    27 апреля 2026, 15:42 • Новости дня

    Роскосмос показал спутниковый снимок заснеженной Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации.

    На опубликованных в канале Max снимках столица запечатлена под плотным слоем снега, а атмосферные явления связаны с приходом североатлантического циклона.

    Как отметили в Роскосмосе, спутники продемонстрировали редкое сочетание зимних осадков и пониженных температур для этого времени года. В сообщении говорится: «Зимние пейзажи в конце апреля запечатлели спутники Роскосмоса».

    Причиной погодной аномалии стал североатлантический циклон, который принес в столичный регион обильные осадки. За ночь в Москве выпало более половины месячной нормы осадков, а температура опустилась ниже нуля градусов.

    Ранее сообщалось, что внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    27 апреля 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт объяснил апрельские снегопады в европейской части России

    Ученый Любов объяснил апрельские снегопады циклоном с Баренцева моря

    Эксперт объяснил апрельские снегопады в европейской части России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В северо-западных и центральных регионах России выпал снег из-за циклона, который принес холодный воздух с Баренцева моря и Северной Атлантики, сообщил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

    Причиной апрельских снегопадов в европейской части России стал циклон, который пришел с Баренцева моря, сообщает РИА «Новости».

    Доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов рассказал, что именно этот циклон принес холодный воздух, захватив Ленинградскую, Тверскую, Архангельскую области, а также Москву. Нижегородская область пока осталась в стороне, но по прогнозу к завтрашнему дню снег может выпасть и там.

    «Сегодняшний снегопад в Москве объясняется вторжением холодного воздуха. Он прорвался с северо-запада – с Северной Атлантики и Баренцева моря, захватил Ленинградскую область, Тверскую, Архангельскую. Досталось и Москве», – отметил ученый.

    Любов уточнил, что такие температурные перепады в апреле не являются чем-то сверхъестественным. По его словам, волны возврата холодов случаются периодически, это не аномалия, и появление временного снежного покрова вполне возможно.

    Фенолог добавил, что к концу апреля снег в Москве обязательно растает.

    Отметим, что в понедельник Москва побила исторический рекорд по высоте снега.

    Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Комментарии (4)
    27 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    В Москве повысили уровень погодной опасности до оранжевого
    В Москве повысили уровень погодной опасности до оранжевого
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе ожидаются шквалистый ветер до 25 метров в секунду и интенсивные осадки в виде мокрого снега, уровень погодной опасности повышен до оранжевого, сообщил Гидрометцентр.

    Представитель Гидрометцентра сообщил об изменении погодного статуса в столице и области, передает ТАСС.

    «Погодный уровень повышен до оранжевого в период до 03:00 мск вторника, 28 апреля», – заявил собеседник агентства.

    Решение связано с сильным западным ветром, порывы которого в Москве достигнут 23 метров в секунду, а в Подмосковье – 25 метров в секунду.

    Синоптики также предупредили о сохраняющейся опасности сильных осадков. Мокрый снег может налипать на провода и деревья, местами ожидается гололедица. Оранжевый уровень является предпоследним в шкале предупреждений и указывает на вероятность стихийных бедствий и возможный ущерб. Температура воздуха в столице днем составит от двух до четырех градусов тепла, по области – до плюс пяти градусов.

    Власти Москвы призвали жителей соблюдать осторожность. Горожанам не рекомендуется стоять и парковать машины под деревьями. Департамент транспорта посоветовал водителям, сменившим резину на летнюю, воспользоваться общественным транспортом. Тем, кто все же сядет за руль, напомнили о необходимости избегать резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег. Из-за сильных осадков и порывистого ветра столичные власти посоветовали автомобилистам временно отказаться от личного транспорта.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    26 апреля 2026, 17:01 • Новости дня
    Гидрометцентр: В Москве ожидается снегопад до семи сантиметров

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице прогнозируются интенсивные осадки в виде мокрого снега, которые приведут к образованию временного снежного покрова высотой до семи сантиметров, сообщили в Гидрометцентре России.

    Ожидается, что за сутки в городе выпадет значительное количество осадков, передает РИА «Новости». По данным синоптиков, непогода накроет столицу в ближайшие дни.

    «В период с 21 час 26 апреля до 21 час 27 апреля ожидаются местами сильные осадки, включая мокрый снег и временный прирост снега от двух до семи сантиметров», – рассказали в Гидрометцентре РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Москве ожидаются ливни и мокрый снег.

    В начале недели столицу накроют обильные осадки.

    Ранее метеорологи предупреждали о надвигающейся смене погоды.

    27 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Девушка погибла после падения на пути в метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве 23-летняя девушка скончалась после падения на рельсы на станции метро «Преображенская площадь» Сокольнической линии.

    В связи с произошедшим приостанавливалось движение поездов на участке между станциями «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского», сообщает агентство «Москва».

    В начале апреля пьяный мужчина на станции «Баррикадная» спустился на путь прямо перед прибывающим электропоездом, но машинист успел затормозить.

    В ноябре на платформе станции «Таганская» в Москве пожилая женщина толкнула 13-летнюю школьницу на пути, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

    В 2024 году суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего свою бывшую под поезд в метро.

    25 апреля 2026, 12:48 • Новости дня
    Синоптик предупредил о рекордном падении давления в Москве

    Синоптик Леус спрогнозировал рекордно низкое атмосферное давление в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни москвичей ожидает резкое ухудшение погоды, сопровождаемое аномальным снижением атмосферного давления из-за активного циклона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В воскресенье и понедельник в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    После теплой и солнечной субботы погоду в столице испортит активный циклон, который стремительно перемещается из Финляндии.

    Помимо дождей, переходящих в мокрый снег, порывистого ветра и резкого похолодания, циклон вызовет существенные колебания давления. «В предстоящие два дня показания барометров рухнут до рекордно низких отметок», – отметил синоптик. В воскресенье давление опустится до 727 мм рт. ст., что на 3 мм ниже рекорда 1971 года.

    В понедельник барометры покажут 725 мм рт. ст., что также может обновить суточный рекорд 1971 года, составляющий 729,9 мм рт. ст. Во вторник показатели начнут активно расти и к среде вернутся в норму. Метеозависимым людям рекомендовано следить за самочувствием и принимать прописанные лекарства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в столице атмосферное давление опустилось до 727,6 миллиметра ртутного столба.

    Североатлантический циклон принес в город ливни со снегом.

    25 апреля 2026, 22:42 • Новости дня
    Две мощные вспышки класса М произошли на Солнце

    Tекст: Денис Тельманов

    На Солнце 25 апреля были зафиксированы две мощные вспышки класса М, которые отличались разной продолжительностью и произошли в разных группах пятен.

    Как передает ТАСС, специалисты Института прикладной геофизики сообщили о двух вспышках класса М, зафиксированных на Солнце в субботу.

    Первая вспышка типа M1.3 была зарегистрирована в 10:59 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4423 (S05E27), ее продолжительность составила семь минут.

    Вторая вспышка класса M1.1 произошла в 17:30 по московскому времени в группе пятен 4424 (N17E38) и длилась десять минут.

    В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X.

    Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в десять нановатт на квадратный метр, при этом каждый следующий класс увеличивает мощность в десять раз.

    Подобные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ИКИ РАН зафиксировал на Солнце двойную вспышку предпоследнего класса мощности. На левом краю светила произошел мощный синхронный взрыв класса M1.65.

    Через неделю после продолжительного спокойного периода ожидается очередной всплеск геомагнитной активности.

    26 апреля 2026, 08:44 • Новости дня
    Москвичам пообещали ливни и мокрый снег в воскресенье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мокрый снег, ливни и температура до +11 градусов ожидаются в воскресенье в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец сообщил, что в воскресенье москвичей ожидает облачная и сырая погода, передает РИА «Новости». Он добавил, что в течение дня будут идти ливни, а ближе к вечеру они сменятся мокрым снегом. За сутки в столице и области выпадет от 14 до 17 миллиметров осадков, что составляет до 45% от месячной нормы апреля.

    Ветер будет южной четверти, а вечером сменит направление на северо-западный и усилится до 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха к полудню поднимется до плюс 8 – плюс 11, однако к вечеру опустится до плюс 2 – плюс 5.

    Тишковец отметил, что давление будет снижаться и составит 728 миллиметров ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии людей, чувствительных к погоде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус спрогнозировал рекордно низкое атмосферное давление в столице в выходные. Евгений Тишковец предупредил о появлении снежного покрова в начале следующей недели. Гидрометцентр России пообещал москвичам осадки в виде дождя и мокрого снега в пятницу.

    26 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    Интенсивный снег пошел в Павловском Посаде и Наро-Фоминске в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье вечером в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег, что стало неожиданным погодным явлением для конца апреля.

    В Московской области в воскресенье выпал снег, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к двадцати одному часу снег был зафиксирован метеостанциями в Павловском Посаде и Наро-Фоминске.

    По его словам, осадки были довольно интенсивными, а видимость в снегу составляла четыре километра.

    Леус отметил, что 27 апреля в столичном регионе ожидаются обильные осадки: дождь будет переходить в мокрый снег, а местами и в обычный снег. Также прогнозируются сильный и порывистый ветер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале следующей недели на Москву обрушатся ливни и снег. Температура воздуха понизится из-за влияния североатлантического циклона.

    27 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Поваленные деревья травмировали около 30 жителей Московского региона
    Поваленные деревья травмировали около 30 жителей Московского региона
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    От разгула стихии в Москве и Подмосковье пострадали 30 человек, передает ТАСС.

    В оперативных службах уточнили, что причиной инцидентов стали упавшие под тяжестью снега деревья. «Всего от снегопада с ветром, повлекшего падения деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек, большинство из них в столице», – сказал собеседник агентства.

    Столичный департамент городского хозяйства зафиксировал падение более 110 деревьев в разных районах города. Рухнувшие стволы и ветки также нанесли серьезные повреждения припаркованным автомобилям.

    Аналогичная ситуация сложилась и за пределами МКАД. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщил, что на территории региона зафиксировано 75 случаев падения деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    27 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Москва побила исторический рекорд по высоте снега

    Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 12 сантиметров

    Москва побила исторический рекорд по высоте снега
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В столице зафиксирован небывалый для конца апреля уровень снежного покрова, превысивший показатели более чем полувековой давности.

    Новый рекорд по высоте снежного покрова для 27 апреля установлен в Москве, сообщает синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    К утру в городе сформировался снежный слой в 12 сантиметров. Прежний рекорд этого дня составлял 10 сантиметров и продержался 55 лет.

    По данным базовой метеостанции ВДНХ, только за ночь в столице выпало 16 мм осадков. Это значение превысило суточный рекорд по количеству осадков, ранее принадлежавший 1880 году и составлявший 14,7 мм. Осадки продолжаются, поэтому точные цифры нового достижения станут известны после 21 часа по окончании метеосуток.

    «Это третий рекорд сегодняшнего дня – еще никогда 27 апреля в Москве не было столько снега», – отметил специалист. Ранее в столице также был зафиксирован утренний рекорд атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр спрогнозировал образование временного снежного покрова высотой до семи сантиметров.

    Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Стоимость услуг такси в Москве взлетела вдвое из-за сильного снегопада.

    27 апреля 2026, 09:27 • Новости дня
    Полиция задержала курьера мошенников за хищение 7 млн рублей у москвички

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители задержали молодого человека, который забрал у пожилой жительницы столицы более 7,1 млн рублей под предлогом декларирования сбережений, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Сотрудники правоохранительных органов поймали пособника телефонных аферистов, обманувшего 63-летнюю жительницу столицы, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Злоумышленники связались с женщиной и попросили продиктовать код из СМС якобы для замены домофона.

    «Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники задержали подозреваемого в Калужской области. Им оказался 23-летний житель Обнинска», – добавили в МВД.

    После первого звонка пенсионерке начали поступать вызовы от фальшивых госслужащих. Они убедили москвичку в необходимости задекларировать все сбережения и передать их курьеру.

    Введенная в заблуждение женщина отдала прибывшему молодому человеку все накопления, включая иностранную валюту. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемый заключен под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные полицейские задержали курьера за хищение 20 млн рублей под предлогом декларирования сбережений. Лжесотрудники портала «Госуслуги» выманили у московской пенсионерки почти 40 млн рублей.

    27 апреля 2026, 04:43 • Новости дня
    Во Владивостоке задержали рейсы в Москву и Иркутск

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше пятисот человек провели во Владивостоке более четырех часов в ожидании задержанных рейсов из-за погодных условий.

    Задержки рейсов из Владивостока в Москву и Иркутск превысили четыре часа, передает РИА «Новости».

    По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, в аэропорту остались ожидать отправления более 500 пассажиров.

    Авиакомпании «Аэрофлот» и «Сибирь» не смогли вовремя отправить рейсы из-за позднего прибытия воздушных судов во Владивосток.

    В пресс-службе Международного аэропорта Владивосток пояснили, что причиной задержек стал туман, который нарушил расписание прилетов и вылетов.

    В сообщении транспортной прокуратуры говорится: «Ожидают отправления свыше 500 пассажиров». Представители аэропорта заявили, что пассажирам предоставляются необходимые услуги согласно стандартам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажиры рейса Air Serbia, который не смог приземлиться в Петербурге из-за закрытого неба, возвращаются в Белград на резервном самолете.

    В аэропорту Пулково утром были задержаны более полусотни вылетов и отменены еще несколько десятков рейсов.

    Пассажиры рейса Azur Air, который экстренно приземлился в Янгоне, ожидают вылета резервным самолетом из Москвы.

    27 апреля 2026, 07:32 • Новости дня
    Дептранс сообщил о сбое на синей ветке метро Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интервалы движения увеличены на синей ветке метро в Москве из-за дерева на пути, сообщает столичный дептранс.

    Интервалы движения поездов увеличены на Арбатско-Покровской линии московского метро, передает РИА Новости. Причиной стала упавшая на пути дерево, о чём сообщил столичный департамент транспорта.

    В ведомстве отметили: «На Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения из-за дерева на пути».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве четыре человека пострадали из-за падения деревьев во время мощного циклона. Городские службы оперативно устраняют последствия сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Ранее на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии сработал защитный гермозатвор.

    27 апреля 2026, 07:20 • Новости дня
    Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 19 миллиметров небесной влаги, сообщилведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец сообщил, что половина месячной нормы осадков выпала в Москве в течение суток, сообщает РИА «Новости». Он рассказал, что на метеостанции ВДНХ зафиксировали 19 миллиметров небесной влаги. Аналогичные показатели были отмечены на Балчуге, где также выпало 19 миллиметров, а в Бутово выпало 20 миллиметров осадков, в Тушино – 17 миллиметров.

    Тишковец также отметил, что в Подмосковье наибольшее количество осадков зарегистрировано в Михайловском – 27 миллиметров. Это составляет 79% от месячной нормы апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптики пообещали москвичам выпадение почти половины апрельской нормы осадков. В январе метеорологи прогнозировали сильнейший снегопад с третью месячной нормы осадков за полсуток. Прошлым летом на некоторые районы столицы всего за два часа обрушилась целая месячная норма дождей.

    27 апреля 2026, 09:04 • Новости дня
    В Москве из-за снегопада приостановили аренду самокатов и велосипедов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы в Москве временно отключили возможность аренды электросамокатов и велосипедов до улучшения погодных условий. Также операторы каршеринга ограничили доступ к аренде автомобилей с летней резиной, говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

    Операторы аренды электросамокатов и велосипедов в Москве временно приостановили свою работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Дептранс в Max.

    Решение принято на фоне продолжающегося снегопада и понижения температуры, которые делают использование двухколесного транспорта опасным для горожан.

    Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что аренда электросамокатов и велосипедов будет восстановлена после улучшения погоды. Кроме того, операторы каршеринга временно ограничили выдачу автомобилей, оборудованных летними шинами, чтобы снизить риски на дорогах.

    Департамент транспорта Москвы рекомендует владельцам личных самокатов, велосипедов и автомобилей на летней резине отказаться от поездок и воспользоваться городским транспортом для безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гидрометцентре сообщили о временном снежном покрове высотой до семи сантиметров в Москве. Уровень погодной опасности в столице повысили до оранжевого.

