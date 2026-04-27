    27 апреля 2026, 21:04 • Новости дня

    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей и гостей Москвы просят не выходить на улицу 28 апреля из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как сообщил комплекс городского хозяйства в Max, по прогнозу, ночью и днем ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на провода и деревья, а также переход температуры через ноль градусов, что приведет к гололедице.

    «По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля. Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через 0 градусов Цельсия в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы», – сказано в публикации.

    Горожан и гостей столицы просят по возможности воздержаться от выхода на улицу. Если избежать выхода на улицу невозможно, специалисты советуют быть максимально осторожными, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями, а при управлении транспортом строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    В понедельник коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды.

    В Самаре на Нижнегородской улице упавшее из-за сильного ветра дерево убило ребенка, а на улице Карла Маркса в результате падения дерева погиб мужчина.

    27 апреля 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт объяснил апрельские снегопады в европейской части России

    Tекст: Мария Иванова

    В северо-западных и центральных регионах России выпал снег из-за циклона, который принес холодный воздух с Баренцева моря и Северной Атлантики, сообщил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

    Причиной апрельских снегопадов в европейской части России стал циклон, который пришел с Баренцева моря, сообщает РИА «Новости».

    Доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов рассказал, что именно этот циклон принес холодный воздух, захватив Ленинградскую, Тверскую, Архангельскую области, а также Москву. Нижегородская область пока осталась в стороне, но по прогнозу к завтрашнему дню снег может выпасть и там.

    «Сегодняшний снегопад в Москве объясняется вторжением холодного воздуха. Он прорвался с северо-запада – с Северной Атлантики и Баренцева моря, захватил Ленинградскую область, Тверскую, Архангельскую. Досталось и Москве», – отметил ученый.

    Любов уточнил, что такие температурные перепады в апреле не являются чем-то сверхъестественным. По его словам, волны возврата холодов случаются периодически, это не аномалия, и появление временного снежного покрова вполне возможно.

    Фенолог добавил, что к концу апреля снег в Москве обязательно растает.

    Отметим, что в понедельник Москва побила исторический рекорд по высоте снега.

    Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    27 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    В Москве повысили уровень погодной опасности до оранжевого
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе ожидаются шквалистый ветер до 25 метров в секунду и интенсивные осадки в виде мокрого снега, уровень погодной опасности повышен до оранжевого, сообщил Гидрометцентр.

    Представитель Гидрометцентра сообщил об изменении погодного статуса в столице и области, передает ТАСС.

    «Погодный уровень повышен до оранжевого в период до 03:00 мск вторника, 28 апреля», – заявил собеседник агентства.

    Решение связано с сильным западным ветром, порывы которого в Москве достигнут 23 метров в секунду, а в Подмосковье – 25 метров в секунду.

    Синоптики также предупредили о сохраняющейся опасности сильных осадков. Мокрый снег может налипать на провода и деревья, местами ожидается гололедица. Оранжевый уровень является предпоследним в шкале предупреждений и указывает на вероятность стихийных бедствий и возможный ущерб. Температура воздуха в столице днем составит от двух до четырех градусов тепла, по области – до плюс пяти градусов.

    Власти Москвы призвали жителей соблюдать осторожность. Горожанам не рекомендуется стоять и парковать машины под деревьями. Департамент транспорта посоветовал водителям, сменившим резину на летнюю, воспользоваться общественным транспортом. Тем, кто все же сядет за руль, напомнили о необходимости избегать резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег. Из-за сильных осадков и порывистого ветра столичные власти посоветовали автомобилистам временно отказаться от личного транспорта.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Девушка погибла после падения на пути в метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве 23-летняя девушка скончалась после падения на рельсы на станции метро «Преображенская площадь» Сокольнической линии.

    В связи с произошедшим приостанавливалось движение поездов на участке между станциями «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского», сообщает агентство «Москва».

    В начале апреля пьяный мужчина на станции «Баррикадная» спустился на путь прямо перед прибывающим электропоездом, но машинист успел затормозить.

    В ноябре на платформе станции «Таганская» в Москве пожилая женщина толкнула 13-летнюю школьницу на пути, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

    В 2024 году суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего свою бывшую под поезд в метро.

    27 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Поваленные деревья травмировали около 30 жителей Московского региона
    Tекст: Мария Иванова

    Внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    От разгула стихии в Москве и Подмосковье пострадали 30 человек, передает ТАСС.

    В оперативных службах уточнили, что причиной инцидентов стали упавшие под тяжестью снега деревья. «Всего от снегопада с ветром, повлекшего падения деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек, большинство из них в столице», – сказал собеседник агентства.

    Столичный департамент городского хозяйства зафиксировал падение более 110 деревьев в разных районах города. Рухнувшие стволы и ветки также нанесли серьезные повреждения припаркованным автомобилям.

    Аналогичная ситуация сложилась и за пределами МКАД. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщил, что на территории региона зафиксировано 75 случаев падения деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    27 апреля 2026, 18:48 • Новости дня
    Конфликт из-за парковки в московском ТЦ закончился стрельбой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт между двумя мужчинами из-за парковочного места на стоянке торгового центра в Москве закончился стрельбой, сообщили в столичном ГУ МВД.

    Инцидент произошел около 14.00 на парковке ТЦ, расположенного на 19-м км МКАД, передает ТАСС.

    В ходе ссоры один из мужчин выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.

    Стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции по району Братеево для дальнейшего разбирательства. В ГУ МВД уточнили, что сейчас по факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

    В январе в Москве произошел конфликт со стрельбой.

    До этого в столице после конфликта со стрельбой из светошумового пистолета пять человек попали в больницу.

    27 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Роскосмос показал спутниковый снимок заснеженной Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации.

    На опубликованных в канале Max снимках столица запечатлена под плотным слоем снега, а атмосферные явления связаны с приходом североатлантического циклона.

    Как отметили в Роскосмосе, спутники продемонстрировали редкое сочетание зимних осадков и пониженных температур для этого времени года. В сообщении говорится: «Зимние пейзажи в конце апреля запечатлели спутники Роскосмоса».

    Причиной погодной аномалии стал североатлантический циклон, который принес в столичный регион обильные осадки. За ночь в Москве выпало более половины месячной нормы осадков, а температура опустилась ниже нуля градусов.

    Ранее сообщалось, что внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    27 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Москва побила исторический рекорд по высоте снега

    Tекст: Мария Иванова

    В столице зафиксирован небывалый для конца апреля уровень снежного покрова, превысивший показатели более чем полувековой давности.

    Новый рекорд по высоте снежного покрова для 27 апреля установлен в Москве, сообщает синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    К утру в городе сформировался снежный слой в 12 сантиметров. Прежний рекорд этого дня составлял 10 сантиметров и продержался 55 лет.

    По данным базовой метеостанции ВДНХ, только за ночь в столице выпало 16 мм осадков. Это значение превысило суточный рекорд по количеству осадков, ранее принадлежавший 1880 году и составлявший 14,7 мм. Осадки продолжаются, поэтому точные цифры нового достижения станут известны после 21 часа по окончании метеосуток.

    «Это третий рекорд сегодняшнего дня – еще никогда 27 апреля в Москве не было столько снега», – отметил специалист. Ранее в столице также был зафиксирован утренний рекорд атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр спрогнозировал образование временного снежного покрова высотой до семи сантиметров.

    Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Стоимость услуг такси в Москве взлетела вдвое из-за сильного снегопада.

    26 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    Интенсивный снег пошел в Павловском Посаде и Наро-Фоминске в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье вечером в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег, что стало неожиданным погодным явлением для конца апреля.

    В Московской области в воскресенье выпал снег, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к двадцати одному часу снег был зафиксирован метеостанциями в Павловском Посаде и Наро-Фоминске.

    По его словам, осадки были довольно интенсивными, а видимость в снегу составляла четыре километра.

    Леус отметил, что 27 апреля в столичном регионе ожидаются обильные осадки: дождь будет переходить в мокрый снег, а местами и в обычный снег. Также прогнозируются сильный и порывистый ветер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале следующей недели на Москву обрушатся ливни и снег. Температура воздуха понизится из-за влияния североатлантического циклона.

    27 апреля 2026, 09:27 • Новости дня
    Полиция задержала курьера мошенников за хищение 7 млн рублей у москвички

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители задержали молодого человека, который забрал у пожилой жительницы столицы более 7,1 млн рублей под предлогом декларирования сбережений, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Сотрудники правоохранительных органов поймали пособника телефонных аферистов, обманувшего 63-летнюю жительницу столицы, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Злоумышленники связались с женщиной и попросили продиктовать код из СМС якобы для замены домофона.

    «Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники задержали подозреваемого в Калужской области. Им оказался 23-летний житель Обнинска», – добавили в МВД.

    После первого звонка пенсионерке начали поступать вызовы от фальшивых госслужащих. Они убедили москвичку в необходимости задекларировать все сбережения и передать их курьеру.

    Введенная в заблуждение женщина отдала прибывшему молодому человеку все накопления, включая иностранную валюту. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемый заключен под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные полицейские задержали курьера за хищение 20 млн рублей под предлогом декларирования сбережений. Лжесотрудники портала «Госуслуги» выманили у московской пенсионерки почти 40 млн рублей.

    27 апреля 2026, 04:43 • Новости дня
    Во Владивостоке задержали рейсы в Москву и Иркутск

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше пятисот человек провели во Владивостоке более четырех часов в ожидании задержанных рейсов из-за погодных условий.

    Задержки рейсов из Владивостока в Москву и Иркутск превысили четыре часа, передает РИА «Новости».

    По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, в аэропорту остались ожидать отправления более 500 пассажиров.

    Авиакомпании «Аэрофлот» и «Сибирь» не смогли вовремя отправить рейсы из-за позднего прибытия воздушных судов во Владивосток.

    В пресс-службе Международного аэропорта Владивосток пояснили, что причиной задержек стал туман, который нарушил расписание прилетов и вылетов.

    В сообщении транспортной прокуратуры говорится: «Ожидают отправления свыше 500 пассажиров». Представители аэропорта заявили, что пассажирам предоставляются необходимые услуги согласно стандартам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажиры рейса Air Serbia, который не смог приземлиться в Петербурге из-за закрытого неба, возвращаются в Белград на резервном самолете.

    В аэропорту Пулково утром были задержаны более полусотни вылетов и отменены еще несколько десятков рейсов.

    Пассажиры рейса Azur Air, который экстренно приземлился в Янгоне, ожидают вылета резервным самолетом из Москвы.

    27 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    Обвиняемый в убийстве женщины в офисе на западе Москвы арестован

    Tекст: Валерия Городецкая

    По ходатайству следствия суд принял решение о заключении под стражу обвиняемого в убийстве женщины на Верейской улице на западе Москвы.

    Следствие установило, что вечером 25 апреля житель Москвы 1982 года рождения, вооружившись арбалетом, бейсбольной битой и двумя ножами, проник в коммерческое помещение, сообщает столичный СК в Max.

    Там он напал на незнакомую женщину, нанеся ей несколько ударов битой по конечностям и не менее пяти ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следствие отмечает, что он признал свою вину в совершении преступления.

    В правоохранительных органах ранее сообщали, что подозреваемый в убийстве женщины в офисе на западе Москвы ранее проходил лечение у психиатра.

    27 апреля 2026, 07:32 • Новости дня
    Дептранс сообщил о сбое на синей ветке метро Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интервалы движения увеличены на синей ветке метро в Москве из-за дерева на пути, сообщает столичный дептранс.

    Интервалы движения поездов увеличены на Арбатско-Покровской линии московского метро, передает РИА Новости. Причиной стала упавшая на пути дерево, о чём сообщил столичный департамент транспорта.

    В ведомстве отметили: «На Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения из-за дерева на пути».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве четыре человека пострадали из-за падения деревьев во время мощного циклона. Городские службы оперативно устраняют последствия сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Ранее на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии сработал защитный гермозатвор.

    27 апреля 2026, 07:20 • Новости дня
    Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 19 миллиметров небесной влаги, сообщилведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец сообщил, что половина месячной нормы осадков выпала в Москве в течение суток, сообщает РИА «Новости». Он рассказал, что на метеостанции ВДНХ зафиксировали 19 миллиметров небесной влаги. Аналогичные показатели были отмечены на Балчуге, где также выпало 19 миллиметров, а в Бутово выпало 20 миллиметров осадков, в Тушино – 17 миллиметров.

    Тишковец также отметил, что в Подмосковье наибольшее количество осадков зарегистрировано в Михайловском – 27 миллиметров. Это составляет 79% от месячной нормы апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптики пообещали москвичам выпадение почти половины апрельской нормы осадков. В январе метеорологи прогнозировали сильнейший снегопад с третью месячной нормы осадков за полсуток. Прошлым летом на некоторые районы столицы всего за два часа обрушилась целая месячная норма дождей.

    27 апреля 2026, 09:04 • Новости дня
    В Москве из-за снегопада приостановили аренду самокатов и велосипедов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы в Москве временно отключили возможность аренды электросамокатов и велосипедов до улучшения погодных условий. Также операторы каршеринга ограничили доступ к аренде автомобилей с летней резиной, говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

    Операторы аренды электросамокатов и велосипедов в Москве временно приостановили свою работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Дептранс в Max.

    Решение принято на фоне продолжающегося снегопада и понижения температуры, которые делают использование двухколесного транспорта опасным для горожан.

    Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что аренда электросамокатов и велосипедов будет восстановлена после улучшения погоды. Кроме того, операторы каршеринга временно ограничили выдачу автомобилей, оборудованных летними шинами, чтобы снизить риски на дорогах.

    Департамент транспорта Москвы рекомендует владельцам личных самокатов, велосипедов и автомобилей на летней резине отказаться от поездок и воспользоваться городским транспортом для безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гидрометцентре сообщили о временном снежном покрове высотой до семи сантиметров в Москве. Уровень погодной опасности в столице повысили до оранжевого.

    27 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ветер с порывами до 23 метров в секунду и обильные осадки заставили столичных коммунальщиков перейти на особый график работы.

    До конца дня в столице ожидаются обильный мокрый снег с дождем и штормовой ветер, указал Собянин в Max.

    В связи с этим все профильные ведомства вывели на улицы дополнительные силы для работы в усиленном режиме.

    Градоначальник подчеркнул, что неблагоприятная обстановка продержится в течение ближайших двух дней. Он призвал москвичей быть предельно аккуратными на улицах и беречь себя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого. Высота снежного покрова в городе достигла рекордных 12 сантиметров.

