Беглов сообщил Путину о создании новых разводных мостов в Петербурге

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, в настоящее время ведутся работы над пятью разводными мостами, передает РИА «Новости». Один из ключевых объектов – Большой Смоленский мост – уже практически полностью смонтирован, его рабочее движение будет запущено в 2027 году, а все развязки достроят к 2028 году.

Беглов также сообщил о строительстве Арсенального и Ново-Адмиралтейского мостов, а также нового разводного моста, который войдет в состав Широтной магистрали скоростного движения. Кроме того, в Отрадном на КАД-2 уже начаты работы по проектированию еще одного моста. По словам губернатора, запуск этого объекта планируется до 2030 года.

Ранее в понедельник Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с Бегловым. Глава государства также встретился в Петербурге с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Кроме того, российский лидер провел в Северной столице переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.