Tекст: Ольга Иванова

Президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости подготовки к возобновлению отношений с Москвой, передает РИА «Новости». По его мнению, Европе следует задуматься о послевоенном устройстве и будущих контактах с Россией.

«Европе следует готовиться к восстановлению контактов с Россией», – сказал Карис в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, которое цитирует эстонская телерадиокомпания ERR.

Эстонский лидер предлагает сфокусироваться на завершении конфликта, независимо от сроков окончания боевых действий. Он также отметил, что разговоры о возможном начале столкновений в самой Эстонии выгодны тем, кто желает нанести стране ущерб. Подобные заявления, по его мнению, лишь проецируют внутреннюю неуверенность.

Слова президента Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Кристена Михала.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу прибалтийских стран усталостью от сидения под столом.