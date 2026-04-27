Торги по продаже Рижского вокзала в Москве признали несостоявшимися

Tекст: Алексей Дегтярёв

Процедура продажи Рижского вокзала РЖД в Москве признана несостоявшейся из-за отсутствия участников, передает РИА «Новости».

Начальная стоимость лота составляла 4,009 млрд рублей при шаге аукциона в 200,5 млн рублей.

«К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре не подано ни одной заявки, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась. Признать торговую процедуру несостоявшейся», – отмечается в материалах электронной площадки.

Изначально торги планировалось провести 15 апреля, однако позже дату перенесли на 29 апреля. Прием заявок завершился 20 апреля.

Единый лот включал историческое здание Рижского вокзала 1901 года постройки площадью 3,9 тыс. квадратных метров, двухэтажное нежилое здание 1929 года на 3,8 тыс. квадратных метров и земельный участок в 13,7 тыс. квадратных метров, который планировалось передать в субаренду.

В последнее время вокзал, построенный по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского, не использовался для обслуживания пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве.