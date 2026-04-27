Путин посетил спортивную школу имени Рахлина в Петербурге

Tекст: Валерия Городецкая

Учреждение расположено на Кондратьевском проспекте, 13а, где ранее находился спортклуб Ленинградского металлического завода «Турбостроитель», передает РИА «Новости». Именно здесь в 2011 году было открыто отделение дзюдо, ключевую роль в создании которого сыграл заслуженный тренер России Анатолий Рахлин.

Рахлин был наставником Владимира Путина в юности: будущий президент тренировался у него более десяти лет. С 1962 года Рахлин возглавлял спортклуб «Турбостроитель», где начал формировать сильную школу дзюдо. Его имя сегодня носит спортивная школа олимпийского резерва.

На данный момент в учреждении обучается 1270 человек по пяти направлениям: дзюдо, фехтование, художественная гимнастика, пулевая стрельба и спорт глухих (дзюдо). Школа имеет статус спортивной школы олимпийского резерва.

В сентябре 2024 года здесь открыт новый многофункциональный спортивный комплекс. В его составе – просторный спортзал, специализированные залы для дзюдо, фехтования и гимнастики, тренажерный зал, тиры для стрельбы на дистанции 10 и 25 метров, а также медицинский блок.

В понедельник Путин выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге и поздравил российских парламентариев с Днем российского парламентаризма.

Кроме того, в ходе визита в Северную столицу президент встретится со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и губернатором Петербурга Александром Бегловым.