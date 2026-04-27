Путин оценил выставку к 120-летию российского парламента в Петербурге

Глава государства прибыл на мероприятия Совета законодателей при Федеральном Собрании, передает РИА «Новости».
Перед официальным выступлением он совместно с Матвиенко ознакомился с архивными материалами, посвященными 120-летию отечественного парламентаризма.
Экскурсию для высокопоставленных гостей провел руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Он подробно рассказал об основных этапах исторического развития законодательной власти в стране.
Исторически российская двухпалатная парламентская система начала свою работу 27 апреля 1906 года. Сейчас в Петербурге проходят профильные мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал выступление Владимира Путина на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей отдельной рабочей беседе главы государства с Валентиной Матвиенко.