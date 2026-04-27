Путин заявил о необходимости собственной модели регулирования ИИ

Глава государства поднял вопрос контроля за новыми технологиями во время выступления в Петербурге, передает РИА Новости.
Выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании, он подчеркнул важность формирования грамотного подхода к инновациям.
«На повестке первые контуры нормативной базы в сфере искусственного интеллекта. С учетом зарубежного опыта нужно найти свою оптимальную, сбалансированную модель регулирования этих технологий, кардинально меняющих весь мир», – сказал Владимир Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России собрал специальное совещание по вопросам развития искусственного интеллекта. Глава государства призвал внедрить подобные технологии во все сферы жизни к 2030 году.
Российский лидер назвал проблему регулирования этой отрасли чрезвычайно сложной задачей.