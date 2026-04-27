  Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд
    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году
    Путин: Трудности временны, а Россия вечна
    Освобождены сумское Таратутино и Ильичовка в ДНР
    Путин назначил Чайку руководителем Россотрудничества
    МИД назвал причину вызова посла Германии
    На Рижский вокзал Москвы не нашлось покупателей
    27 апреля 2026, 14:52 • Новости дня

    Путин поздравил парламентариев с наступающим Днем Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин выступил с обращением по поводу Дня Победы к российским парламентариям на Совете законодателей при Федеральном собрании России.

    «Поздравляю с Днем парламентаризма и, конечно, с наступающим праздником, праздником Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне», – сказал глава государства законодателям, передает РИА «Новости».

    До этого президент выразил уверенность в победе патриотических сил и людей дела на предстоящих выборах в Госдуму.

    27 апреля 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин согласился с идеей «Единой России» отложить погашение долгов регионов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением отложить финансовые выплаты субъектов страны по государственным займам на более поздний период.

    Российский лидер выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге, передает РИА «Новости».

    Встреча традиционно прошла в Таврическом дворце и была приурочена ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

    Во время мероприятия обсуждалась финансовая нагрузка на субъекты страны. Президент отреагировал на идею партии власти об изменении графика выплат.

    «Единая Россия» вышла с инициативой, с предложением перенести погашение задолженностей регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем», – сказал Путин.

    В завершение глава государства поручил сенаторам и депутатам оперативно проработать данный вопрос для скорейшей реализации инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Отсрочка по возврату задолженности позволит высвободить более 103 млрд рублей на социальные нужды граждан.

    Ранее правительство России списало две трети кредитных долгов 16 субъектам страны на общую сумму 31 млрд рублей.

    27 апреля 2026, 11:25 • Новости дня
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин постоянно находится в курсе ситуации с нападениями на российские территории, получая оперативные данные в любое время суток, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил регулярность информирования руководителя страны, передает РИА «Новости». По его словам, актуальные сведения о происшествиях поступают в Кремль незамедлительно.

    «Президент постоянно, несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня, получает сводки о всех происшествиях и о том, как развивается обстановка в плане атак киевского режима и его принимаемых мер, постоянно получает информацию», – подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков доложил главе государства об атаке украинских беспилотников на Московский регион.

    Российский лидер круглосуточно получает информацию по линии военных об обстановке в приграничных регионах.

    Представитель Кремля назвал удары ВСУ по гражданским объектам проявлением терроризма.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин: Трудности временны, а Россия вечна
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.

    Он отметил важность гибкости и прогрессивности российского законодательства, заявив: «Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия – вечная. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», передает ТАСС.

    Путин указал, что страна сталкивается с беспрецедентными рисками и вызовами, которые необходимо достойно преодолевать, не ограничиваясь только запретительными мерами.

    Глава государства также заявил, что попытки расколоть и расшатать российское общество обречены на провал.

    Он подчеркнул: «Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренции – это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся. Потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ».

    Ранее Путин заявил, что для россиян любовь к родине и желание ее защищать являются высшими ценностями.

    27 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин сообщил о получении послания от верховного лидера Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Петербурге сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Уважаемый господин министр, дорогие друзья, позвольте вас сердечно приветствовать на этот раз в Петербурге. Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе я получил послание от верховного лидера Ирана», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    27 апреля 2026, 14:41 • Новости дня
    Путин назначил Чайку руководителем Россотрудничества
    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку новым руководителем Россотрудничества, освободив от этой должности Евгения Примакова.

    Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

    В документе отмечается: «Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности».

    Другим указом Путин освободил от этой должности Примакова.

    Напомним, в марте прошлого года Путин подписал указ о назначении Игоря Чайки заместителем руководителя Россотрудничества.

    Игорь Чайка известен как предприниматель и член координационного совета ассоциации «Деловая Россия». С 2021 года он возглавлял общественный совет при Россотрудничестве. В своей профессиональной деятельности Чайка активно занимался гуманитарными проектами, направленными на помощь детям и социально незащищенным слоям населения в странах СНГ.

    26 апреля 2026, 19:28 • Новости дня
    Посол анонсировал встречу Путина с главой МИД Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи 27 апреля прибудет с визитом в Москву для проведения переговоров на высшем государственном уровне.

    Руководитель внешнеполитического ведомства исламской республики планирует посетить Российскую Федерацию, передает РИА «Новости». Главной целью поездки станут переговоры с российским руководством.

    Информацию о предстоящем событии подтвердил посол Тегерана в Москве Казем Джалали. «Визит состоится в понедельник, и в ходе него Аракчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», – подчеркнул дипломат.

    Соответствующее заявление посла было официально опубликовано в Telegram-канале иранского дипломатического представительства в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские переговорщики собрались вернуться в Пакистан для диалога с Вашингтоном.

    Президент России Владимир Путин начал прошлые переговоры с Аббасом Арагчи в июне 2025 года.

    Стороны обсудили перспективы мирного урегулирования противостояния между Ираном и Израилем.

    27 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Путин разрешил сделки с акциями «Озон банка»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об исключении «Озон банка» из перечня кредитных организаций, с акциями которых запрещены сделки.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «Признать утратившим силу п. 39 перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки (операции) с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы, утвержденного распоряжением президента РФ от 26 октября 2022 года», – сказано в распоряжении.

    Документ вступает в силу с момента его подписания.

    В декабре 2024 года Путин разрешил «Роснефти» проводить сделки с акциями.

    27 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет

    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Об этом российский лидер сказал на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, прибывшим в Петербург, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    27 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    Песков ответил на слова Трампа об общении с Путиным

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона всегда открыто сообщает о телефонных переговорах президента России Владимира Путина с зарубежными лидерами, включая представителей США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова американского политика о продолжающихся контактах с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    «Мы даем сообщения, и мой коллега Ушаков дает брифинги, рассказывает вам о тех телефонных разговорах», – заявил пресс-секретарь журналистам.

    Ранее глава Белого дома сообщил, что продолжает поддерживать связь с российским лидером. При этом президент США не стал уточнять, когда именно состоялся их последний разговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил дату последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Представитель Кремля назвал нецелесообразным предварительное анонсирование контактов лидеров двух стран.

    Москва допустила наличие неофициального общения между главами государств.

    27 апреля 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин посетил спортивную школу имени Рахлина в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил спортивную школу имени Анатолия Рахлина в Петербурге.

    Учреждение расположено на Кондратьевском проспекте, 13а, где ранее находился спортклуб Ленинградского металлического завода «Турбостроитель», передает РИА «Новости». Именно здесь в 2011 году было открыто отделение дзюдо, ключевую роль в создании которого сыграл заслуженный тренер России Анатолий Рахлин.

    Рахлин был наставником Владимира Путина в юности: будущий президент тренировался у него более десяти лет. С 1962 года Рахлин возглавлял спортклуб «Турбостроитель», где начал формировать сильную школу дзюдо. Его имя сегодня носит спортивная школа олимпийского резерва.

    На данный момент в учреждении обучается 1270 человек по пяти направлениям: дзюдо, фехтование, художественная гимнастика, пулевая стрельба и спорт глухих (дзюдо). Школа имеет статус спортивной школы олимпийского резерва.

    В сентябре 2024 года здесь открыт новый многофункциональный спортивный комплекс. В его составе – просторный спортзал, специализированные залы для дзюдо, фехтования и гимнастики, тренажерный зал, тиры для стрельбы на дистанции 10 и 25 метров, а также медицинский блок.

    В понедельник Путин выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге и поздравил российских парламентариев с Днем российского парламентаризма.

    Кроме того, в ходе визита в Северную столицу президент встретится со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и губернатором Петербурга Александром Бегловым.

    27 апреля 2026, 11:47 • Новости дня
    Путин поручил создать механизм защиты прав миноритарных акционеров

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и Генеральной прокуратуре разработать новые меры по охране интересов миноритарных акционеров к концу лета 2026 года.

    Владимир Путин поручил правительству России совместно с Банком России и Генеральной прокуратурой до 1 августа 2026 года представить предложения по созданию координационного механизма для защиты прав миноритарных акционеров, сообщается на сайте Кремля.

    Соответствующее поручение опубликовано по итогам участия президента в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, а также встречи с членами бюро правления этой организации и представителями деловых кругов, состоявшихся 26 марта 2026 года.

    Ранее Путин поручил утвердить отраслевые планы по первичному размещению акций российских компаний.

    27 апреля 2026, 14:42 • Новости дня
    Путин напомнил о словах Солженицына о бремени власти

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время ежегодного заседания Совета законодателей в Петербурге напомнил слова писателя Александра Солженицына о бремени власти.

    Президент Владимир Путин выступил на заседании Совета законодателей, которое прошло в Таврическом дворце Петербурга, передает РИА «Новости». В ежегодной встрече, приуроченной ко Дню российского парламентаризма, приняли участие депутаты и сенаторы.

    Путин обратился к будущим кандидатам на выборах, пожелав им удачи. В ходе выступления он напомнил слова писателя Александра Солженицына, сказанные в Государственной думе в 1994 году: «Власть – это не добыча в конкуренции партий, это не награда, это не пища для личного честолюбия. Власть – это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и труд».

    «Мне кажется, очень своевременно, очень точно сказано», – отметил Путин.

    Ранее президент Владимир Путин призвал сделать законодательство более гибким и ориентированным на будущее.

    Также Путин призвал провести предвыборную кампанию в Госдуму строго по закону.

    27 апреля 2026, 11:34 • Новости дня
    Путин поручил снизить бумажную нагрузку в бюджетной сфере

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился уменьшить объем отчетности для сотрудников бюджетных организаций, уделив особое внимание медицине и образовательным учреждениям.

    Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с бизнесом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, прошедшем 26 марта, сообщается на сайте Кремля.

    В перечне поручений отмечается, что кабмину совместно с Госдумой необходимо обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, прежде всего в здравоохранении и образовании, предусмотрев в том числе включение необходимых мероприятий в соответствующие отраслевые программы повышения производительности труда, формируемые в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

    Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Доклад по итогам работы должен быть представлен до первого августа.

    Ранее на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства призвал оптимизировать отчетность в бюджетной сфере.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал сокращение числа обязательных документов для преподавателей вузов и колледжей.

    27 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    Путин поручил проводить регулярный мониторинг кадрового рынка

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству проводить регулярный мониторинг ситуации в кадровой сфере.

    Российский лидер утвердил перечень поручений по итогам мартовского съезда Союза промышленников и предпринимателей, сообщается на сайте Кремля.

    Документ предписывает кабинету министров совместно с региональными властями отслеживать изменения в сфере занятости.

    «Правительству при участии исполнительных органов субъектов России и администрации президента обеспечить проведение регулярного мониторинга снижения дефицита кадров, высвобождения работников организаций и перемещения трудовых ресурсов в сферы их наиболее эффективного использования», – говорится в тексте поручения.

    Ожидается, что подобные меры помогут оптимизировать отраслевую структуру занятости и повысить производительность труда на фоне изменений в экономике.

    Первый доклад необходимо представить до первого августа 2026 года. В дальнейшем отчеты будут готовиться ежеквартально, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    Президент Владимир Путин назвал кадровые вопросы фундаментальными для развития страны.

    27 апреля 2026, 13:06 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Аракчи в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    В понедельник президент Владимир Путин проведет двусторонние переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин собирается отправиться в Президентскую библиотеку в Петербурге для встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, передает РИА «Новости».

    По его словам, беседа пройдет в двустороннем формате. О планах на встречу иранская сторона проинформировала ранее.

    Песков подчеркнул, что важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке.

    Ранее Аракчи приехал в Петербург для проведения переговоров с Путиным.

    До этого Аракчи заявил о намерении обсудить последние события вокруг иранского конфликта с США и Израилем в ходе визита в Москву.

    Главное
    Президент Эстонии призвал Европу готовиться к контактам с Россией
    Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа
    Путин согласился с предложением «Единой России» отложить погашение долгов регионов
    Массированная атака ВСУ повредила около 200 зданий в Севастополе
    Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем
    Пропавшего на рыбалке топ-менеджера «Яндекс» нашли мертвым
    В МЧС рассказали о последствиях непогоды в России