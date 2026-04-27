Путин: Российский парламентаризм показал суверенность и устойчивость

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Наша политическая система, все ветви и уровни власти, включая парламентские институты, доказали свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность, готовность бороться за жизненно важные интересы Отечества», – цитирует Путина РИА «Новости».

Отмечается, что заседание приурочено ко Дню российского парламентаризма, он отмечается 27 апреля.

Глава государства отметил, что в стране проводится слаженная работа парламента, правительства, а также бизнеса.

«Идет большая, слаженная работа парламента и правительства, ведущих корпораций и небольших компаний, деловых объединений и патриотических сил», – указал президент.

Глава государства также заявил, что предвыборная кампания в Госдуму должна пройти строго по закону.