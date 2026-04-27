Полиция изъяла электровелосипед нарушившего ПДД курьера в Зеленограде

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице, мужчину зафиксировали на видеоролике, где он, управляя электровелосипедом с мощностью свыше 250 Вт, проехал на красный свет, передает АГН «Москва».

Полицейские установили личность нарушителя – им оказался 24-летний курьер, доставлявший заказы на личном электровелосипеде. В отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях по статье о вождении без права управления транспортным средством и за проезд на запрещающий сигнал светофора.

В ведомстве отметили, что транспортное средство изъято для исследования с целью определения его максимальной мощности. Пресс-служба подчеркнула, что Госавтоинспекция продолжит мониторинг интернета для выявления подобных случаев и оперативного реагирования на них, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.

