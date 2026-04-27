Американский самолет-разведчик приблизился к Калининградской области

Tекст: Дарья Григоренко

Предполагается, что полет был связан с регулярным патрулированием в регионе. Отмечается, что самолет вылетел из Румынии. На момент 11.34 мск воздушное судно находилось над Балтийским морем севернее польского города Гданьск, передает РИА «Новости».

Обычно такие разведывательные самолеты следуют по маршруту, огибающему Калининградскую область, и пролетают через воздушное пространство Польши и Литвы. Данные о точном месте вылета и пункте назначения данного рейса скрыты.

Ранее американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем рядом с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский разведывательный самолет более трех часов выполнял патрулирование у границы Калининградской области, совершая круги над Балтийским морем, Литвой и Польшей.