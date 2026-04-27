Внук Фиделя Кастро сравнил политику Вашингтона с работорговлей

Внук Фиделя Кастро назвал энергетическую блокаду Кубы попыткой порабощения

Tекст: Мария Иванова

Подобный американский подход совершенно не принесет успеха Вашингтону, передает РИА «Новости».

Выступая на форуме Международной социалистической сети Совинтерн, внук знаменитого политического деятеля Фиделя Кастро Фидель-Антонио Кастро-Смирнов заявил об одержимости Белого дома идеей уничтожения островного государства.

«Нам говорят: «Откажитесь от достоинства, суверенитета, склонитесь перед нами, и мы вам вернем свет. Это не дипломатия, а подобие торговли рабами», – сказал Кастро-Смирнов.

По его словам, глава Белого дома ошибочно полагает, что усиленное давление приведет к желаемому результату.

Потомок кубинского лидера подчеркнул, что народ без колебаний бросил вызов империи. Ранее американский президент подписал указ о введении пошлин на импорт поставляемой в республику нефти. Правительство острова назвало эти действия энергетической блокадой, призванной сделать условия жизни населения невыносимыми.

Вице-премьер страны Оскар Перес-Олива Фрага пообещал защищать суверенитет государства любой ценой на фоне энергетической блокады.

Портал Axios сообщал о секретных контактах госсекретаря США с внуком Рауля Кастро.