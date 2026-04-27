Путин предоставил гражданство норвежцу Ульсену Эдегорду

Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается: «В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство РФ Ульсена Гейра Эдегорда, родившегося 9 апреля 1962 года в Норвегии», передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство трем иностранцам, которые, по сведениям открытых источников, связаны с известными историческими личностями.
Напомним, глава государства дал гражданство России канадскому хоккеисту Брендану Лайпсику.