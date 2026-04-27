Путин призвал провести предвыборную кампанию в Госдуму строго по закону

Путин: Предвыборная кампания в Госдуму должна пройти в соответствии с законом

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул важность прозрачности и достоверности избирательного процесса на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании, передает РИА «Новости».

«Предвыборная кампания должна пройти в строгом соответствии с законом, чтобы ее итоги были прозрачными, достоверными и, безусловно, легитимными. Отражали бы волю наших людей», – отметил президент.

Путин пожелал удачи всем будущим кандидатам, как на федеральных выборах 2026 года, так и на выборах других уровней. Он выразил уверенность, что среди присутствующих на Совете законодателей есть будущие участники избирательных кампаний, и добавил, что желает им успехов.

Президент также затронул тему многопартийной демократии в России, отметив, что разница позиций и конкуренция не являются слабостью страны. По его словам, те, кто считает иначе, ошибаются и не понимают Россию и ее народ, поскольку единство общества базируется на любви к Родине и желании ее защищать.

Путин подчеркнул, что патриотизм и историческое стремление к сохранению суверенитета – основа российского мировоззрения. Он добавил, что без этих ценностей Россия не может существовать, и именно в них заключается национальная сила.

Ранее Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму. Он подчеркивал, что никакие внешние силы не должны получить шанса повлиять на выборы в России.

Напомним, Путин в понедельник поздравил парламентариев с профессиональным праздником.