Житель Тюмени напугал клинику ложным сообщением о теракте

Тюменец получил три года условно за сообщение о ложном теракте в клинике

Tекст: Валерия Городецкая

В феврале 2026 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в частный центр психотерапии и психиатрии «Эмоциум» и сообщил о якобы готовящемся массовом расстреле в клинике, передает Ura.Ru.

Сотрудница центра оперативно обратилась в полицию, рассказав о поступившем звонке. Проверка показала, что информация не соответствовала действительности. На суде мужчина полностью признал свою вину.

В результате судебного разбирательства тюменцу назначили условный срок – три года лишения свободы.

