Суд сохранил правовую охрану брендов Xiaomi в России

Суд по интеллектуальным правам отклонил иск о лишении Xiaomi товарных знаков

Tекст: Мария Иванова

Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил в силе решение первой инстанции, отклонив иск компании Saberta Ventures Limited к китайской Xiaomi Inc, передает РИА «Новости».

Истец требовал прекратить правовую охрану двух товарных знаков со словесным элементом Xiaomi на территории России.

По заявлению Saberta Ventures Limited, правообладатель не использовал эти бренды для широкого перечня зарегистрированных товаров и услуг. Однако суд в декабре удовлетворил требования лишь частично.

Правовая охрана одного из знаков была досрочно прекращена только для таких услуг, как ремонт насосов, реставрация музыкальных инструментов, обслуживание автотранспорта и дезинфекция. «В отношении всех остальных товаров и услуг правовая охрана товарных знаков сохранена, суд установил широкую известность обозначения Xiaomi среди российских потребителей», – пояснили в пресс-службе суда.

Рассмотрев кассационную жалобу истца в понедельник, президиум оставил судебный акт без изменений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская компания Xiaomi направила в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака.

Ранее этот производитель электроники оформил в России права на бренды Xiaomi YU и Xiaomi.

При этом сотни покинувших отечественный рынок иностранных корпораций рискуют потерять правовую охрану своих логотипов.