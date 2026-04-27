    27 апреля 2026, 16:28 • Новости дня

    Путин сообщил о получении послания от верховного лидера Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Петербурге сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Уважаемый господин министр, дорогие друзья, позвольте вас сердечно приветствовать на этот раз в Петербурге. Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе я получил послание от верховного лидера Ирана», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    27 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на более поздний срок.

    Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

    Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

    По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

    Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

    «Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

    Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

    В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.

    27 апреля 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин согласился с идеей «Единой России» отложить погашение долгов регионов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением отложить финансовые выплаты субъектов страны по государственным займам на более поздний период.

    Российский лидер выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге, передает РИА «Новости».

    Встреча традиционно прошла в Таврическом дворце и была приурочена ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

    Во время мероприятия обсуждалась финансовая нагрузка на субъекты страны. Президент отреагировал на идею партии власти об изменении графика выплат.

    «Единая Россия» вышла с инициативой, с предложением перенести погашение задолженностей регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем», – сказал Путин.

    В завершение глава государства поручил сенаторам и депутатам оперативно проработать данный вопрос для скорейшей реализации инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Отсрочка по возврату задолженности позволит высвободить более 103 млрд рублей на социальные нужды граждан.

    Ранее правительство России списало две трети кредитных долгов 16 субъектам страны на общую сумму 31 млрд рублей.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 14:18 • Новости дня
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов

    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи и экспорта энергоресурсов, а также прокачки по нефтепроводам. При этом заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Исламской республики может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «После начала американо-израильской операции Иран добывал и экспортировал нефть в привычных объемах. Когда США ввели морскую блокаду иранских портов, Исламская республика продолжила вести добычу, но закачивала энергоресурсы в систему хранения, в том числе на острове Харк», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ключевое опасение для Тегерана заключается в том, что свободных емкостей не останется, и нужно будет сокращать объемы добычи. Собеседник отметил, что так же действовали и другие игроки на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак: «всячески пытались отсрочить этот шаг». «Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи, экспорта и прокачки по нефтепроводам. Вряд ли возникнут аварийные ситуации», – уточнил Юшков.

    Вместе с тем, заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Ирана может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, добавил эксперт. «Главная угроза в том, что атака на заполненные резервуары приведет к серьезным последствиям: разливам сырья и пожарам», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться. Из-за приостановки поставок нефти из иранских портов после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища. По словам американского президента, Исламская республика сталкивается с нехваткой мест для хранения энергоресурсов.

    «Если по какой-либо причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее [нефть] в контейнеры или на суда, <…> то происходит то, что эта линия взрывается изнутри <…>. Если что-то происходит, она просто взрывается. Говорят, у них [Ирана] осталось около трех дней, прежде чем это случится», – сказал Трамп. Он добавил, что, если это произойдет, Тегеран потеряет около половины мощностей, восстановить которые будет невозможно.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 27 апреля ВМС Штатов развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана. Исламская республика отрицает ограничения на морскую торговлю. Так, в КСИР заявляли, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды страны.

    Отметим, Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону новое предложение, которое в первую очередь направлено на снятие морской блокады и установлении долгосрочного режима прекращения огня. Переговоры по иранской ядерной программе при этом предлагается отложить на более поздний срок, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    27 апреля 2026, 11:25 • Новости дня
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин постоянно находится в курсе ситуации с нападениями на российские территории, получая оперативные данные в любое время суток, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил регулярность информирования руководителя страны, передает РИА «Новости». По его словам, актуальные сведения о происшествиях поступают в Кремль незамедлительно.

    «Президент постоянно, несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня, получает сводки о всех происшествиях и о том, как развивается обстановка в плане атак киевского режима и его принимаемых мер, постоянно получает информацию», – подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков доложил главе государства об атаке украинских беспилотников на Московский регион.

    Российский лидер круглосуточно получает информацию по линии военных об обстановке в приграничных регионах.

    Представитель Кремля назвал удары ВСУ по гражданским объектам проявлением терроризма.

    27 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин: Трудности временны, а Россия вечна
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.

    Он отметил важность гибкости и прогрессивности российского законодательства, заявив: «Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия – вечная. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», передает ТАСС.

    Путин указал, что страна сталкивается с беспрецедентными рисками и вызовами, которые необходимо достойно преодолевать, не ограничиваясь только запретительными мерами.

    Глава государства также заявил, что попытки расколоть и расшатать российское общество обречены на провал.

    Он подчеркнул: «Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренции – это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся. Потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ».

    Ранее Путин заявил, что для россиян любовь к родине и желание ее защищать являются высшими ценностями.

    26 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана отправился в Москву для переговоров

    Глава МИД Ирана Аракчи отправился в Москву для переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи прилетел в российскую столицу для обсуждения двусторонних отношений и глобальной повестки с представителями руководства страны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи начал официальный визит в Россию, передает РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве исламской республики уточнили, что целью поездки станут переговоры с высокопоставленными российскими политиками.

    «Аракчи направился в Москву во главе дипломатической делегации. В ходе визита он проведет консультации с российскими высокопоставленными лицами по двусторонним отношениям, а также развитию событий в регионе и мире», – говорится в официальном заявлении министерства. Российская сторона уже подтвердила факт прибытия иранского дипломата.

    Ожидается, что в понедельник Аббас Аракчи встретится с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию ранее озвучил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Он также добавил, что одной из ключевых тем предстоящих дискуссий станут переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали анонсировал встречу Аббаса Аракчи с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе визита в российскую столицу дипломат затронет тему диалога с Вашингтоном.

    Накануне глава иранского внешнеполитического ведомства обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.

    27 апреля 2026, 13:20 • Новости дня
    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, первый раунд переговоров между Ираном и США завершился без существенных результатов из-за позиции Вашингтона, передает «Интерфакс».

    По его словам, несмотря на определенный прогресс, подход американской стороны стал причиной того, что переговоры не достигли намеченных целей.

    Аракчи подчеркнул: «В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс».

    Он также отметил, что неудача на переговорах произошла из-за чрезмерных требований и ошибочных подходов США.

    Министр добавил, что иранская делегация была вынуждена провести дополнительные консультации с пакистанскими коллегами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

    Ранее Аракчи заявил о блокировании соглашения Вашингтоном.

    Позже Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров.

    Впоследствии иранские дипломаты запланировали возвращение в Исламабад для возобновления контактов.

    27 апреля 2026, 14:41 • Новости дня
    Путин назначил Чайку руководителем Россотрудничества
    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку новым руководителем Россотрудничества, освободив от этой должности Евгения Примакова.

    Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

    В документе отмечается: «Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности».

    Другим указом Путин освободил от этой должности Примакова.

    Напомним, в марте прошлого года Путин подписал указ о назначении Игоря Чайки заместителем руководителя Россотрудничества.

    Игорь Чайка известен как предприниматель и член координационного совета ассоциации «Деловая Россия». С 2021 года он возглавлял общественный совет при Россотрудничестве. В своей профессиональной деятельности Чайка активно занимался гуманитарными проектами, направленными на помощь детям и социально незащищенным слоям населения в странах СНГ.

    26 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    Названы темы переговоров Аракчи в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в российскую столицу затронет тему диалога с Вашингтоном и возможные шаги по урегулированию.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи 27 апреля посетит Москву, где затронет тему переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». По словам посла Ирана в России Казема Джалали, стороны рассмотрят возможные инициативы по этому вопросу.

    «В ходе своего визита в Москву Аракчи проведет консультации с российскими официальными лицами о текущем состоянии переговоров, условиях прекращения огня и сопутствующих вопросах, а также представит доклад об этих переговорах властям РФ», – привело слова дипломата посольство Ирана в России.

    Джалали подчеркнул, что на повестке дня также стоят совместные инициативы Москвы и Тегерана. Если у сторон появятся какие-либо предложения, они обязательно станут предметом детального обсуждения, добавил иранский представитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в дипломатическое турне по Пакистану, Оману и России.

    Иранские переговорщики собрались вернуться в Исламабад для возобновления диалога с Вашингтоном.

    Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Исламской Республики обсудили ход американо-иранских консультаций по телефону.

    26 апреля 2026, 19:28 • Новости дня
    Посол анонсировал встречу Путина с главой МИД Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи 27 апреля прибудет с визитом в Москву для проведения переговоров на высшем государственном уровне.

    Руководитель внешнеполитического ведомства исламской республики планирует посетить Российскую Федерацию, передает РИА «Новости». Главной целью поездки станут переговоры с российским руководством.

    Информацию о предстоящем событии подтвердил посол Тегерана в Москве Казем Джалали. «Визит состоится в понедельник, и в ходе него Аракчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», – подчеркнул дипломат.

    Соответствующее заявление посла было официально опубликовано в Telegram-канале иранского дипломатического представительства в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские переговорщики собрались вернуться в Пакистан для диалога с Вашингтоном.

    Президент России Владимир Путин начал прошлые переговоры с Аббасом Арагчи в июне 2025 года.

    Стороны обсудили перспективы мирного урегулирования противостояния между Ираном и Израилем.

    27 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Путин разрешил сделки с акциями «Озон банка»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об исключении «Озон банка» из перечня кредитных организаций, с акциями которых запрещены сделки.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «Признать утратившим силу п. 39 перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки (операции) с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы, утвержденного распоряжением президента РФ от 26 октября 2022 года», – сказано в распоряжении.

    Документ вступает в силу с момента его подписания.

    В декабре 2024 года Путин разрешил «Роснефти» проводить сделки с акциями.

    27 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет

    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Об этом российский лидер сказал на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, прибывшим в Петербург, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    27 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    Песков ответил на слова Трампа об общении с Путиным

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона всегда открыто сообщает о телефонных переговорах президента России Владимира Путина с зарубежными лидерами, включая представителей США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова американского политика о продолжающихся контактах с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    «Мы даем сообщения, и мой коллега Ушаков дает брифинги, рассказывает вам о тех телефонных разговорах», – заявил пресс-секретарь журналистам.

    Ранее глава Белого дома сообщил, что продолжает поддерживать связь с российским лидером. При этом президент США не стал уточнять, когда именно состоялся их последний разговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил дату последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Представитель Кремля назвал нецелесообразным предварительное анонсирование контактов лидеров двух стран.

    Москва допустила наличие неофициального общения между главами государств.

    27 апреля 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин посетил спортивную школу имени Рахлина в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил спортивную школу имени Анатолия Рахлина в Петербурге.

    Учреждение расположено на Кондратьевском проспекте, 13а, где ранее находился спортклуб Ленинградского металлического завода «Турбостроитель», передает РИА «Новости». Именно здесь в 2011 году было открыто отделение дзюдо, ключевую роль в создании которого сыграл заслуженный тренер России Анатолий Рахлин.

    Рахлин был наставником Владимира Путина в юности: будущий президент тренировался у него более десяти лет. С 1962 года Рахлин возглавлял спортклуб «Турбостроитель», где начал формировать сильную школу дзюдо. Его имя сегодня носит спортивная школа олимпийского резерва.

    На данный момент в учреждении обучается 1270 человек по пяти направлениям: дзюдо, фехтование, художественная гимнастика, пулевая стрельба и спорт глухих (дзюдо). Школа имеет статус спортивной школы олимпийского резерва.

    В сентябре 2024 года здесь открыт новый многофункциональный спортивный комплекс. В его составе – просторный спортзал, специализированные залы для дзюдо, фехтования и гимнастики, тренажерный зал, тиры для стрельбы на дистанции 10 и 25 метров, а также медицинский блок.

    В понедельник Путин выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге и поздравил российских парламентариев с Днем российского парламентаризма.

    Кроме того, в ходе визита в Северную столицу президент встретится со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и губернатором Петербурга Александром Бегловым.

    27 апреля 2026, 11:47 • Новости дня
    Путин поручил создать механизм защиты прав миноритарных акционеров

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и Генеральной прокуратуре разработать новые меры по охране интересов миноритарных акционеров к концу лета 2026 года.

    Владимир Путин поручил правительству России совместно с Банком России и Генеральной прокуратурой до 1 августа 2026 года представить предложения по созданию координационного механизма для защиты прав миноритарных акционеров, сообщается на сайте Кремля.

    Соответствующее поручение опубликовано по итогам участия президента в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, а также встречи с членами бюро правления этой организации и представителями деловых кругов, состоявшихся 26 марта 2026 года.

    Ранее Путин поручил утвердить отраслевые планы по первичному размещению акций российских компаний.

