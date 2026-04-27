  • Новость часаРоссия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    27 апреля 2026, 14:36 • Новости дня

    Грушко заявил о политико-дипломатической войне Запада против России на Балканах

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны активно пытаются разрушить отношения между Сербией и Республикой Сербской для установления полного контроля над регионом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью.

    Европейские и американские политики развернули масштабную кампанию против Москвы в восточноевропейском регионе, передают «Вести».

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул, что недружественные государства объявили многие территории зонами сдерживания РФ.

    «Конечно, мы видим, что они пытаются вбить клин в отношения между Сербией и Республикой Сербской, добиться разъединения сербского народа», – отметил дипломат. По его словам, такая стратегия позволяет западным странам по частям обеспечивать контроль над Балканами.

    Также замглавы ведомства оценил перспективы сотрудничества с Венгрией. Он пояснил, что у Будапешта сохраняется основа для выстраивания сбалансированных отношений с Москвой. Для этого венгерским властям необходимо продолжать текущую энергетическую политику и воздерживаться от поставок вооружений киевскому режиму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Александр Грушко обвинил западные страны в ведении психологической войны на Балканах.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал внешние силы главными провокаторами региональной напряженности.

    Также представитель Кремля допустил продолжение диалога Москвы и Будапешта при сохранении прагматичного курса Венгрии.

    27 апреля 2026, 14:23 • Новости дня
    «Единая Россия» добилась бесперебойного доступа к российским сервисам за рубежом

    Tекст: Вера Басилая

    Обеспечение бесперебойного доступа к российским онлайн-сервисам для граждан за рубежом стало возможным благодаря совместной работе «Единой России» с профильными ведомствами, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

    Ключевые российские онлайн-сервисы, включая государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы, продолжают работать для пользователей за пределами страны, сообщается на сайте «Единой России».

    Благодаря новому механизму, позволяющему корректно определять легальный зарубежный трафик, граждане России за границей снова могут свободно пользоваться необходимыми онлайн-услугами.

    «Хорошая новость для наших граждан, находящихся за рубежом, – они вновь могут беспрепятственно получать необходимые услуги вне зависимости от своего местоположения», – заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

    По его словам, вопрос решался в тесном взаимодействии «Единой России», Минцифры и других профильных ведомств.

    Боярский также отметил, что прежние ограничения, которые затрудняли доступ к российским приложениям для пользователей за границей, теперь должны остаться в прошлом.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине сообщили о ликвидации продюсера Квитки из бригады «Эдельвейс»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский кастинг-директор Виктория Боброва с позывным «Квитка», вступившая в ряды ВСУ, уничтожена в зоне боевых действий, сообщило украинское издание «Детектор медиа».

    В зоне проведения спецоперации ликвидирована украинская продюсер Виктория Боброва, служившая в десятой отдельной штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс», передает РИА «Новости». До начала службы она была известна как кастинг-директор.

    Боброва пополнила ряды украинской армии в июне 2024 года. Ее подразделение носит название «Эдельвейс», которое вызывает прямые исторические ассоциации.

    Во время Второй мировой войны имя «Эдельвейс» принадлежало первой горнопехотной дивизии нацистской Германии. Это формирование участвовало в депортации евреев, казнях военнопленных и карательных операциях против партизан в ряде европейских стран, включая Югославию и Италию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие уничтожили опорный пункт десятой горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в ДНР.

    В зоне проведения специальной военной операции бойцы ликвидировали медийную украинскую снайпершу Ангелину Васильченко.

    Французское издание Le Monde опубликовало расследование о сотнях симпатизирующих нацизму солдат в рядах украинской армии.

    Комментарии (5)
    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Массированная атака ВСУ повредила около 200 зданий в Севастополе

    В Севастополе получили повреждения после ночной атаки ВСУ около 200 домов

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ночного удара украинских войск по Севастополю пострадали более 100 многоквартирных и 79 частных домов, а также около сотни автомобилей, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

    Массированная атака Вооруженных сил Украины на Севастополь в ночь на 26 апреля привела к точечным разрушениям жилого фонда и транспорта, передает ТАСС.

    Директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский сообщил об этом на аппаратном совещании местного правительства.

    «Зафиксированы в 107 многоквартирных домах точечные повреждения практически во всех районах города. Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы», – рассказал чиновник. Он добавил, что 79 частных домовладений также получили урон: пострадали крыши, фасады и остекление.

    Количество поврежденных в ходе обстрела автомобилей в настоящее время приближается к сотне. Специалисты продолжают фиксировать последствия атаки во всех районах города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Севастополем силы противовоздушной обороны сбили 43 украинских беспилотника.

    В результате падения осколков дрона скончался один местный житель.

    Губернатор Михаил Развожаев назвал запугивание населения главной целью врага.

    Комментарии (27)
    27 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    МИД назвал причину вызова посла Германии

    МИД выразил протест послу Германии из-за встречи депутата Бундестага в Киеве с Закаевым

    МИД назвал причину вызова посла Германии
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российский МИД заявил решительный протест послу Германии Александру Ламбсдорффу из-за встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с руководителем организации «Чеченская республика Ичкерия» (террористическая организация, запрещена в России) Ахмедом Закаевым (внесен в список террористов и экстремистов).

    Послу Германии Александру Ламбсдорффу был заявлен решительный протест в связи с недавней встречей депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с Ахмедом Закаевым, руководителем запрещенной в России террористической организации «Чеченская республика Ичкерия», сообщается на сайте МИД России.

    Министерство подчеркнуло, что встреча прошла в Киеве при содействии украинских властей, а Закаев находится в международном розыске.

    В официальном комментарии подчеркивается, что германская сторона была предупреждена о пагубности подобных действий. «Враждебные по отношению к России шаги неотвратимо получат должный отпор», – говорится в заявлении ведомства.

    В МИД России также отметили, что рассматривают этот контакт как свидетельство стремления ФРГ вмешаться во внутренние дела России. По мнению Москвы, поддержка подобных встреч создает угрозу национальной безопасности, особенно в условиях сотрудничества с террористическими структурами под эгидой украинских властей.

    Ранее посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф провел около 40 минут в здании российского внешнеполитического ведомства.

    Министерство иностранных дел России вызвало Ламбсдорфа, как подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Комментарии (5)
    26 апреля 2026, 20:18 • Новости дня
    Лавров сравнил политические амбиции Зеленского с поведением крыловской Моськи

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров высмеял планы украинского лидера Владимира Зеленского встать во главе нового европейского альянса, уподобив его персонажу басни Ивана Крылова «Слон и Моська».

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил планы Владимира Зеленского руководить европейским военным образованием, передает РИА «Новости». Дипломат провел параллель между действиями политика и сюжетом басни Ивана Крылова «Слон и Моська».

    В этом классическом произведении маленькая собака громко лает на крупное животное ради привлечения внимания. «Есть басня у нас такая: Иван Андреевич Крылов, «Слон и Моська», по-моему, она называется… При всех фактах, которые характеризуют этого персонажа, он, конечно, для себя принял какое-то решение. Хочет, видимо, возглавить европейское военное образование», – отметил министр.

    Ранее руководитель ведомства обращал внимание на кризисные явления внутри НАТО. По словам дипломата, в Европе все чаще обсуждается перспектива создания нового объединения, куда могут войти страны Евросоюза, Британия, Норвегия, а также Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России отметил удовольствие Владимира Зеленского от процесса возрождения нацизма.

    Ранее российский министр спрогнозировал скорое превращение союзников Киева в «коалицию отжелавших».

    До этого дипломат назвал шизофреническими идеи украинского лидера о вводе иностранных миротворцев.

    Комментарии (16)
    27 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на более поздний срок.

    Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

    Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

    По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

    Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

    «Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

    Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

    В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.

    Комментарии (11)
    27 апреля 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин согласился с идеей «Единой России» отложить погашение долгов регионов
    Путин согласился с идеей «Единой России» отложить погашение долгов регионов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением отложить финансовые выплаты субъектов страны по государственным займам на более поздний период.

    Российский лидер выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге, передает РИА «Новости».

    Встреча традиционно прошла в Таврическом дворце и была приурочена ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

    Во время мероприятия обсуждалась финансовая нагрузка на субъекты страны. Президент отреагировал на идею партии власти об изменении графика выплат.

    «Единая Россия» вышла с инициативой, с предложением перенести погашение задолженностей регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем», – сказал Путин.

    В завершение глава государства поручил сенаторам и депутатам оперативно проработать данный вопрос для скорейшей реализации инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Отсрочка по возврату задолженности позволит высвободить более 103 млрд рублей на социальные нужды граждан.

    Ранее правительство России списало две трети кредитных долгов 16 субъектам страны на общую сумму 31 млрд рублей.

    Комментарии (3)
    26 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Доброполью в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление, продвигаясь по трассе в районе Новоалександровки и на славянском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские подразделения развивают успех в Донецкой народной республике, продвигаясь к Доброполью, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава региона Денис Пушилин.

    «На добропольско-красноармейском направлении также наши военнослужащие продвигаются в направлении Доброполье по трассе в районе Новоалександровки», – сообщил он.

    Кроме того, глава ДНР сообщил об успехах на славянском направлении. По его словам, бойцы продвигаются в районе села Рай-Александровка, а также зафиксированы успехи около Калеников. При этом тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Кривые Луки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения зашли на окраины населенного пункта Белицкое в ДНР.

    Вооруженные силы России улучшили свои позиции в районе Нового Донбасса.

    После освобождения Павловки и Александровки российская армия продвинулась в сторону Доброполья и Оскольского водохранилища.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 00:49 • Новости дня
    Эстонский пограничный катер оказался в водах России
    Эстонский пограничный катер оказался в водах России
    @ Pjotr Mahhonin/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничный катер Эстонии по техническим причинам оказался на территории России в устье Нарвы, экипаж самостоятельно вернулся в эстонские воды.

    Патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии по техническим причинам оказался в российских водах на реке Нарва, передает ERR.

    Инцидент произошел около полудня 26 апреля, когда судно с тремя членами экипажа не смогло удержаться на месте из-за сильного ветра, несмотря на попытки заякориться.

    В вещании отмечается: «В полдень 26 апреля катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) из-за технической неисправности оказался на Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии».

    По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сильвера Пялсинга, даже сброшенный якорь не помог экипажу справиться с погодными условиями.

    Катер находился в российских водах около 15 минут и затем самостоятельно покинул их. Пялсинг также уточнил, что российская погранслужба была уведомлена об инциденте сразу после его случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резерв сухопутных войск США получил 11,7 млн долларов на реконструкцию используемых американскими войсками военных баз в Польше, Латвии и Эстонии.

    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой, обвинив судно в возможной перевозке контрабанды.

    Эксперты заявили, что власти Эстонии могут сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что задержание судна используется Таллином для демонстрации собственной состоятельности.

    Комментарии (12)
    26 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Пангаев

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 74 лет ушел из жизни актер и каскадер Александр Пангаев, снявшийся в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».

    О кончине Александра Пангаева сообщается на портале Кино-театр.ру, где отмечаются годы его жизни: с 22 декабря 1951 года по 21 апреля 2026 года.

    Пангаев был известен как актер и каскадер, работал на киностудии «Ленфильм» с 1984 года, где не только исполнял роли, но и занимался трюками и спецэффектами.

    Дебют Пангаева на экране состоялся в 1986 году в двухсерийной картине «Как стать звездой».

    За свою карьеру он поучаствовал в 74 проектах. Самыми заметными работами стали сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», а также фильмы «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето» и «Сталинград» Федора Бондарчука.

    Александр Пангаев также был мастером спорта по спортивной гимнастике, что помогло ему в профессии каскадера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Игорь Алексеев скончался на 60-м году жизни. Актер сериала «Реальные пацаны» Рамиль Мубинов умер в возрасте 40 лет.

    Актер Алексей Наумов, известный по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», также ушел из жизни на 66-м году.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 14:05 • Новости дня
    Пропавшего на рыбалке топ-менеджера «Яндекс» нашли мертвым
    Пропавшего на рыбалке топ-менеджера «Яндекс» нашли мертвым
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спасатели обнаружили тело высокопоставленного сотрудника ИТ-корпорации «Яндекс» Сергея Лойтера, исчезнувшего вместе с тремя товарищами во время отдыха на реке в Волгоградской области.

    Трагический инцидент произошел 24 апреля, сказал источник в силовых структурах РИА «Новости».

    Четверо мужчин отправились удить рыбу на лодке и бесследно исчезли в Волгоградской области. Позже следователи на транспорте подтвердили обнаружение тел троих человек.

    Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту гибели людей. «Поиски Назарова продолжаются, Лойтер найден погибшим», – добавил собеседник.

    Известный волгоградский застройщик Александр Назаров до сих пор числится пропавшим без вести.

    Погибший Лойтер занимал высокий пост в структуре Yandex. В 2024 году он должен был развивать сервисы компании за рубежом. В профессиональной сети LinkedIn его должность значилась как топ-менеджер международного бренда Yango.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хабаровском крае бесследно исчезла группа из пятерых рыбаков. В Подмосковье во время водной прогулки погиб известный предприниматель Виктор Аверин.

    Комментарии (2)
    27 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    Посла Германии вызвали в МИД

    Захарова сообщила, что посла Германии вызвали в МИД

    Посла Германии вызвали в МИД
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посла Германии Александра Ламбсдорфа действительно вызвали в Министерство иностранных дел, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Да», – ответила Захарова на соответствующий вопрос РИА «Новости».

    До этого в немецкой прессе сообщали, что Ламбсдорфа вызывали в МИД якобы из-за контактов немецких политиков с террористами.

    В 2025 году ирландский журналист Чей Боуз обращал внимание, что Берлин направил в Москву послом Ламбсдорфа, который ни слова не знает по-русски.

    Комментарии (3)
    27 апреля 2026, 00:34 • Новости дня
    Песков сообщил о приглашении ряда иностранных лидеров на парад 9 Мая

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году на параде Победы на Красной площади ожидается присутствие ряда зарубежных лидеров, выразивших желание посетить Москву 9 мая.

    Россия ожидает визит зарубежных лидеров на параде Победы 9 Мая, заяавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что для России День Победы остается одним из самых значимых праздников, поэтому традиционно на Красной площади принимают гостей из разных стран.

    «И в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности приглашения глав недружественных государств.

    Он отметил, что несколько зарубежных лидеров выразили желание «разделить» с Россией радость праздника, и российская сторона будет рада их встретить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит о гостях парада Победы в столице в установленные сроки. Помощник президента Юрий Ушаков также отмечал, что несколько государственных деятелей выразили намерение прибыть в Москву на 9 Мая.

    В центре российской столицы началась подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным 9 Мая, рабочие возводят зрительские места и праздничные декорации.

    Власти Польши намерены запретить правительственному самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пересекать свое воздушное пространство на пути в Москву на торжества 9 Мая.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Politico сообщило о готовящемся ультиматуме немецких консерваторов фон дер Ляйен
    Politico сообщило о готовящемся ультиматуме немецких консерваторов фон дер Ляйен
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получит от немецких консерваторов ультиматум с требованием сократить бюрократию и влияние Брюсселя, пишет Politico.

    Германские консерваторы усиливают давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, требуя кардинального сокращения бюрократии и контроля Брюсселя, пишет Politico.

    По данным издания, в понедельник фон дер Ляйен примет участие во встрече партии ХДС под руководством канцлера Фридриха Мерца в Берлине, где ей планируют предъявить жесткие требования по ускорению реформ и сокращению регуляторных ограничений для немецкого бизнеса.

    В распоряжении Politico оказалась свежая редакция стратегического документа консерваторов под названием «Повестка по устойчивому сокращению бюрократии на уровне ЕС». В ней содержится 27 требований к Еврокомиссии, в том числе предложение создать надзорный орган с правом фундаментального вето на новые инициативы Еврокомиссии. Авторы документа предлагают учредить такой орган либо с нуля, либо путем расширения полномочий действующего консультативного Регуляторного совета.

    Еще одна инициатива предусматривает, чтобы европейские институты более строго трактовали свои полномочия и сокращали штат сотрудников. Однако для реализации части этих мер потребуется изменение учредительных договоров Евросоюза, что может вызвать дебаты в Брюсселе.

    В последние месяцы, отмечает издание, консерваторы ХДС резко усилили давление на фон дер Ляйен, заявляя о медленных темпах реформ и необходимости срочно выполнять предвыборные обещания по выведению экономики Германии из кризиса. «Эта машина Еврокомиссии просто продолжает работать и работать», – заявил Мерц на бизнес-форуме осенью, призвав «бросить лом в механизм Брюсселя».

    Сама Еврокомиссия уже внесла ряд предложений по упрощению законодательства, особенно в рамках Green Deal, однако, по мнению немецких консерваторов, этих мер недостаточно. Ожидается, что стратегия будет утверждена фракцией ХДС в Бундестаге в понедельник, итоговый текст пока остается на стадии согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует выдвинуть главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году. Эксперты видят в действиях фон дер Ляйен последовательное усиление власти Еврокомиссии и брюссельской бюрократии за счет национальных правительств. Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил о склонности фон дер Ляйен к авторитарному стилю управления Евросоюзом и росте напряженности вокруг ее инициатив по сокращению бюрократии.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 01:06 • Новости дня
    Трамп предупредил о риске взрывов на нефтепроводах Ирана

    Иранские нефтепроводы могут разрушиться в течение трех дней из-за морской блокады, что может привести к потере половины добывающих мощностей страны.

    Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

    Он отметил, что по иранским нефтепроводам транспортируются большие объемы нефти, однако из-за блокады суда не могут вывозить сырье, и, если ситуация не изменится, через три дня линии могут взорваться изнутри.

    Трамп подчеркнул, что если поставки нефти будут заблокированы, Иран рискует потерять до половины своих добывающих мощностей.

    США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля, а 7 апреля было объявлено о двухнедельном прекращении огня.

    11 апреля прошли переговоры между иранской делегацией во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и американской делегацией под руководством вице-президента Джей Ди Вэнса, однако соглашение достигнуто не было.

    С 13 апреля США ввели морскую блокаду Ирана, и дальнейшая судьба переговоров пока неизвестна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран получил первую официальную плату за проход через Ормузский пролив.

    Саудовская Аравия вывела нефтепровод «Восток–Запад» на рекордную мощность, что позволяет ей экспортировать 7 млн баррелей нефти в сутки в обход Ормузского пролива.

    Кризис на Ближнем Востоке стимулировал обсуждение строительства новых трубопроводных систем в обход Ормузского пролива.

    Комментарии (7)
