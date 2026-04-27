    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста
    27 апреля 2026, 19:28 • Новости дня

    Акинфеев объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что не сможет выйти на поле до конца текущего сезона из-за травмы.

    По словам футболиста, он продолжает бороться с воспалением, сопровождающимся болями и высокой температурой, передает ТАСС.

    Акинфеев получил повреждение во время встречи 23-го тура Мир – Российской премьер-лиги против тольяттинского «Акрона», завершившейся победой ЦСКА со счетом 2:1. Футболист отметил, что для него сезон уже завершен из-за состояния здоровья.

    В обращении к болельщикам Акинфеев отдельно подчеркнул: «Карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону». Вратарь заверил, что приложит максимум усилий для возвращения на поле в следующем футбольном году.

    Ранее Акинфеев оформил заявку в Роспатент на товарный знак «Нога бога», который планируется использовать для одежды, игрушек и мероприятий.

    27 апреля 2026, 14:23 • Новости дня
    «Единая Россия» добилась бесперебойного доступа к российским сервисам за рубежом

    Tекст: Вера Басилая

    Обеспечение бесперебойного доступа к российским онлайн-сервисам для граждан за рубежом стало возможным благодаря совместной работе «Единой России» с профильными ведомствами, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

    Ключевые российские онлайн-сервисы, включая государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы, продолжают работать для пользователей за пределами страны, сообщается на сайте «Единой России».

    Благодаря новому механизму, позволяющему корректно определять легальный зарубежный трафик, граждане России за границей снова могут свободно пользоваться необходимыми онлайн-услугами.

    «Хорошая новость для наших граждан, находящихся за рубежом, – они вновь могут беспрепятственно получать необходимые услуги вне зависимости от своего местоположения», – заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

    По его словам, вопрос решался в тесном взаимодействии «Единой России», Минцифры и других профильных ведомств.

    Боярский также отметил, что прежние ограничения, которые затрудняли доступ к российским приложениям для пользователей за границей, теперь должны остаться в прошлом.

    27 апреля 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин согласился с идеей «Единой России» отложить погашение долгов регионов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением отложить финансовые выплаты субъектов страны по государственным займам на более поздний период.

    Российский лидер выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге, передает РИА «Новости».

    Встреча традиционно прошла в Таврическом дворце и была приурочена ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

    Во время мероприятия обсуждалась финансовая нагрузка на субъекты страны. Президент отреагировал на идею партии власти об изменении графика выплат.

    «Единая Россия» вышла с инициативой, с предложением перенести погашение задолженностей регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем», – сказал Путин.

    В завершение глава государства поручил сенаторам и депутатам оперативно проработать данный вопрос для скорейшей реализации инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Отсрочка по возврату задолженности позволит высвободить более 103 млрд рублей на социальные нужды граждан.

    Ранее правительство России списало две трети кредитных долгов 16 субъектам страны на общую сумму 31 млрд рублей.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин призвал парламентариев «не зацикливаться» на ограничениях и запретах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зацикливаться исключительно на запретительных мерах в законотворчестве неэффективно, отметил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

    Мероприятие прошло в Таврическом дворце Петербурга и было приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления Путин подчеркнул важность преодоления вызовов: «Порой они, безусловно, беспрецедентны, и важно их достойно преодолевать. Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей... Конечно, вроде бы это нужно: надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие».

    Ранее российский лидер подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.

    Путин также заявил, что для россиян любовь к родине и желание ее защищать являются высшими ценностями.

    27 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Массированная атака ВСУ повредила около 200 зданий в Севастополе

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ночного удара украинских войск по Севастополю пострадали более 100 многоквартирных и 79 частных домов, а также около сотни автомобилей, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

    Массированная атака Вооруженных сил Украины на Севастополь в ночь на 26 апреля привела к точечным разрушениям жилого фонда и транспорта, передает ТАСС.

    Директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский сообщил об этом на аппаратном совещании местного правительства.

    «Зафиксированы в 107 многоквартирных домах точечные повреждения практически во всех районах города. Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы», – рассказал чиновник. Он добавил, что 79 частных домовладений также получили урон: пострадали крыши, фасады и остекление.

    Количество поврежденных в ходе обстрела автомобилей в настоящее время приближается к сотне. Специалисты продолжают фиксировать последствия атаки во всех районах города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Севастополем силы противовоздушной обороны сбили 43 украинских беспилотника.

    В результате падения осколков дрона скончался один местный житель.

    Губернатор Михаил Развожаев назвал запугивание населения главной целью врага.

    27 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    МИД назвал причину вызова посла Германии

    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российский МИД заявил решительный протест послу Германии Александру Ламбсдорффу из-за встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с руководителем организации «Чеченская республика Ичкерия» (террористическая организация, запрещена в России) Ахмедом Закаевым (внесен в список террористов и экстремистов).

    Послу Германии Александру Ламбсдорффу был заявлен решительный протест в связи с недавней встречей депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с Ахмедом Закаевым, руководителем запрещенной в России террористической организации «Чеченская республика Ичкерия», сообщается на сайте МИД России.

    Министерство подчеркнуло, что встреча прошла в Киеве при содействии украинских властей, а Закаев находится в международном розыске.

    В официальном комментарии подчеркивается, что германская сторона была предупреждена о пагубности подобных действий. «Враждебные по отношению к России шаги неотвратимо получат должный отпор», – говорится в заявлении ведомства.

    В МИД России также отметили, что рассматривают этот контакт как свидетельство стремления ФРГ вмешаться во внутренние дела России. По мнению Москвы, поддержка подобных встреч создает угрозу национальной безопасности, особенно в условиях сотрудничества с террористическими структурами под эгидой украинских властей.

    Ранее посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф провел около 40 минут в здании российского внешнеполитического ведомства.

    Министерство иностранных дел России вызвало Ламбсдорфа, как подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    27 апреля 2026, 14:05 • Новости дня
    Пропавшего на рыбалке топ-менеджера «Яндекс» нашли мертвым
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спасатели обнаружили тело высокопоставленного сотрудника ИТ-корпорации «Яндекс» Сергея Лойтера, исчезнувшего вместе с тремя товарищами во время отдыха на реке в Волгоградской области.

    Трагический инцидент произошел 24 апреля, сказал источник в силовых структурах РИА «Новости».

    Четверо мужчин отправились удить рыбу на лодке и бесследно исчезли в Волгоградской области. Позже следователи на транспорте подтвердили обнаружение тел троих человек.

    Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту гибели людей. «Поиски Назарова продолжаются, Лойтер найден погибшим», – добавил собеседник.

    Известный волгоградский застройщик Александр Назаров до сих пор числится пропавшим без вести.

    Погибший Лойтер занимал высокий пост в структуре Yandex. В 2024 году он должен был развивать сервисы компании за рубежом. В профессиональной сети LinkedIn его должность значилась как топ-менеджер международного бренда Yango.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хабаровском крае бесследно исчезла группа из пятерых рыбаков. В Подмосковье во время водной прогулки погиб известный предприниматель Виктор Аверин.

    27 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на более поздний срок.

    Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

    Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

    По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

    Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

    «Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

    Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

    В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.

    27 апреля 2026, 14:18 • Новости дня
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов

    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи и экспорта энергоресурсов, а также прокачки по нефтепроводам. При этом заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Исламской республики может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «После начала американо-израильской операции Иран добывал и экспортировал нефть в привычных объемах. Когда США ввели морскую блокаду иранских портов, Исламская республика продолжила вести добычу, но закачивала энергоресурсы в систему хранения, в том числе на острове Харк», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ключевое опасение для Тегерана заключается в том, что свободных емкостей не останется, и нужно будет сокращать объемы добычи. Собеседник отметил, что так же действовали и другие игроки на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак: «всячески пытались отсрочить этот шаг». «Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи, экспорта и прокачки по нефтепроводам. Вряд ли возникнут аварийные ситуации», – уточнил Юшков.

    Вместе с тем, заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Ирана может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, добавил эксперт. «Главная угроза в том, что атака на заполненные резервуары приведет к серьезным последствиям: разливам сырья и пожарам», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться. Из-за приостановки поставок нефти из иранских портов после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища. По словам американского президента, Исламская республика сталкивается с нехваткой мест для хранения энергоресурсов.

    «Если по какой-либо причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее [нефть] в контейнеры или на суда, <…> то происходит то, что эта линия взрывается изнутри <…>. Если что-то происходит, она просто взрывается. Говорят, у них [Ирана] осталось около трех дней, прежде чем это случится», – сказал Трамп. Он добавил, что, если это произойдет, Тегеран потеряет около половины мощностей, восстановить которые будет невозможно.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 27 апреля ВМС Штатов развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана. Исламская республика отрицает ограничения на морскую торговлю. Так, в КСИР заявляли, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды страны.

    Отметим, Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону новое предложение, которое в первую очередь направлено на снятие морской блокады и установлении долгосрочного режима прекращения огня. Переговоры по иранской ядерной программе при этом предлагается отложить на более поздний срок, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    27 апреля 2026, 00:49 • Новости дня
    Эстонский пограничный катер оказался в водах России
    @ Pjotr Mahhonin/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничный катер Эстонии по техническим причинам оказался на территории России в устье Нарвы, экипаж самостоятельно вернулся в эстонские воды.

    Патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии по техническим причинам оказался в российских водах на реке Нарва, передает ERR.

    Инцидент произошел около полудня 26 апреля, когда судно с тремя членами экипажа не смогло удержаться на месте из-за сильного ветра, несмотря на попытки заякориться.

    В вещании отмечается: «В полдень 26 апреля катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) из-за технической неисправности оказался на Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии».

    По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сильвера Пялсинга, даже сброшенный якорь не помог экипажу справиться с погодными условиями.

    Катер находился в российских водах около 15 минут и затем самостоятельно покинул их. Пялсинг также уточнил, что российская погранслужба была уведомлена об инциденте сразу после его случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резерв сухопутных войск США получил 11,7 млн долларов на реконструкцию используемых американскими войсками военных баз в Польше, Латвии и Эстонии.

    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой, обвинив судно в возможной перевозке контрабанды.

    Эксперты заявили, что власти Эстонии могут сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что задержание судна используется Таллином для демонстрации собственной состоятельности.

    26 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Пангаев

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 74 лет ушел из жизни актер и каскадер Александр Пангаев, снявшийся в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».

    О кончине Александра Пангаева сообщается на портале Кино-театр.ру, где отмечаются годы его жизни: с 22 декабря 1951 года по 21 апреля 2026 года.

    Пангаев был известен как актер и каскадер, работал на киностудии «Ленфильм» с 1984 года, где не только исполнял роли, но и занимался трюками и спецэффектами.

    Дебют Пангаева на экране состоялся в 1986 году в двухсерийной картине «Как стать звездой».

    За свою карьеру он поучаствовал в 74 проектах. Самыми заметными работами стали сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», а также фильмы «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето» и «Сталинград» Федора Бондарчука.

    Александр Пангаев также был мастером спорта по спортивной гимнастике, что помогло ему в профессии каскадера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Игорь Алексеев скончался на 60-м году жизни. Актер сериала «Реальные пацаны» Рамиль Мубинов умер в возрасте 40 лет.

    Актер Алексей Наумов, известный по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», также ушел из жизни на 66-м году.

    27 апреля 2026, 10:22 • Новости дня
    Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем

    Tекст: Вера Басилая

    Добровольность заключения контракта и невозможность перевода бойцов без их согласия являются ключевыми условиями для студентов, поступающих в войска беспилотных систем, сообщил заместитель министра обороны генерал армии Виктор Горемыкин.

    На межведомственном совещании, прошедшем в Министерстве обороны с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, вузов и школ, обсуждались вопросы, связанные с набором студентов в войска беспилотных систем, сообщило в Max Минобороны.

    Особое внимание уделили принципам отбора и условиям контрактов для молодых специалистов, а также мерам их социальной поддержки. Заместитель министра обороны России генерал армии Виктор Горемыкин подробно разъяснил все ключевые положения контрактов, отвечая на наиболее актуальные вопросы, которые обсуждаются в обществе.

    Горемыкин заявил, что в основе контракта лежит принцип добровольности.

    «Намерений принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Ответственность за своевременное увольнение возлагается на командиров и кадровые органы, а также Главное управление кадров, которое осуществляет персональный учет», – подчеркнул замминистра.

    Горемыкин подчеркнул, что Министерство обороны строго выполняет все обязательства, связанные со службой в войсках беспилотных систем. Контракт предусматривает срок один, два или три года на выбор кандидата. Принцип добровольности остается основным, любое принуждение к подписанию документа исключено.

    Перевод военнослужащих войск беспилотных систем на другие должности или в другие подразделения без их согласия не допускается. Это закреплено условиями контракта и директивами Генштаба ВС РФ. В целях контроля командиров и кадровых органов подготовлены дополнительные указания министра обороны, которые поступят в войска до конца апреля 2026 года. Документом вводится прямой запрет на перевод военнослужащих БпС без их согласия и устанавливается персональная ответственность командиров за нарушения.

    Горемыкин заявил, что новые условия призваны сделать службу в подразделениях беспилотных систем более понятной и привлекательной для студентов профильных и технических специальностей. Также обсуждались перспективы развития образовательных программ для подготовки кадров в этой сфере.

    Ранее в Вооруженных силах России появился новый род войск беспилотных систем.

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил, что процесс комплектования российской армии контрактниками идет быстрее намеченных сроков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что распоряжения о вербовке студентов в беспилотные войска отсутствуют.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как для привлечения добровольцев-дроноводов ведомство создало уникальные условия службы со сроком договора от одного года.

    27 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    Посла Германии вызвали в МИД

    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посла Германии Александра Ламбсдорфа действительно вызвали в Министерство иностранных дел, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Да», – ответила Захарова на соответствующий вопрос РИА «Новости».

    До этого в немецкой прессе сообщали, что Ламбсдорфа вызывали в МИД якобы из-за контактов немецких политиков с террористами.

    В 2025 году ирландский журналист Чей Боуз обращал внимание, что Берлин направил в Москву послом Ламбсдорфа, который ни слова не знает по-русски.

    27 апреля 2026, 00:34 • Новости дня
    Песков сообщил о приглашении ряда иностранных лидеров на парад 9 Мая

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году на параде Победы на Красной площади ожидается присутствие ряда зарубежных лидеров, выразивших желание посетить Москву 9 мая.

    Россия ожидает визит зарубежных лидеров на параде Победы 9 Мая, заяавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что для России День Победы остается одним из самых значимых праздников, поэтому традиционно на Красной площади принимают гостей из разных стран.

    «И в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности приглашения глав недружественных государств.

    Он отметил, что несколько зарубежных лидеров выразили желание «разделить» с Россией радость праздника, и российская сторона будет рада их встретить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит о гостях парада Победы в столице в установленные сроки. Помощник президента Юрий Ушаков также отмечал, что несколько государственных деятелей выразили намерение прибыть в Москву на 9 Мая.

    В центре российской столицы началась подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным 9 Мая, рабочие возводят зрительские места и праздничные декорации.

    Власти Польши намерены запретить правительственному самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пересекать свое воздушное пространство на пути в Москву на торжества 9 Мая.

    27 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Politico сообщило о готовящемся ультиматуме немецких консерваторов фон дер Ляйен
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получит от немецких консерваторов ультиматум с требованием сократить бюрократию и влияние Брюсселя, пишет Politico.

    Германские консерваторы усиливают давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, требуя кардинального сокращения бюрократии и контроля Брюсселя, пишет Politico.

    По данным издания, в понедельник фон дер Ляйен примет участие во встрече партии ХДС под руководством канцлера Фридриха Мерца в Берлине, где ей планируют предъявить жесткие требования по ускорению реформ и сокращению регуляторных ограничений для немецкого бизнеса.

    В распоряжении Politico оказалась свежая редакция стратегического документа консерваторов под названием «Повестка по устойчивому сокращению бюрократии на уровне ЕС». В ней содержится 27 требований к Еврокомиссии, в том числе предложение создать надзорный орган с правом фундаментального вето на новые инициативы Еврокомиссии. Авторы документа предлагают учредить такой орган либо с нуля, либо путем расширения полномочий действующего консультативного Регуляторного совета.

    Еще одна инициатива предусматривает, чтобы европейские институты более строго трактовали свои полномочия и сокращали штат сотрудников. Однако для реализации части этих мер потребуется изменение учредительных договоров Евросоюза, что может вызвать дебаты в Брюсселе.

    В последние месяцы, отмечает издание, консерваторы ХДС резко усилили давление на фон дер Ляйен, заявляя о медленных темпах реформ и необходимости срочно выполнять предвыборные обещания по выведению экономики Германии из кризиса. «Эта машина Еврокомиссии просто продолжает работать и работать», – заявил Мерц на бизнес-форуме осенью, призвав «бросить лом в механизм Брюсселя».

    Сама Еврокомиссия уже внесла ряд предложений по упрощению законодательства, особенно в рамках Green Deal, однако, по мнению немецких консерваторов, этих мер недостаточно. Ожидается, что стратегия будет утверждена фракцией ХДС в Бундестаге в понедельник, итоговый текст пока остается на стадии согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует выдвинуть главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году. Эксперты видят в действиях фон дер Ляйен последовательное усиление власти Еврокомиссии и брюссельской бюрократии за счет национальных правительств. Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил о склонности фон дер Ляйен к авторитарному стилю управления Евросоюзом и росте напряженности вокруг ее инициатив по сокращению бюрократии.

    27 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Президент Эстонии призвал Европу готовиться к контактам с Россией
    @ CHARIS AKRIVIADIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейским странам необходимо уже сейчас планировать восстановление диалога с Москвой на период после окончания украинского конфликта, заявил президент Эстонии Алар Карис.

    Президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости подготовки к возобновлению отношений с Москвой, передает РИА «Новости». По его мнению, Европе следует задуматься о послевоенном устройстве и будущих контактах с Россией.

    «Европе следует готовиться к восстановлению контактов с Россией», – сказал Карис в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, которое цитирует эстонская телерадиокомпания ERR.

    Эстонский лидер предлагает сфокусироваться на завершении конфликта, независимо от сроков окончания боевых действий. Он также отметил, что разговоры о возможном начале столкновений в самой Эстонии выгодны тем, кто желает нанести стране ущерб. Подобные заявления, по его мнению, лишь проецируют внутреннюю неуверенность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ненависть к России вызвала кризис в Эстонии.

    Слова президента Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Кристена Михала.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу прибалтийских стран усталостью от сидения под столом.

