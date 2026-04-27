  Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд
    27 апреля 2026, 16:36 • Новости дня

    Путин подтвердил курс на развитие стратегических отношений с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена и дальше развивать стратегическое партнерство с Ираном, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел исламской республики Аббасом Аракчи.

    «Хотел бы попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это (послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи) и подтвердить, что Россия, так же как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Ранее Иран выразил благодарность России за сотрудничество в области атомной энергетики.

    В прошлом году Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве.

    27 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на более поздний срок.

    Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

    Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

    По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

    Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

    «Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

    Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

    В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.

    27 апреля 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин согласился с идеей «Единой России» отложить погашение долгов регионов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением отложить финансовые выплаты субъектов страны по государственным займам на более поздний период.

    Российский лидер выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге, передает РИА «Новости».

    Встреча традиционно прошла в Таврическом дворце и была приурочена ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

    Во время мероприятия обсуждалась финансовая нагрузка на субъекты страны. Президент отреагировал на идею партии власти об изменении графика выплат.

    «Единая Россия» вышла с инициативой, с предложением перенести погашение задолженностей регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем», – сказал Путин.

    В завершение глава государства поручил сенаторам и депутатам оперативно проработать данный вопрос для скорейшей реализации инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Отсрочка по возврату задолженности позволит высвободить более 103 млрд рублей на социальные нужды граждан.

    Ранее правительство России списало две трети кредитных долгов 16 субъектам страны на общую сумму 31 млрд рублей.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 00:49 • Новости дня
    Эстонский пограничный катер оказался в водах России
    @ Pjotr Mahhonin/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничный катер Эстонии по техническим причинам оказался на территории России в устье Нарвы, экипаж самостоятельно вернулся в эстонские воды.

    Патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии по техническим причинам оказался в российских водах на реке Нарва, передает ERR.

    Инцидент произошел около полудня 26 апреля, когда судно с тремя членами экипажа не смогло удержаться на месте из-за сильного ветра, несмотря на попытки заякориться.

    В вещании отмечается: «В полдень 26 апреля катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) из-за технической неисправности оказался на Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии».

    По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сильвера Пялсинга, даже сброшенный якорь не помог экипажу справиться с погодными условиями.

    Катер находился в российских водах около 15 минут и затем самостоятельно покинул их. Пялсинг также уточнил, что российская погранслужба была уведомлена об инциденте сразу после его случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резерв сухопутных войск США получил 11,7 млн долларов на реконструкцию используемых американскими войсками военных баз в Польше, Латвии и Эстонии.

    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой, обвинив судно в возможной перевозке контрабанды.

    Эксперты заявили, что власти Эстонии могут сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что задержание судна используется Таллином для демонстрации собственной состоятельности.

    26 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Пангаев

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 74 лет ушел из жизни актер и каскадер Александр Пангаев, снявшийся в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».

    О кончине Александра Пангаева сообщается на портале Кино-театр.ру, где отмечаются годы его жизни: с 22 декабря 1951 года по 21 апреля 2026 года.

    Пангаев был известен как актер и каскадер, работал на киностудии «Ленфильм» с 1984 года, где не только исполнял роли, но и занимался трюками и спецэффектами.

    Дебют Пангаева на экране состоялся в 1986 году в двухсерийной картине «Как стать звездой».

    За свою карьеру он поучаствовал в 74 проектах. Самыми заметными работами стали сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», а также фильмы «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето» и «Сталинград» Федора Бондарчука.

    Александр Пангаев также был мастером спорта по спортивной гимнастике, что помогло ему в профессии каскадера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Игорь Алексеев скончался на 60-м году жизни. Актер сериала «Реальные пацаны» Рамиль Мубинов умер в возрасте 40 лет.

    Актер Алексей Наумов, известный по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», также ушел из жизни на 66-м году.

    27 апреля 2026, 14:18 • Новости дня
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов

    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи и экспорта энергоресурсов, а также прокачки по нефтепроводам. При этом заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Исламской республики может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «После начала американо-израильской операции Иран добывал и экспортировал нефть в привычных объемах. Когда США ввели морскую блокаду иранских портов, Исламская республика продолжила вести добычу, но закачивала энергоресурсы в систему хранения, в том числе на острове Харк», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ключевое опасение для Тегерана заключается в том, что свободных емкостей не останется, и нужно будет сокращать объемы добычи. Собеседник отметил, что так же действовали и другие игроки на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак: «всячески пытались отсрочить этот шаг». «Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи, экспорта и прокачки по нефтепроводам. Вряд ли возникнут аварийные ситуации», – уточнил Юшков.

    Вместе с тем, заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Ирана может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, добавил эксперт. «Главная угроза в том, что атака на заполненные резервуары приведет к серьезным последствиям: разливам сырья и пожарам», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться. Из-за приостановки поставок нефти из иранских портов после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища. По словам американского президента, Исламская республика сталкивается с нехваткой мест для хранения энергоресурсов.

    «Если по какой-либо причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее [нефть] в контейнеры или на суда, <…> то происходит то, что эта линия взрывается изнутри <…>. Если что-то происходит, она просто взрывается. Говорят, у них [Ирана] осталось около трех дней, прежде чем это случится», – сказал Трамп. Он добавил, что, если это произойдет, Тегеран потеряет около половины мощностей, восстановить которые будет невозможно.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 27 апреля ВМС Штатов развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана. Исламская республика отрицает ограничения на морскую торговлю. Так, в КСИР заявляли, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды страны.

    Отметим, Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону новое предложение, которое в первую очередь направлено на снятие морской блокады и установлении долгосрочного режима прекращения огня. Переговоры по иранской ядерной программе при этом предлагается отложить на более поздний срок, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    27 апреля 2026, 11:25 • Новости дня
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин постоянно находится в курсе ситуации с нападениями на российские территории, получая оперативные данные в любое время суток, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил регулярность информирования руководителя страны, передает РИА «Новости». По его словам, актуальные сведения о происшествиях поступают в Кремль незамедлительно.

    «Президент постоянно, несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня, получает сводки о всех происшествиях и о том, как развивается обстановка в плане атак киевского режима и его принимаемых мер, постоянно получает информацию», – подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков доложил главе государства об атаке украинских беспилотников на Московский регион.

    Российский лидер круглосуточно получает информацию по линии военных об обстановке в приграничных регионах.

    Представитель Кремля назвал удары ВСУ по гражданским объектам проявлением терроризма.

    27 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин: Трудности временны, а Россия вечна
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.

    Он отметил важность гибкости и прогрессивности российского законодательства, заявив: «Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия – вечная. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», передает ТАСС.

    Путин указал, что страна сталкивается с беспрецедентными рисками и вызовами, которые необходимо достойно преодолевать, не ограничиваясь только запретительными мерами.

    Глава государства также заявил, что попытки расколоть и расшатать российское общество обречены на провал.

    Он подчеркнул: «Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренции – это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся. Потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ».

    Ранее Путин заявил, что для россиян любовь к родине и желание ее защищать являются высшими ценностями.

    26 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана отправился в Москву для переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи прилетел в российскую столицу для обсуждения двусторонних отношений и глобальной повестки с представителями руководства страны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи начал официальный визит в Россию, передает РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве исламской республики уточнили, что целью поездки станут переговоры с высокопоставленными российскими политиками.

    «Аракчи направился в Москву во главе дипломатической делегации. В ходе визита он проведет консультации с российскими высокопоставленными лицами по двусторонним отношениям, а также развитию событий в регионе и мире», – говорится в официальном заявлении министерства. Российская сторона уже подтвердила факт прибытия иранского дипломата.

    Ожидается, что в понедельник Аббас Аракчи встретится с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию ранее озвучил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Он также добавил, что одной из ключевых тем предстоящих дискуссий станут переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали анонсировал встречу Аббаса Аракчи с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе визита в российскую столицу дипломат затронет тему диалога с Вашингтоном.

    Накануне глава иранского внешнеполитического ведомства обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.

    27 апреля 2026, 13:20 • Новости дня
    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, первый раунд переговоров между Ираном и США завершился без существенных результатов из-за позиции Вашингтона, передает «Интерфакс».

    По его словам, несмотря на определенный прогресс, подход американской стороны стал причиной того, что переговоры не достигли намеченных целей.

    Аракчи подчеркнул: «В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс».

    Он также отметил, что неудача на переговорах произошла из-за чрезмерных требований и ошибочных подходов США.

    Министр добавил, что иранская делегация была вынуждена провести дополнительные консультации с пакистанскими коллегами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

    Ранее Аракчи заявил о блокировании соглашения Вашингтоном.

    Позже Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров.

    Впоследствии иранские дипломаты запланировали возвращение в Исламабад для возобновления контактов.

    27 апреля 2026, 02:01 • Новости дня
    В Москве умер ведущий «Радионяни» Лев Шимелов

    @ Лев Шимелов/YouTube

    Tекст: Денис Тельманов

    Заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов скончался на 97-м году жизни, он был известен работой в Московском мюзик-холле и на телевидении.

    Заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов умер на 97-м году жизни, сообщает kino-teatr.ru

    Лев Павлович Шимелов родился 28 января 1930 года в Баку, ушёл из жизни 24 апреля 2026 года.

    Шимелов получил образование на физико-математическом факультете Бакинского университета, однако вскоре его творческий путь привёл на профессиональную эстраду, где он начал выступать с 1952 года.

    С 1965 по 1975 годы артист работал в Московском мюзик-холле, где проявил себя и как режиссёр, поставив популярные программы, включая «Москва улыбается вам» и «Он, она и спорт» с Любовью Полищук.

    С 1979 года Лев Шимелов стал известен широкой аудитории как ведущий детской передачи «Радионяня». В 1990 году артисту было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР за вклад в развитие отечественной культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    27 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин сообщил о получении послания от верховного лидера Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Петербурге сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Уважаемый господин министр, дорогие друзья, позвольте вас сердечно приветствовать на этот раз в Петербурге. Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе я получил послание от верховного лидера Ирана», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    27 апреля 2026, 05:37 • Новости дня
    Военные сообщили о применении трофейных Bradley и М-113 при освобождении Гришино

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие использовали трофейную американскую бронетехнику для внезапной атаки и освобождения населенного пункта Гришино в Донбассе.

    Подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» освободили поселок Гришино в ДНР на добропольском направлении, передает РИА «Новости».

    Освобождение проходило 21 апреля, при этом бойцы применили трофейную бронетехнику Bradley и М-113, чтобы создать у противника впечатление появления союзных подразделений.

    Командир взвода Антон Расковалов пояснил: «Мы использовали технику ВСУ, чтобы запутать противника, так как он полагал, что это их возвращающаяся техника, а не российская армия.

    Заехав в Гришино на трофейных американской БМП Bradley и бронетранспортере М-113, сразу был высажен десант, который и штурмовал деревню Гришино, заняв оперативно два дома».

    Штурмовики рассказали, что наступление велось только при благоприятной погоде, используя туман или дождь для скрытного проникновения.

    По словам Андрея Цыганкова, они передвигались от укрытия к укрытию, выбирали момент, когда противник был занят обслуживанием дронов или сменой батареек, и наносили удары в самый неожиданный момент, закрепляясь в подвалах и применяя FPV-дроны.

    Гранатометчик Алексей Мурычев отметил, что главной задачей бойцов было наблюдение за перемещением техники противника и своевременная передача координат для поражения.

    Командир мотострелковой роты Владимир Голубец сообщил, что штурм осложнялся замаскированными опорными пунктами и системой подземных ходов между домами, которыми пользовался противник. Был захвачен подземный опорный пункт длиной около 100 метров, где были взяты в плен двое военнослужащих ВСУ.

    По данным Минобороны, успешное освобождение Гришино стало возможно благодаря применению различных тактик, скрытному удержанию позиций и использованию восстановленной трофейной техники.

    Подразделения 35-й бригады продолжают продвижение в глубину обороны противника, освобождая территории Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор беспилотных систем группировки «Восток» с позывным «Лысый» рассказал об уничтожении украинских боевиков трофейным тяжелым дроном ВСУ в Запорожской области.

    Штурмовик с позывным «Кащей» использовал трофейный огнемет «Шмель», чтобы выкурить врага из укрытия и захватил командный пункт ВСУ в промзоне у Гуляйполя.

    27 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    В МЧС рассказали о последствиях непогоды в России

    МЧС: Из-за непогоды в России погиб ребенок и 31 человек пострадал

    В МЧС рассказали о последствиях непогоды в России
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате сильной непогоды в четырех федеральных округах России погиб ребенок и пострадал 31 человек, сообщили в МЧС.

    «На территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе пятеро детей, из них один ребенок погиб; 31 человек, в том числе четыре ребенка, доставлены в лечебные учреждения», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

    Непогода также привела к перебоям с электричеством. В результате стихии более 76 тыс. жителей этих регионов остались без электроснабжения.

    По данным МЧС, зафиксированы массовые падения деревьев – всего 746 случаев. В результате непогоды повреждены 80 автомобилей.

    В понедельник упавшее дерево убило ребенка в Самаре.

    Коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды. Сильный снегопад и ветер привели к падению дерева и повреждению контактной сети, заблокировав проезд электричек в сторону столицы.

    27 апреля 2026, 14:41 • Новости дня
    Путин назначил Чайку руководителем Россотрудничества
    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку новым руководителем Россотрудничества, освободив от этой должности Евгения Примакова.

    Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

    В документе отмечается: «Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности».

    Другим указом Путин освободил от этой должности Примакова.

    Напомним, в марте прошлого года Путин подписал указ о назначении Игоря Чайки заместителем руководителя Россотрудничества.

    Игорь Чайка известен как предприниматель и член координационного совета ассоциации «Деловая Россия». С 2021 года он возглавлял общественный совет при Россотрудничестве. В своей профессиональной деятельности Чайка активно занимался гуманитарными проектами, направленными на помощь детям и социально незащищенным слоям населения в странах СНГ.

    26 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    Названы темы переговоров Аракчи в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в российскую столицу затронет тему диалога с Вашингтоном и возможные шаги по урегулированию.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи 27 апреля посетит Москву, где затронет тему переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». По словам посла Ирана в России Казема Джалали, стороны рассмотрят возможные инициативы по этому вопросу.

    «В ходе своего визита в Москву Аракчи проведет консультации с российскими официальными лицами о текущем состоянии переговоров, условиях прекращения огня и сопутствующих вопросах, а также представит доклад об этих переговорах властям РФ», – привело слова дипломата посольство Ирана в России.

    Джалали подчеркнул, что на повестке дня также стоят совместные инициативы Москвы и Тегерана. Если у сторон появятся какие-либо предложения, они обязательно станут предметом детального обсуждения, добавил иранский представитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в дипломатическое турне по Пакистану, Оману и России.

    Иранские переговорщики собрались вернуться в Исламабад для возобновления диалога с Вашингтоном.

    Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Исламской Республики обсудили ход американо-иранских консультаций по телефону.

