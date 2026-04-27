Путин поздравил парламентариев с профессиональным праздником

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства подчеркнул, что сегодня отмечается особенно значимая историческая дата – 120 лет с момента начала работы полномочного отечественного парламента, передает РИА «Новости».

В своей речи Путин напомнил, что 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце прошло первое заседание Государственной думы.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю вас и всех законодателей страны с Днем российского парламентаризма. Сегодня особенно значимая историческая дата – исполняется 120 лет с момента начала работы полномочного отечественного парламента, 27 апреля 1906 года именно в этом зале прошло первое заседание Государственной думы», – сказал он.

Путин ежегодно принимает участие во встречах с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России и уделяет особое внимание вопросам развития российского парламентаризма.

Ранее в понедельник Кремль анонсировал выступление Путина на Совете законодателей в Петербурге. Кроме того, в ходе визита в Северную столицу президент встретится со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.