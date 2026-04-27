    27 апреля 2026, 14:45 • Новости дня

    Путин призвал ускорить темпы роста российской экономики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей призвал участников поддержать усилия правительства по ускорению экономического роста.

    Путин отметил, что необходимо выходить на устойчивые и более высокие темпы роста экономики страны, передает РИА «Новости».

    «Прошу вас поддержать усилия правительства и вносить свои предложения по стимулам экономического роста, чтобы выйти на устойчивые, более высокие темпы роста экономики», – сказал президент.

    Ранее Путин поставил задачу вернуть экономику России на траекторию устойчивого роста. В ходе совещания по экономическим вопросам 15 апреля он поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики.

    27 апреля 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин согласился с идеей «Единой России» отложить погашение долгов регионов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением отложить финансовые выплаты субъектов страны по государственным займам на более поздний период.

    Российский лидер выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге, передает РИА «Новости».

    Встреча традиционно прошла в Таврическом дворце и была приурочена ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

    Во время мероприятия обсуждалась финансовая нагрузка на субъекты страны. Президент отреагировал на идею партии власти об изменении графика выплат.

    «Единая Россия» вышла с инициативой, с предложением перенести погашение задолженностей регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем», – сказал Путин.

    В завершение глава государства поручил сенаторам и депутатам оперативно проработать данный вопрос для скорейшей реализации инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Отсрочка по возврату задолженности позволит высвободить более 103 млрд рублей на социальные нужды граждан.

    Ранее правительство России списало две трети кредитных долгов 16 субъектам страны на общую сумму 31 млрд рублей.

    Комментарии (3)
    27 апреля 2026, 00:49 • Новости дня
    Эстонский пограничный катер оказался в водах России
    @ Pjotr Mahhonin/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничный катер Эстонии по техническим причинам оказался на территории России в устье Нарвы, экипаж самостоятельно вернулся в эстонские воды.

    Патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии по техническим причинам оказался в российских водах на реке Нарва, передает ERR.

    Инцидент произошел около полудня 26 апреля, когда судно с тремя членами экипажа не смогло удержаться на месте из-за сильного ветра, несмотря на попытки заякориться.

    В вещании отмечается: «В полдень 26 апреля катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) из-за технической неисправности оказался на Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии».

    По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сильвера Пялсинга, даже сброшенный якорь не помог экипажу справиться с погодными условиями.

    Катер находился в российских водах около 15 минут и затем самостоятельно покинул их. Пялсинг также уточнил, что российская погранслужба была уведомлена об инциденте сразу после его случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резерв сухопутных войск США получил 11,7 млн долларов на реконструкцию используемых американскими войсками военных баз в Польше, Латвии и Эстонии.

    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой, обвинив судно в возможной перевозке контрабанды.

    Эксперты заявили, что власти Эстонии могут сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что задержание судна используется Таллином для демонстрации собственной состоятельности.

    Комментарии (12)
    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Пангаев

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 74 лет ушел из жизни актер и каскадер Александр Пангаев, снявшийся в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».

    О кончине Александра Пангаева сообщается на портале Кино-театр.ру, где отмечаются годы его жизни: с 22 декабря 1951 года по 21 апреля 2026 года.

    Пангаев был известен как актер и каскадер, работал на киностудии «Ленфильм» с 1984 года, где не только исполнял роли, но и занимался трюками и спецэффектами.

    Дебют Пангаева на экране состоялся в 1986 году в двухсерийной картине «Как стать звездой».

    За свою карьеру он поучаствовал в 74 проектах. Самыми заметными работами стали сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», а также фильмы «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето» и «Сталинград» Федора Бондарчука.

    Александр Пангаев также был мастером спорта по спортивной гимнастике, что помогло ему в профессии каскадера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Игорь Алексеев скончался на 60-м году жизни. Актер сериала «Реальные пацаны» Рамиль Мубинов умер в возрасте 40 лет.

    Актер Алексей Наумов, известный по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», также ушел из жизни на 66-м году.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 11:25 • Новости дня
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин постоянно находится в курсе ситуации с нападениями на российские территории, получая оперативные данные в любое время суток, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил регулярность информирования руководителя страны, передает РИА «Новости». По его словам, актуальные сведения о происшествиях поступают в Кремль незамедлительно.

    «Президент постоянно, несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня, получает сводки о всех происшествиях и о том, как развивается обстановка в плане атак киевского режима и его принимаемых мер, постоянно получает информацию», – подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков доложил главе государства об атаке украинских беспилотников на Московский регион.

    Российский лидер круглосуточно получает информацию по линии военных об обстановке в приграничных регионах.

    Представитель Кремля назвал удары ВСУ по гражданским объектам проявлением терроризма.

    Комментарии (28)
    27 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин: Трудности временны, а Россия вечна
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.

    Он отметил важность гибкости и прогрессивности российского законодательства, заявив: «Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия – вечная. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», передает ТАСС.

    Путин указал, что страна сталкивается с беспрецедентными рисками и вызовами, которые необходимо достойно преодолевать, не ограничиваясь только запретительными мерами.

    Глава государства также заявил, что попытки расколоть и расшатать российское общество обречены на провал.

    Он подчеркнул: «Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренции – это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся. Потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ».

    Ранее Путин заявил, что для россиян любовь к родине и желание ее защищать являются высшими ценностями.

    Комментарии (14)
    27 апреля 2026, 02:01 • Новости дня
    В Москве умер ведущий «Радионяни» Лев Шимелов

    В Москве умер ведущий «Радионяни», заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов

    @ Лев Шимелов/YouTube

    Tекст: Денис Тельманов

    Заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов скончался на 97-м году жизни, он был известен работой в Московском мюзик-холле и на телевидении.

    Заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов умер на 97-м году жизни, сообщает kino-teatr.ru

    Лев Павлович Шимелов родился 28 января 1930 года в Баку, ушёл из жизни 24 апреля 2026 года.

    Шимелов получил образование на физико-математическом факультете Бакинского университета, однако вскоре его творческий путь привёл на профессиональную эстраду, где он начал выступать с 1952 года.

    С 1965 по 1975 годы артист работал в Московском мюзик-холле, где проявил себя и как режиссёр, поставив популярные программы, включая «Москва улыбается вам» и «Он, она и спорт» с Любовью Полищук.

    С 1979 года Лев Шимелов стал известен широкой аудитории как ведущий детской передачи «Радионяня». В 1990 году артисту было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР за вклад в развитие отечественной культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    Комментарии (2)
    27 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин сообщил о получении послания от верховного лидера Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Петербурге сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Уважаемый господин министр, дорогие друзья, позвольте вас сердечно приветствовать на этот раз в Петербурге. Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе я получил послание от верховного лидера Ирана», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 05:37 • Новости дня
    Военные сообщили о применении трофейных Bradley и М-113 при освобождении Гришино

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие использовали трофейную американскую бронетехнику для внезапной атаки и освобождения населенного пункта Гришино в Донбассе.

    Подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» освободили поселок Гришино в ДНР на добропольском направлении, передает РИА «Новости».

    Освобождение проходило 21 апреля, при этом бойцы применили трофейную бронетехнику Bradley и М-113, чтобы создать у противника впечатление появления союзных подразделений.

    Командир взвода Антон Расковалов пояснил: «Мы использовали технику ВСУ, чтобы запутать противника, так как он полагал, что это их возвращающаяся техника, а не российская армия.

    Заехав в Гришино на трофейных американской БМП Bradley и бронетранспортере М-113, сразу был высажен десант, который и штурмовал деревню Гришино, заняв оперативно два дома».

    Штурмовики рассказали, что наступление велось только при благоприятной погоде, используя туман или дождь для скрытного проникновения.

    По словам Андрея Цыганкова, они передвигались от укрытия к укрытию, выбирали момент, когда противник был занят обслуживанием дронов или сменой батареек, и наносили удары в самый неожиданный момент, закрепляясь в подвалах и применяя FPV-дроны.

    Гранатометчик Алексей Мурычев отметил, что главной задачей бойцов было наблюдение за перемещением техники противника и своевременная передача координат для поражения.

    Командир мотострелковой роты Владимир Голубец сообщил, что штурм осложнялся замаскированными опорными пунктами и системой подземных ходов между домами, которыми пользовался противник. Был захвачен подземный опорный пункт длиной около 100 метров, где были взяты в плен двое военнослужащих ВСУ.

    По данным Минобороны, успешное освобождение Гришино стало возможно благодаря применению различных тактик, скрытному удержанию позиций и использованию восстановленной трофейной техники.

    Подразделения 35-й бригады продолжают продвижение в глубину обороны противника, освобождая территории Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор беспилотных систем группировки «Восток» с позывным «Лысый» рассказал об уничтожении украинских боевиков трофейным тяжелым дроном ВСУ в Запорожской области.

    Штурмовик с позывным «Кащей» использовал трофейный огнемет «Шмель», чтобы выкурить врага из укрытия и захватил командный пункт ВСУ в промзоне у Гуляйполя.

    Комментарии (2)
    27 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    В МЧС рассказали о последствиях непогоды в России

    МЧС: Из-за непогоды в России погиб ребенок и 31 человек пострадал

    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате сильной непогоды в четырех федеральных округах России погиб ребенок и пострадал 31 человек, сообщили в МЧС.

    «На территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе пятеро детей, из них один ребенок погиб; 31 человек, в том числе четыре ребенка, доставлены в лечебные учреждения», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

    Непогода также привела к перебоям с электричеством. В результате стихии более 76 тыс. жителей этих регионов остались без электроснабжения.

    По данным МЧС, зафиксированы массовые падения деревьев – всего 746 случаев. В результате непогоды повреждены 80 автомобилей.

    В понедельник упавшее дерево убило ребенка в Самаре.

    Коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды. Сильный снегопад и ветер привели к падению дерева и повреждению контактной сети, заблокировав проезд электричек в сторону столицы.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 14:41 • Новости дня
    Путин назначил Чайку руководителем Россотрудничества
    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку новым руководителем Россотрудничества, освободив от этой должности Евгения Примакова.

    Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

    В документе отмечается: «Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности».

    Другим указом Путин освободил от этой должности Примакова.

    Напомним, в марте прошлого года Путин подписал указ о назначении Игоря Чайки заместителем руководителя Россотрудничества.

    Игорь Чайка известен как предприниматель и член координационного совета ассоциации «Деловая Россия». С 2021 года он возглавлял общественный совет при Россотрудничестве. В своей профессиональной деятельности Чайка активно занимался гуманитарными проектами, направленными на помощь детям и социально незащищенным слоям населения в странах СНГ.

    Комментарии (4)
    27 апреля 2026, 03:54 • Новости дня
    Эксперт сообщил о новой схеме мошенников с обратным переводом

    Tекст: Денис Тельманов

    В России появилась схема, при которой на карту поступают деньги от незнакомца с последующей просьбой вернуть перевод, что несет риск блокировки счетов.

    Мошенники стали применять новую схему «обратного перевода», при которой они переводят деньги на карты россиян, а затем просят вернуть средства на другой счет, сообщает РИА «Новости».

    Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава пояснил: «Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина »дропа«, то есть соучастника преступления.

    Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств».

    По словам эксперта, деньги, пришедшие якобы от неизвестного отправителя, почти всегда украдены у третьего лица. Если человек выполнит просьбу и переведёт средства обратно, он становится звеном в схеме по обналичиванию похищенных денег и попадает в базу данных Центробанка о мошеннических операциях.

    Кучава также отметил, что после подачи заявления в полицию отправителем похищенных денег, реквизиты получателя автоматически заносятся в черный список.

    В этом случае банки могут полностью заблокировать карты и счета клиента во всех организациях. Находящиеся на этих счетах средства не исчезают, но получить к ним доступ можно будет только в отделении банка при предъявлении паспорта.

    Эксперт подчеркнул, что при поступлении подозрительных переводов от незнакомцев нельзя возвращать деньги самостоятельно.

    Единственно верное действие – позвонить в свой банк по официальному номеру, сообщить о несанкционированном поступлении денег и инициировать официальный возврат по реквизитам отправителя. Такой подход защитит от возможной блокировки счетов и участия в мошеннических схемах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей столицы о новой волне мошеннических звонков. Мошенники, представившиеся сотрудниками портала «Госуслуги», обманули 80-летнюю пенсионерку и ее дочь на сумму более 39,7 млн рублей в Москве.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 19:28 • Новости дня
    Посол анонсировал встречу Путина с главой МИД Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи 27 апреля прибудет с визитом в Москву для проведения переговоров на высшем государственном уровне.

    Руководитель внешнеполитического ведомства исламской республики планирует посетить Российскую Федерацию, передает РИА «Новости». Главной целью поездки станут переговоры с российским руководством.

    Информацию о предстоящем событии подтвердил посол Тегерана в Москве Казем Джалали. «Визит состоится в понедельник, и в ходе него Аракчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», – подчеркнул дипломат.

    Соответствующее заявление посла было официально опубликовано в Telegram-канале иранского дипломатического представительства в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские переговорщики собрались вернуться в Пакистан для диалога с Вашингтоном.

    Президент России Владимир Путин начал прошлые переговоры с Аббасом Арагчи в июне 2025 года.

    Стороны обсудили перспективы мирного урегулирования противостояния между Ираном и Израилем.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словакия подала жалобу в суд Европейского союза на ранее принятый запрет на закупку газа из России, сообщило агентство CTK.

    Иск был направлен в суд на прошлой неделе, сообщило CTK со ссылкой на Минюст Словакии, передает ТАСС. Агентство напомнило, что аналогичный иск подала ранее и Венгрия.

    Согласно действующему контракту, поставки российского газа в Словакию должны осуществляться до 2034 года. Транзит топлива идет, в частности, через территорию Турции. Однако ЕС принял решение полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а трубопроводного – не позднее 1 ноября 2027 года.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что Венгрия и Словакия намерены подать в суд Евросоюза два отдельных иска против запрета на импорт российского газа с 2027 года

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну, сообщило Министерство иностранных дел.

    Речь идет о представителях евроинститутов, государств – членов ЕС, а также некоторых европейских стран, присоединившихся к антироссийской политике Брюсселя, уточнили в ведомстве.

    «В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран – членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» запрещен въезд на территорию нашего государства», – сказано в заявлении на сайте МИД.

    Ранее МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права из-за санкций.

    Напомним, на прошлой неделе страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 22:12 • Новости дня
    Патрушев сообщил о планах увеличить морские перевозки с Египтом

    Tекст: Денис Тельманов

    В Каире прошли консультации России и Египта по развитию морских грузоперевозок и сотрудничеству в транспортно-логистической сфере с акцентом на новые маршруты.

    Россия и Египет заинтересованы в увеличении объемов двусторонних морских грузоперевозок, заявил передает председатель Морской коллегии, помощник президента России Николай Патрушев, сообщает РИА «Новости».

    Отмечается, что Патрушев посетил Каир с рабочей поездкой и провел консультации с министром транспорта Египта Камилем Вазиром по вопросам взаимодействия в морской сфере.

    В ходе встречи обсуждались углубление сотрудничества, обмен опытом по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, а также вопросы торгового судоходства.

    Участие во встрече приняли представители министерств, логистических компаний, судостроительных предприятий и научных организаций двух стран.

    «Россия и Египет в силу своего уникального географического положения являются важнейшими звеньями мировой логистической архитектуры. Наши страны контролируют уникальные морские коммуникации: Египет – Суэцкий канал, а Россия – Северный морской путь, на базе которого в настоящее время развивается Трансарктический транспортный коридор», – отметил Патрушев.

    По его словам, по Трансарктическому транспортному коридору планируется перевозить грузы большинства регионов России и других стран в государства Азии и Африки.

    Также отмечено, что расчеты российских специалистов подтверждают возможность эффективной работы Суэцкого канала и Трансарктического коридора в связке.

    Патрушев добавил, что есть и другие стратегические инициативы, включая создание зернового и энергетического хаба в Египте, о чем недавно объявил президент России Владимир Путин.

    Россия, как мировой лидер по поставкам продовольствия, направляет значительную часть продукции в Южную Азию и Африку именно через регион Египта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среди иностранных туристов в египетском Шарм-эш-Шейхе больше всего россиян и итальянцев, они разделили первое место в этом рейтинге.

    Россия с начала 2026 года по 3 апреля экспортировала 17,8 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 52% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

    Москва и Каир обсуждают увеличение объемов поставок российских энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции в Египет.

    Комментарии (0)
