Книги Сорокина и Хемингуэя убрали из перечня для маркировки

РКС убрал из перечня для маркировки книги Хемингуэя и Сорокина

Tекст: Вера Басилая

Обновленный отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих маркировке, опубликовал Российский книжный союз, передает ТАСС.

В новый список вошли более 200 произведений, однако из него были исключены 11 книг, включая работы Эрнеста Хемингуэя и Владимира Сорокина. В частности, из перечня убрали книгу Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», а также роман «Норма» и повесть «Метель» Сорокина. Кроме того, из списка исключили роман «Ярость» Салмана Рушди и ряд других произведений. В РКС пояснили, что книги были вычеркнуты на основании письма издательства АСТ от 24 апреля 2026 года.

Изменения в законе о наркотических средствах, вступившие в силу с 1 марта 2026 года, предусматривают обязательную маркировку литературных произведений, опубликованных после 1 августа 1990 года и содержащих упоминания наркотиков как часть художественного замысла. Для таких книг требуется специальная маркировка с изображением восклицательного знака и текстовым предупреждением.

Перечень РКС носит публичный характер, используется издателями, книжными магазинами и библиотеками и регулярно обновляется. Книги включаются в него по заявлению правообладателей при подтверждении соответствующего содержания.

