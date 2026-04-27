    27 апреля 2026, 14:20 • Новости дня

    Путин: Трудности временны, а Россия вечна

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.

    Он отметил важность гибкости и прогрессивности российского законодательства, заявив: «Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия – вечная. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», передает ТАСС.

    Путин указал, что страна сталкивается с беспрецедентными рисками и вызовами, которые необходимо достойно преодолевать, не ограничиваясь только запретительными мерами.

    Глава государства также заявил, что попытки расколоть и расшатать российское общество обречены на провал.

    Он подчеркнул: «Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренции – это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся. Потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ».

    Ранее Путин заявил, что для россиян любовь к родине и желание ее защищать являются высшими ценностями.

    27 апреля 2026, 11:25 • Новости дня
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин постоянно находится в курсе ситуации с нападениями на российские территории, получая оперативные данные в любое время суток, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил регулярность информирования руководителя страны, передает РИА «Новости». По его словам, актуальные сведения о происшествиях поступают в Кремль незамедлительно.

    «Президент постоянно, несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня, получает сводки о всех происшествиях и о том, как развивается обстановка в плане атак киевского режима и его принимаемых мер, постоянно получает информацию», – подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков доложил главе государства об атаке украинских беспилотников на Московский регион.

    Российский лидер круглосуточно получает информацию по линии военных об обстановке в приграничных регионах.

    Представитель Кремля назвал удары ВСУ по гражданским объектам проявлением терроризма.

    26 апреля 2026, 17:37 • Новости дня
    Путин в шутку посоветовал боксеру Шумкову продолжать кусаться на ринге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в шуточной форме посоветовал чемпиону мира по боксу Всеволоду Шумкову продолжать кусаться на ринге.

    Соответствующие кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин». Отмечается, что инцидент произошел после церемонии вручения государственных наград чемпионам мира по боксу, где спортсмен сфотографировался с президентом в боксерской стойке, передает ТАСС.

    Старшие спортсмены предложили Шумкову не сжимать кулаки и «вести себя прилично». Они также пообещали, что боксер больше не будет кусать соперников за ухо на ринге, на что сам Шумков подтвердил: «Обещаю».

    В ответ Путин в шутку сказал: «Пускай кусается, кусайся-кусайся, пускай боятся». Президент напомнил о нашумевшем эпизоде с участием бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона, который однажды откусил ухо своему сопернику во время боя и выплюнул его на ринг.

    Ранее сообщалось, что во время неформального общения с победителями мировых чемпионатов по боксу Путин лично передал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России, мастеру спорта России международного класса Александру Беспутину, заметив, что у спортсмена нет напитка.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 19:28 • Новости дня
    Посол анонсировал встречу Путина с главой МИД Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи 27 апреля прибудет с визитом в Москву для проведения переговоров на высшем государственном уровне.

    Руководитель внешнеполитического ведомства исламской республики планирует посетить Российскую Федерацию, передает РИА «Новости». Главной целью поездки станут переговоры с российским руководством.

    Информацию о предстоящем событии подтвердил посол Тегерана в Москве Казем Джалали. «Визит состоится в понедельник, и в ходе него Аракчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», – подчеркнул дипломат.

    Соответствующее заявление посла было официально опубликовано в Telegram-канале иранского дипломатического представительства в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские переговорщики собрались вернуться в Пакистан для диалога с Вашингтоном.

    Президент России Владимир Путин начал прошлые переговоры с Аббасом Арагчи в июне 2025 года.

    Стороны обсудили перспективы мирного урегулирования противостояния между Ираном и Израилем.

    27 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    Песков ответил на слова Трампа об общении с Путиным

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона всегда открыто сообщает о телефонных переговорах президента России Владимира Путина с зарубежными лидерами, включая представителей США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова американского политика о продолжающихся контактах с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    «Мы даем сообщения, и мой коллега Ушаков дает брифинги, рассказывает вам о тех телефонных разговорах», – заявил пресс-секретарь журналистам.

    Ранее глава Белого дома сообщил, что продолжает поддерживать связь с российским лидером. При этом президент США не стал уточнять, когда именно состоялся их последний разговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил дату последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Представитель Кремля назвал нецелесообразным предварительное анонсирование контактов лидеров двух стран.

    Москва допустила наличие неофициального общения между главами государств.

    27 апреля 2026, 11:47 • Новости дня
    Путин поручил создать механизм защиты прав миноритарных акционеров

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и Генеральной прокуратуре разработать новые меры по охране интересов миноритарных акционеров к концу лета 2026 года.

    Владимир Путин поручил правительству России совместно с Банком России и Генеральной прокуратурой до 1 августа 2026 года представить предложения по созданию координационного механизма для защиты прав миноритарных акционеров, сообщается на сайте Кремля.

    Соответствующее поручение опубликовано по итогам участия президента в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, а также встречи с членами бюро правления этой организации и представителями деловых кругов, состоявшихся 26 марта 2026 года.

    Ранее Путин поручил утвердить отраслевые планы по первичному размещению акций российских компаний.

    27 апреля 2026, 11:34 • Новости дня
    Путин поручил снизить бумажную нагрузку в бюджетной сфере

    Путин поручил снизить бумажную нагрузку на работников медицины и образования

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился уменьшить объем отчетности для сотрудников бюджетных организаций, уделив особое внимание медицине и образовательным учреждениям.

    Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с бизнесом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, прошедшем 26 марта, сообщается на сайте Кремля.

    В перечне поручений отмечается, что кабмину совместно с Госдумой необходимо обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, прежде всего в здравоохранении и образовании, предусмотрев в том числе включение необходимых мероприятий в соответствующие отраслевые программы повышения производительности труда, формируемые в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

    Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Доклад по итогам работы должен быть представлен до первого августа.

    Ранее на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства призвал оптимизировать отчетность в бюджетной сфере.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал сокращение числа обязательных документов для преподавателей вузов и колледжей.

    27 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    Путин поручил проводить регулярный мониторинг кадрового рынка

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству проводить регулярный мониторинг ситуации в кадровой сфере.

    Российский лидер утвердил перечень поручений по итогам мартовского съезда Союза промышленников и предпринимателей, сообщается на сайте Кремля.

    Документ предписывает кабинету министров совместно с региональными властями отслеживать изменения в сфере занятости.

    «Правительству при участии исполнительных органов субъектов России и администрации президента обеспечить проведение регулярного мониторинга снижения дефицита кадров, высвобождения работников организаций и перемещения трудовых ресурсов в сферы их наиболее эффективного использования», – говорится в тексте поручения.

    Ожидается, что подобные меры помогут оптимизировать отраслевую структуру занятости и повысить производительность труда на фоне изменений в экономике.

    Первый доклад необходимо представить до первого августа 2026 года. В дальнейшем отчеты будут готовиться ежеквартально, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    Президент Владимир Путин назвал кадровые вопросы фундаментальными для развития страны.

    27 апреля 2026, 11:01 • Новости дня
    Глава Беловского района Волобуев заявил о вдохновении после встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев заявил, что встреча с президентом Владимиром Путиным мотивирует его работать на благо приграничных территорий и всего региона.

    Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев после личной встречи с Владимиром Путиным подчеркнул, что беседа с президентом придала ему дополнительные силы для работы во благо приграничных территорий и всего региона, передает РИА «Новости».

    На оперативном заседании регионального правительства Волобуев отметил, что участие в диалоге с главой государства особенно важно для муниципальных руководителей.

    Он добавил, что все вопросы, которые были им озвучены на встрече, Путин взял в работу для дальнейшего рассмотрения.

    Ранее Владимир Путин провел встречу с представителями муниципального сообщества России на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Путин позвонил раненному при атаке украинского беспилотника главе Беловского района Николаю Волобуеву.

    27 апреля 2026, 11:57 • Новости дня
    Жапаров поблагодарил Путина за поддержку сотрудничества двух стран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что президент России Владимир Путин последние пять лет оказывал неизменную поддержку по всем вопросам сотрудничества двух стран и поблагодарил за помощь.

    Жапаров в интервью киргизскому изданию «Кактус медиа» поблагодарил президента России Владимира Путина за неизменную поддержку по всем вопросам сотрудничества между двумя странами за последние пять лет, передает РИА «Новости».

    Жапаров заявил: «Считаю уместным выразить благодарность Владимиру Владимировичу: на протяжении последних пяти лет он неизменно оказывает поддержку по всем вопросам кыргызско-российского сотрудничества, решает вопросы, относящиеся к российской стороне. Поэтому мы называем Россию нашим стратегическим партнером».

    Глава Киргизии также рассказал о встрече с Путиным, которая прошла 23 апреля в Москве. Он отметил, что был инициатором визита, а президент России поддержал его инициативу. Жапаров подчеркнул: «Никто не может вызвать президента суверенного государства. Напротив, инициатором визита в Москву выступил я сам. После участия в экологическом саммите в Астане я решил воспользоваться возможностью и провести встречу, решив сразу несколько задач. Владимир Владимирович сразу поддержал эту инициативу».

    По словам Жапарова, лидеры обсуждали широкий круг вопросов кыргызско-российских отношений более двух часов. Было принято решение провести дополнительные переговоры с участием профильных министров. Уже на следующий день состоялась встреча в расширенном составе, в ходе которой все ключевые вопросы были урегулированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Зеленой гостиной Кремля Путин принял Жапарова и обсудил с ним дальнейшее сотрудничество и укрепление союзнических отношений. В ходе государственного визита в Киргизию лидеры выступили с совместным заявлением о выводе отношений на новый уровень углубленного стратегического партнерства и союзничества. В декабре президенты по телефону договорились развивать двусторонние отношения и поддерживать регулярные визиты на высшем уровне.

    27 апреля 2026, 13:06 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Аракчи в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    В понедельник президент Владимир Путин проведет двусторонние переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин собирается отправиться в Президентскую библиотеку в Петербурге для встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, передает РИА «Новости».

    По его словам, беседа пройдет в двустороннем формате. О планах на встречу иранская сторона проинформировала ранее.

    Песков подчеркнул, что важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке.

    Ранее Аракчи приехал в Петербург для проведения переговоров с Путиным.

    До этого Аракчи заявил о намерении обсудить последние события вокруг иранского конфликта с США и Израилем в ходе визита в Москву.

    27 апреля 2026, 12:50 • Новости дня
    Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с Бегловым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в заключение своей рабочей поездки в Северную столицу встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин завершит свою рабочую поездку в Петербург встречей с губернатором города Александром Бегловым, передает ТАСС.

    Песков отметил, что график президента в этот день достаточно насыщенный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время рабочей встречи в Петербурге Владимир Путин указал губернатору Александру Беглову на необходимость решить проблему с обеспечением местами в яслях.

    В январе 2026 года президент России в Малом выставочном зале Эрмитажа провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

    27 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Матвиенко

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проведет рабочую беседу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в рамках визита в Северную столицу.

    Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко во время рабочей поездки в Петербург, передает ТАСС.

    «Будет выступление главы государства [на Совете законодателей], после этого состоится отдельная его рабочая беседа со спикером верхней палаты Матвиенко Валентиной Ивановной», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля также отметил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин в настоящее время находится с визитом в Пхеньяне вместе с министром обороны Андреем Белоусовым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Валентиной Матвиенко. Позже глава государства провел рабочую беседу с председателем Совета Федерации.

    До этого российский лидер выступил на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

    27 апреля 2026, 12:56 • Новости дня
    Кремль анонсировал выступление Путина на Совете законодателей в Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в понедельник выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в понедельник выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что мероприятие традиционно проходит в Таврическом дворце, где президент примет участие в обсуждении ключевых законодательных инициатив.

    Песков уточнил, что программа Путина в Петербурге насыщенная и включает посещение нового спортивного объекта. Президент посетит школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина, строительство которой длилось почти четыре года. В этой школе занимаются фехтованием, художественной гимнастикой и дзюдо.

    Глава государства наградит коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга орденом Почета. Награду получит Михаил Рахлин – президент Федерации и сын тренера Анатолия Рахлина, под руководством которого Путин тренировался в юности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщал о предстоящей встрече Путина с Бегловым.

    27 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин: Любовь к Родине для россиян превыше всего

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что для россиян любовь к Родине и желание ее защищать являются высшими ценностями.

    «Для нас любовь к Родине, стремление ее защищать превыше всего», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что российский народ проявил твердость и сплоченность в ответ на давление, угрозы и агрессивные действия в адрес страны.

    «На давление, угрозы, на откровенно агрессивные выпады против России наш народ ответил сплоченностью и твердостью, а государство – быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне. Это очень важно», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что не любить Родину – все равно что не любить семью и своих детей. Он назвал воспитание любви к России у молодежи важнейшей задачей.

    27 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин поздравил парламентариев с профессиональным праздником

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге и поздравил российских парламентариев с Днем российского парламентаризма.

    Глава государства подчеркнул, что сегодня отмечается особенно значимая историческая дата – 120 лет с момента начала работы полномочного отечественного парламента, передает РИА «Новости».

    В своей речи Путин напомнил, что 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце прошло первое заседание Государственной думы.

    «Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю вас и всех законодателей страны с Днем российского парламентаризма. Сегодня особенно значимая историческая дата – исполняется 120 лет с момента начала работы полномочного отечественного парламента, 27 апреля 1906 года именно в этом зале прошло первое заседание Государственной думы», – сказал он.

    Путин ежегодно принимает участие во встречах с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России и уделяет особое внимание вопросам развития российского парламентаризма.

    День российского парламентаризма отмечается в России 27 апреля. Эта дата связана с первым заседанием Государственной думы в 1906 году в Таврическом дворце.

    Ранее в понедельник Кремль анонсировал выступление Путина на Совете законодателей в Петербурге. Кроме того, в ходе визита в Северную столицу президент встретится со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

