В Национальном центре «Россия» стартовал II Открытый диалог о будущем мира

Tекст: Вера Басилая

В Национальном центре «Россия» стартовал II Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин поприветствовал участников, объявив очную часть мероприятия открытой. Он отметил, что в этом году после собеседований в очный этап прошли 102 автора из 43 стран, а масштабная трехдневная программа включает экспертные дискуссии, презентации эссе и неформальное общение.

«Мы с вами встречаемся в период, когда привычная карта мира – и экономическая, и политическая, и технологическая – заметно меняется», – заявил Максим Орешкин, подчеркивая, что именно сейчас необходим формат диалога, в котором идеи проходят проверку на новизну и реализуемость.

По его словам, конкурс эссе вышел на новый уровень: было подано более 1600 работ, что стало ответом на вопрос, куда движется мир и какие идеи могут стать основой следующего этапа роста.

Открытый диалог объединил представителей разных профессий, возрастов и культур. Такой подход, по мнению Орешкина, позволяет шире взглянуть на проблемы и найти решения, которые окажутся сильнее любой отдельной точки зрения. Участники обсуждают темы, связанные с человеком в экономике будущего, искусственным интеллектом, городской средой, технологическим суверенитетом и демографическими сдвигами.

В первый день прошли закрытые питчинги, где авторы представили свои идеи по четырем ключевым направлениям: инвестиции в человека, связанность, технологии и среду. На каждое выступление отводилось до семи минут, после чего члены жюри и сами эссеисты выбирали лучшие работы.

Во второй день Максим Орешкин представит доклад о глобальных экономических трендах, а лучшие эссеисты выступят на панельных дискуссиях. Завершится диалог 29 апреля подведением итогов и финальной сессией, которую также проведет Орешкин.

Особенностью события является принцип преемственности: в жюри работают эссеисты прошлых лет, формируя интеллектуальное сообщество, где идеи не остаются в узких кругах, а становятся предметом публичного обсуждения.