Tекст: Ольга Иванова

Европейские и американские политики развернули масштабную кампанию против Москвы в восточноевропейском регионе, передают «Вести».

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул, что недружественные государства объявили многие территории зонами сдерживания РФ.

«Конечно, мы видим, что они пытаются вбить клин в отношения между Сербией и Республикой Сербской, добиться разъединения сербского народа», – отметил дипломат. По его словам, такая стратегия позволяет западным странам по частям обеспечивать контроль над Балканами.

Также замглавы ведомства оценил перспективы сотрудничества с Венгрией. Он пояснил, что у Будапешта сохраняется основа для выстраивания сбалансированных отношений с Москвой. Для этого венгерским властям необходимо продолжать текущую энергетическую политику и воздерживаться от поставок вооружений киевскому режиму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Александр Грушко обвинил западные страны в ведении психологической войны на Балканах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал внешние силы главными провокаторами региональной напряженности.

Также представитель Кремля допустил продолжение диалога Москвы и Будапешта при сохранении прагматичного курса Венгрии.