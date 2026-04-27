Intercept: ЦРУ испытывало методы контроля сознания на пленных корейцах

Рассекреченные документы ЦРУ подтвердили эксперименты над пленными из КНДР

Tекст: Мария Иванова

Центральное разведывательное управление США тестировало методы контроля сознания на пленных из КНДР, передает РИА« Новости». Об этом сообщило издание Intercept, ссылаясь на недавно рассекреченные документы ведомства.

«Корейские военнопленные в 1950-х годах подвергались ранним экспериментам программы MKULTRA, находясь под контролем США, следует из недавно рассекреченных документов ЦРУ, которые впервые подтверждают проведение этих экспериментов», – отмечает портал.

Ранее подобные факты упоминались лишь в книге журналиста Джона Маркса, который проследил истоки программы до проекта BLUEBIRD.

По информации исследователя, первые испытания проходили в Японии, а в октябре 1950 года 25 корейцев отобрали для отработки «продвинутых» методов допроса. Американские спецслужбы стремились добиться полного подчинения человека, заставляя его действовать вопреки собственной воле и инстинкту самосохранения.

Рассекреченные материалы также свидетельствуют, что в июне 1951 года представители разведки США, Британии и Канады обсуждали вопросы психологической войны. В частности, рассматривались способы влияния на политические убеждения, борьба с коммунизмом и методы противодействия возможному «промыванию мозгов» со стороны противника.

Позднее спецслужбы США легализовали применение пыток для получения ключевой информации от заключенных тайных тюрем.