинского обслуживания.

    Протестующие прошли маршем к зданию, где заседали социальные комитеты Христианско-демократического союза и выступал сам Фридрих Мерц.

    В знак протеста здание расположенного там же земельного театра забросали пакетами с краской. Критика канцлера звучала и внутри его партии: делегаты выразили опасения, что издержки реформ лягут только на простых граждан.

    Сам Мерц в своем выступлении заверил, что сокращения государственных пенсий не планируется, пообещав сохранить сильную пенсионную систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за масштабную реформу системы социальных выплат. Позже политик предупредил граждан о предстоящем снижении реальных доходов.

    На фоне невыполнения ключевых обещаний рейтинг поддержки главы правительства упал до 16%.

    25 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    Фицо: Киев может снова заблокировать «Дружбу» после получения кредита ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    После получения европейского военного кредита на 90 млрд евро украинские власти могут вновь перекрыть транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключил, что Киев может повторно остановить работу нефтепровода «Дружба» после того, как получит кредитные средства от Евросоюза, передает РИА «Новости». Об этом политик рассказал в своем видеообращении.

    «Вчера в ходе неформального разговора с председателем Европейской комиссии я высказал мнение, что меня бы вообще не удивило, если бы после получения военного кредита на 90 млрд евро решил снова сделать «Дружбу» неработающей», – подчеркнул глава словацкого правительства.

    Он добавил, что украинский кризис невозможно разрешить военными методами, урегулирование должно происходить исключительно дипломатическим путем.

    В конце января Украина заблокировала поставки российской нефти в Словакию и Венгрию, объяснив это повреждением трубопровода. Будапешт и Братислава отвергли эту версию, назвав остановку транзита политическим шагом. В апреле словацкие власти подтвердили возобновление прокачки сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия отказалась поддерживать новые антироссийские санкции до полного открытия нефтепровода «Дружба».

    Позже министр экономики республики Дениса Сакова подтвердила восстановление поставок нефти в страну в соответствии с планом.

    В тот же день венгерская компания MOL заявила о возобновлении транзита сырья через украинскую территорию после трехмесячного перерыва.

    25 апреля 2026, 02:23 • Новости дня
    Минфин США усомнился в продлении разрешения на покупку российской нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон вряд ли согласится продлевать временное выведение российской нефти и нефтепродуктов из-под американских санкций, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

    «Не думаю, что будет новое продление. Думаю, российская нефть, которая была загружена на суда и находится в море, во многом исчерпана», – приводит слова Бессента ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Глава ведомства также исключил возможность выпуска новой генеральной лицензии для иранской нефти. По его словам, в отношении Тегерана действует блокада, и сырье с территории страны не вывозится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Вашингтон разрешил краткосрочную продажу загруженной на суда российской нефти. Позже американские власти продлили действие этого документа после встречи «Большой двадцатки». Представители более десяти государств попросили США сохранить данное разрешение из-за нехватки энергоресурсов.

    27 апреля 2026, 18:17 • Новости дня
    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может столкнуться с необходимостью уступить часть территорий ради заключения мира с Россией и дальнейшего продвижения к вступлению в Евросоюз, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, об этом он рассказал школьникам в Марсберге. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, а затем, возможно, и мирный договор с Россией. Тогда может оказаться, что часть украинской территории уже не будет украинской», – сказал Мерц.

    Канцлер добавил, что если Владимир Зеленский захочет уведомить население о таких уступках и заручиться поддержкой большинства, ему, вероятно, потребуется провести референдум. При этом, по мнению Мерца, Зеленский должен одновременно сообщить людям: «Я открыл для вас путь в Европу».

    Мерц напомнил, что прогресс Киева по вступлению в ЕС долгое время блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, однако его поражение на выборах недавно дало надежду на дальнейшее развитие переговоров. Сейчас Украина обладает статусом официального кандидата в ЕС, но, по словам Мерца, ожидать быстрого вступления не стоит.

    Он подчеркнул, что Украина не сможет войти в Евросоюз в период вооруженного конфликта и должна сначала выполнить жесткие требования по верховенству права и борьбе с коррупцией. «Зеленский надеялся на вступление в ЕС 1 января 2027 года. Это невозможно. Даже 1 января 2028 года нереалистично», – отметил канцлер.

    Вместе с этим Мерц предложил рассмотреть промежуточные шаги, например, участие Украины в институтах ЕС в статусе наблюдателя, что, по его словам, получило широкое одобрение среди европейских лидеров на саммите на Кипре, где присутствовал Зеленский.

    Ранее Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС.

    Глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

    27 апреля 2026, 12:25 • Новости дня
    Посол Германии покинул МИД без комментариев

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф, проведя около 40 минут в здании российского внешнеполитического ведомства, не стал общаться с журналистами.

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф покинул здание Министерства иностранных дел России, не сделав никаких заявлений для прессы, передает ТАСС.

    По данным агентства, дипломат провёл в здании МИДа около 40 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Александра Ламбсдорфа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подтвердила этот факт.

    27 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent превысила 109 долларов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE превысила отметку в 109 долларов за баррель впервые с 7 апреля.

    По состоянию на 18.21 по московскому времени Brent подорожала на 3,66%, достигнув 109,18 доллара за баррель, передает ТАСС.

    К 18.26 по московскому времени рост стоимости Brent замедлился, котировки снизились до 109,13 доллара за баррель, что соответствовало росту на 3,61%. Одновременно июньские фьючерсы на американскую нефть марки WTI прибавили 3%, достигнув отметки 97,23 доллара за баррель.

    Ранее мировые котировки нефти увеличились более чем на 2% после отмены второго раунда переговоров США и Ирана в Пакистане.

    25 апреля 2026, 20:23 • Новости дня
    Партия «Альтернатива для Германии» установила исторический рекорд популярности

    Tекст: Мария Иванова

    Рейтинг ведущей оппозиционной силы Германии взлетел до беспрецедентных 28 процентов, обеспечив ей уверенное лидерство и серьезный отрыв от ближайших конкурентов.

    Правая фракция набрала 28% голосов граждан, обновив собственный максимум, передает РИА «Новости».

    «Альтернатива для Германии» приобрела один процентный пункт и теперь составляет 28%. Больше, чем когда-либо ранее в воскресном опросе INSA», – говорится в публикации газеты Bild.

    Издание подчеркивает, что отрыв политической силы от блока ХДС/ХСС увеличился до четырех процентных пунктов. Социал-демократическая партия получила 14% поддержки, «Зеленые» набрали 12%, а «Левая партия» – 11%. Исследование INSA проводилось с 20 по 24 апреля среди 1203 человек с погрешностью до 2,9%.

    Ранее партия впервые стала лидером в ФРГ по результатам четырех ключевых исследований общественного мнения. На прошедших в 2025 году выборах в бундестаг победил блок ХДС/ХСС. При этом АдГ заняла второе место с рекордным на тот момент результатом 20,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля прошлого года партия «Альтернатива для Германии» впервые обошла блок ХДС/ХСС по уровню поддержки.

    На прошедших парламентских выборах эта политическая сила заняла второе место с результатом 20,2% голосов.

    25 апреля 2026, 16:03 • Новости дня
    Премьер Саксонии заявил о стремительном движении Германии к катастрофе

    Премьер Саксонии предрек Германии катастрофу из-за огромного дефицита бюджета

    Tекст: Мария Иванова

    Острый дефицит муниципальных бюджетов ФРГ в 35 миллиардов евро ведет к масштабному сокращению социальных и научных программ, ставя страну на грань катастрофы, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

    Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выразил серьезную обеспокоенность экономическим положением страны, передает РИА «Новости».

    Политик уверен, что государству необходимо срочно перенимать зарубежный опыт для предотвращения глубокого кризиса.

    «Германия сейчас снижает обороты, у муниципалитетов не хватает 35 млрд евро, поэтому становится меньше культуры, библиотек и социальной работы в школах. У нас недостаточно денег на науку, а значит, меньше выдающихся достижений. Мы попадаем в спираль, которая может закончиться катастрофой», – заявил Кречмер.

    В качестве позитивного примера спикер привел соседнюю Польшу, экономика которой демонстрирует более высокие показатели. Он призвал тщательно проанализировать польские затраты на энергию и рабочую силу, чтобы сделать соответствующие выводы. Политик добавил, что текущее правительство теряет популярность из-за неспособности придать государству позитивный импульс.

    Ранее Федеральное статистическое бюро информировало об увеличении государственного дефицита почти на 30 млрд евро, показатель достиг 127,3 млрд евро. На фоне роста цен на энергоносители Министерство экономики также понизило прогноз роста ВВП на текущий год до 0,5%, а на следующий – до 0,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэкономики Германии Катерина Райхе признала факт глубокого кризиса на фоне высоких затрат на энергоносители.

    Премьер Саксонии Михаэль Кречмер ранее предложил возобновить поставки российского газа для стабилизации экономики.

    26 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал энергетический кризис в ЕС и Британии в мае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз и Великобритания столкнутся с неконтролируемыми экономическими проблемами в мае этого года. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев сообщил, что Евросоюз и Британия столкнутся с неконтролируемыми экономическими трудностями в мае, передает ТАСС.

    Он заявил: «ЕС и Великобритания сильно пострадают от цунами энергетического кризиса, которое обрушится на них в мае, и им необходимо скорректировать свои неправильные подходы и политику, чтобы выжить».

    Дмитриев подчеркнул, что странам следует заниматься деэскалацией, а не искать внешнего врага для оправдания собственных внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил поведение Евросоюза на фоне энергокризиса с сюжетом фильма «Не смотрите наверх». Спецпредставитель президента предрек Европе крайне трудные времена из-за отказа от российских энергоносителей. Руководитель фонда призвал западных чиновников готовиться к серьезным экономическим проблемам.

    25 апреля 2026, 18:02 • Новости дня
    Посол Нечаев заявил о готовности России к диалогу с ФРГ

    Посол Нечаев сообщил о готовности России к восстановлению диалога с Германией

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона открыта для восстановления сотрудничества с Германией, однако будет исходить из собственных национальных интересов и не планирует навязывать взаимодействие, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Москва готова возобновить двустороннее сотрудничество с Берлином, но не намерена навязывать контакты, передает ТАСС. Об этом заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев, подчеркнув, что главным приоритетом для страны остаются национальные интересы.

    «Мы готовы к возобновлению сотрудничества, никому навязываться мы не собираемся. Но если с германской стороны будет проявлена добрая воля, конструктивный подход и стремление к диалогу, к полноправному, конструктивному диалогу на равных, я думаю, что эта рука не будет отторгнута», – отметил дипломат.

    Германия представила новую стратегию по укреплению своих вооружённых сил. Власти ФРГ планируют к 2039 году создать самую сильную армию в Европе, Россия в документе названа «главной угрозой».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц бетонирует курс Германии на войну с Россией.

    25 апреля 2026, 14:18 • Новости дня
    Глава TotalEnergies предупредил о будущем дефиците энергии во Франции

    Глава TotalEnergies Пуянне предупредил о будущем дефиците энергии во Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил об угрозе энергетического дефицита во Франции из-за ситуации вокруг Ирана и блокировки Ормузского пролива.

    Пуянне заявил, что Франция может столкнуться с энергетическим дефицитом из-за ситуации вокруг Ирана и возможной блокировки Ормузского пролива, передает ТАСС. Он отметил, что страна уже исчерпала все излишки запасов энергоресурсов.

    Пуянне подчеркнул: «Мы уже исчерпали весь излишек запасов. Если ситуация продлится еще два-три месяца, мы вступим в эру энергетического дефицита, подобную той, от которой уже страдают некоторые азиатские страны». Глава TotalEnergies выступил на конференции по международной политике института IFRI, где призвал искать альтернативные пути решения проблемы.

    Он считает, что уже сейчас необходимо начать инвестировать в строительство новых трубопроводов на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил о крупнейшей в истории угрозе мировой энергобезопасности. Движение нефтяных танкеров через стратегически важный Ормузский пролив практически остановилось. Крупные западные энергокомпании начали активный поиск альтернативных регионов для инвестиций.

