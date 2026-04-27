В Самарской области штормовой ветер привел к гибели третьего человека за день

Tекст: Дарья Григоренко

«В регионе – оранжевый уровень опасности – порывы ветра до 27 м/с. Повреждается кровля зданий, линии электропередач, остановки транспорта, автомобили, деревья. К сожалению, есть погибшие. Это ребенок и взрослый мужчина в Самаре, еще один мужчина погиб в Борском районе. Ужасная трагедия», – сообщил Федорищев в своем канале на платформе Max.

Губернатор также выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что власти окажут всю необходимую помощь. По информации главы региона, помимо погибших есть пострадавшие, которым сейчас оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось о гибели девочки и мужчины в результате падения деревьев в Самаре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в МЧС сообщили, что в результате сильной непогоды в четырех федеральных округах России погиб ребенок и пострадал 31 человек.

Коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды. Сильный снегопад и ветер привели к падению дерева и повреждению контактной сети, заблокировав проезд электричек в сторону столицы.